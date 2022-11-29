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https://sputnikarabic.ae/20221129/إدانة-زعيم-ميليشيا-أمريكية-بالتحريض-على-الفتنة-في-هجوم-الكابيتول-1070677339.html
إدانة زعيم ميليشيا أمريكية بالتحريض على الفتنة في هجوم الكابيتول
إدانة زعيم ميليشيا أمريكية بالتحريض على الفتنة في هجوم الكابيتول
أدانت هيئة محلّفين في واشنطن، اليوم الثلاثاء (بالتوقيت المحلي)، ستيوارت رودس، مؤسّس ميليشيا "أوث كيبرز" (حرّاس القَسَم) اليمينية، بتهمة التمرّد. 29.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-29T23:25+0000
2022-11-29T23:25+0000
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ويأتي ذلك بسبب دوره في الهجوم الذي شنّه مناصرون للرئيس السابق دونالد ترامب على مبنى الكونغرس في 6 يناير/كانون الثاني 2021، وفقا لوكالة فرانس برس.وفي ختام شهرين من المحاكمة أمام محكمة فيدرالية في واشنطن و3 أيام من المداولات، خلصت هيئة المحلّفين المؤلّفة من 12 عضواً إلى أنّ رودس ورفيقه في الميليشيا كيلي ميجس مذنبان بتهمة التمرّد، في حين برّأت 3 متّهمين آخرين من التّهمة التي تصل عقوبتها إلى السجن 20 سنة.وهاجمت أعداد من أنصار ترامب في السادس من يناير 2021 مقر الكونغرس سعيا لتعطيل عملية تثبيت فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر 2020.
https://sputnikarabic.ae/20221123/إعلام-العدل-الأمريكية-ستستدعي-نائب-الرئيس-السابق-بنس-للإدلاء-بشهادته-في-التحقيق-مع-ترامب-1070486940.html
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اقتحام الكونغرس, الكونغرس الأمريكي
اقتحام الكونغرس, الكونغرس الأمريكي

إدانة زعيم ميليشيا أمريكية بالتحريض على الفتنة في هجوم الكابيتول

23:25 GMT 29.11.2022
© Photo / Imani McCray/IPA 2022لقطة من سلسلة "التجاور" للمصورة الأمريكية إيماني ماكراي، الفائزة على المركز الثاني في فئة التحرير/ الصحافة/ السياسية في مسابقة جوائز التصوير الدولية 2022
لقطة من سلسلة التجاور للمصورة الأمريكية إيماني ماكراي، الفائزة على المركز الثاني في فئة التحرير/ الصحافة/ السياسية في مسابقة جوائز التصوير الدولية 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2022
© Photo / Imani McCray/IPA 2022
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أدانت هيئة محلّفين في واشنطن، اليوم الثلاثاء (بالتوقيت المحلي)، ستيوارت رودس، مؤسّس ميليشيا "أوث كيبرز" (حرّاس القَسَم) اليمينية، بتهمة التمرّد.
ويأتي ذلك بسبب دوره في الهجوم الذي شنّه مناصرون للرئيس السابق دونالد ترامب على مبنى الكونغرس في 6 يناير/كانون الثاني 2021، وفقا لوكالة فرانس برس.
وفي ختام شهرين من المحاكمة أمام محكمة فيدرالية في واشنطن و3 أيام من المداولات، خلصت هيئة المحلّفين المؤلّفة من 12 عضواً إلى أنّ رودس ورفيقه في الميليشيا كيلي ميجس مذنبان بتهمة التمرّد، في حين برّأت 3 متّهمين آخرين من التّهمة التي تصل عقوبتها إلى السجن 20 سنة.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، ويقف خلفه نائبه، مايك بنس، واشنطن، الولايات المتحدة، 13 مارس/ آذار 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2022
إعلام: "العدل" الأمريكية ستستدعي نائب الرئيس السابق بنس للإدلاء بشهادته في التحقيق مع ترامب
23 نوفمبر, 20:49 GMT
وهاجمت أعداد من أنصار ترامب في السادس من يناير 2021 مقر الكونغرس سعيا لتعطيل عملية تثبيت فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر 2020.
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