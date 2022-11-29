https://sputnikarabic.ae/20221129/الأرجنتين-تعلن-تسجيل-أول-حالة-وفاة-بفيروس-جدري-القردة-1070653612.html

الأرجنتين تعلن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس "جدري القردة"

الأرجنتين تعلن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس "جدري القردة"

سجلت الأرجنتين، اليوم الثلاثاء، أول حالة وفاة بمرض "جدري القردة". 29.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-29T09:26+0000

2022-11-29T09:26+0000

2022-11-29T09:26+0000

جدري القردة

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/03/1063056889_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_e46696cc48a98e06e3ae736466b6e590.jpg

بوينس آيرس - سبوتنيك. وأعلنت وزارة الصحة الأرجنتينية عن وفاة المريض عن عمر 44 عاما، الذي كان مصابا بفيروس نقص المناعة، ثم تم تشخيص إصابته بـ"جدري القردة".وقالت الوزارة في بيان لها: "ابتداءً من 22 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، تم تأكيد 895 حالة [جدري] في الأرجنتين، وسجلت البلاد أول حالة قاتلة، وهي لرجل يبلغ من العمر 44 عاما".وكان المريض يرقد في وحدة العناية المركزة منذ 9 أكتوبر/ تشرين الأول.و"جدري القردة" هو مرض فيروسي نادر ينتقل عادة إلى البشر من الحيوانات البرية، وهو متوطن في بعض البلدان الأفريقية، ويمكن أن ينتقل عن طريق سوائل الجسم ورذاذ الجهاز التنفسي والمواد الملوثة الأخرى، وعادة ما ينتج عن المرض الحمى والطفح الجلدي وتضخم الغدد الليمفاوية.ومنذ شهر مايو/ أيار، تم الإبلاغ عن حالات الإصابة بـ"جدري القردة" في البلدان التي لا يتوطن فيها المرض، وتم تسجيل أكثر من 81000 حالة مؤكدة، بما في ذلك 55 حالة وفاة، وفي 110 دولة منذ بداية العام الحالي، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أعلنت، أمس الاثنين، عن استقرارها على مسمى لـ"جدري القردة"، وهو "إمبوكس".وأوضحت المنظمة أن "كلا الاسمين سيستخدمان في وقت واحد لمدة عام"، على أن يتم التخلص من مصطلح "جدري القردة" بعد تلك الفترة.وجاء قرار إعادة تسمية "جدري القردة"، بعد ضغوط متزايدة من المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الذين طلبوا من منظمة الصحة العالمية بشكل خاص تغيير الاسم.

https://sputnikarabic.ae/20220919/مسؤول-صيني-يحذر-من-ملامسة-الأجانب-تجنبا-للإصابة-بجدري-القردة-والخارجية-تعلق--1067943105.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

جدري القردة, العالم