https://sputnikarabic.ae/20221129/إدانة-زعيم-ميليشيا-أمريكية-بالتحريض-على-الفتنة-في-هجوم-الكابيتول-1070677339.html
إدانة زعيم ميليشيا أمريكية بالتحريض على الفتنة في هجوم الكابيتول
إدانة زعيم ميليشيا أمريكية بالتحريض على الفتنة في هجوم الكابيتول
أدانت هيئة محلّفين في واشنطن، اليوم الثلاثاء (بالتوقيت المحلي)، ستيوارت رودس، مؤسّس ميليشيا "أوث كيبرز" (حرّاس القَسَم) اليمينية، بتهمة التمرّد. 29.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-29T23:25+0000
2022-11-29T23:25+0000
2022-11-29T23:25+0000
اقتحام الكونغرس
الكونغرس الأمريكي
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ويأتي ذلك بسبب دوره في الهجوم الذي شنّه مناصرون للرئيس السابق دونالد ترامب على مبنى الكونغرس في 6 يناير/كانون الثاني 2021، وفقا لوكالة فرانس برس.وفي ختام شهرين من المحاكمة أمام محكمة فيدرالية في واشنطن و3 أيام من المداولات، خلصت هيئة المحلّفين المؤلّفة من 12 عضواً إلى أنّ رودس ورفيقه في الميليشيا كيلي ميجس مذنبان بتهمة التمرّد، في حين برّأت 3 متّهمين آخرين من التّهمة التي تصل عقوبتها إلى السجن 20 سنة.وهاجمت أعداد من أنصار ترامب في السادس من يناير 2021 مقر الكونغرس سعيا لتعطيل عملية تثبيت فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر 2020.
https://sputnikarabic.ae/20221123/إعلام-العدل-الأمريكية-ستستدعي-نائب-الرئيس-السابق-بنس-للإدلاء-بشهادته-في-التحقيق-مع-ترامب-1070486940.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتحام الكونغرس, الكونغرس الأمريكي
اقتحام الكونغرس, الكونغرس الأمريكي
إدانة زعيم ميليشيا أمريكية بالتحريض على الفتنة في هجوم الكابيتول
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أدانت هيئة محلّفين في واشنطن، اليوم الثلاثاء (بالتوقيت المحلي)، ستيوارت رودس، مؤسّس ميليشيا "أوث كيبرز" (حرّاس القَسَم) اليمينية، بتهمة التمرّد.
ويأتي ذلك بسبب دوره في الهجوم الذي شنّه مناصرون للرئيس السابق دونالد ترامب على مبنى الكونغرس في 6 يناير/كانون الثاني 2021، وفقا لوكالة فرانس برس.
وفي ختام شهرين من المحاكمة أمام محكمة فيدرالية
في واشنطن و3 أيام من المداولات، خلصت هيئة المحلّفين المؤلّفة من 12 عضواً إلى أنّ رودس ورفيقه في الميليشيا كيلي ميجس مذنبان بتهمة التمرّد، في حين برّأت 3 متّهمين آخرين من التّهمة التي تصل عقوبتها إلى السجن 20 سنة.
وهاجمت أعداد من أنصار ترامب في السادس من يناير 2021 مقر الكونغرس سعيا لتعطيل عملية تثبيت فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر 2020.