https://sputnikarabic.ae/20221129/إصابة-إسرائيلية-في-عملية-دهس-قرب-القدس-1070653117.html
إصابة مجندة إسرائيلية في عملية دهس قرب القدس ومقتل المنفذ
إصابة مجندة إسرائيلية في عملية دهس قرب القدس ومقتل المنفذ
أصيبت مجندة إسرائيلية في العشرينات من عمرها،بجروح وصفت بالخطيرة اليوم الثلاثاء، في عملية دهس قرب مدينة القدس، فيما قتل المنفذ في نهاية مطاردة قصيرة. 29.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-29T09:20+0000
2022-11-29T09:20+0000
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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب على حسابه في موقع "تويتر": "تم تلقي بلاغ عن حادثة دهس قرب مستوطنة كوخاف يعقوب في منطقة تقسيم بنيامين الإقليمي. التفاصيل قيد المراجعة".وقالت القناة "12" الإسرائيلية: "أصيبت شابة تبلغ من العمر 20 عاما بجروح متوسطة بعد أن صدمها سائق فلسطيني يشتبه في أنه إرهابي صباح اليوم (الثلاثاء) بسيارته على شارع 60 بالقرب من (مستوطنة) ميغرون"، 10 كليومترات شمال القدس.وأضافت: "قامت فرق نجمة داود الحمراء (إسعاف إسرائيلية) بإجلائها وهي واعية تماما إلى المستشفى".وتابعت القناة: "وفقا للتقارير الأولية كانت الشابة تقف عند محطة الحافلات على جانب الطريق - عندما رصدتها سيارة كيا سوداء، وزادت من سرعتها، واصطدمت بها بسرعة وهربت".وأشارت إلى أنه "في نهاية مطاردة استمرت بضع دقائق، تم القبض على سائق السيارة على بعد كيلومتر واحد من مكان الحادث - وتم تحييده من قبل قوات الأمن".ولاحقا قالت قناة "كان" إن الفلسطيني منفذ العملية قتل بنيران الجنود الإسرائيلية، وأن حالة المجندة المصابة خطيرة.وتشهد الضفة الغربية خلال الأشهر الأخيرة توترا متصاعدا بين قوات الأمن الإسرائيلية التي تنفذ عملية عسكرية واسعة اعتقلت خلالها نحو 2500 فلسطيني وقتلت عددا آخر، والفلسطينيين الذي يحاولون الرد.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
آخر أخبار القدس الأن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
آخر أخبار القدس الأن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
إصابة مجندة إسرائيلية في عملية دهس قرب القدس ومقتل المنفذ
09:20 GMT 29.11.2022 (تم التحديث: 09:24 GMT 29.11.2022) تابعنا عبر
أصيبت مجندة إسرائيلية في العشرينات من عمرها،بجروح وصفت بالخطيرة اليوم الثلاثاء، في عملية دهس قرب مدينة القدس، فيما قتل المنفذ في نهاية مطاردة قصيرة.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب على حسابه في موقع "تويتر": "تم تلقي بلاغ عن حادثة دهس قرب مستوطنة كوخاف يعقوب في منطقة تقسيم بنيامين الإقليمي. التفاصيل قيد المراجعة".
وقالت القناة
"12" الإسرائيلية: "أصيبت شابة تبلغ من العمر 20 عاما بجروح متوسطة بعد أن صدمها سائق فلسطيني يشتبه في أنه إرهابي صباح اليوم (الثلاثاء) بسيارته على شارع 60 بالقرب من (مستوطنة) ميغرون"، 10 كليومترات شمال القدس.
وأضافت: "قامت فرق نجمة داود الحمراء (إسعاف إسرائيلية) بإجلائها وهي واعية تماما إلى المستشفى".
وتابعت القناة: "وفقا للتقارير الأولية كانت الشابة تقف عند محطة الحافلات على جانب الطريق - عندما رصدتها سيارة كيا سوداء، وزادت من سرعتها، واصطدمت بها بسرعة وهربت".
وأشارت إلى أنه "في نهاية مطاردة استمرت بضع دقائق، تم القبض على سائق السيارة على بعد كيلومتر واحد من مكان الحادث - وتم تحييده من قبل قوات الأمن".
ولاحقا قالت قناة "كان" إن الفلسطيني منفذ العملية قتل بنيران الجنود الإسرائيلية، وأن حالة المجندة المصابة خطيرة.
وتشهد الضفة الغربية
خلال الأشهر الأخيرة توترا متصاعدا بين قوات الأمن الإسرائيلية التي تنفذ عملية عسكرية واسعة اعتقلت خلالها نحو 2500 فلسطيني وقتلت عددا آخر، والفلسطينيين الذي يحاولون الرد.