الإمارات تطلق أول مهمة عربية للقمر عبر "المستكشف راشد"
© Sputnik . Vitaliy Ankovالقمر خلال الكسوف في فلاديفوستوك الروسية. في 8 نوفمبر، بعد الظهر، سيُغطى القمر جزئيًا بظل الأرض، وسيغطي القمر أورانوس ويتحول إلى اللون الأحمر القرمزي (القمر الدموي). سيكمل هذا الحدث ممر الكسوف الذي بدأ في أكتوبر. في المرة القادمة يمكن ملاحظة هذا فقط في غضون سنوات قليلة.
© Sputnik . Vitaliy Ankov
بدأ العد التنازلي لإطلاق الإمارات أول مهمة عربية إلى سطح القمر، عن طريق "المستكشف راشد" المقرر إطلاقه ظهر غد الأربعاء.
ومن المقرر إطلاق المهمة في تمام الساعة الـ 12:39 ظهراً بتوقيت دولة الإمارات من منصة الإطلاق في فلوريدا الأمريكية.
وستستغرق الرحلة 5 أشهر ومن المقرر أن يهبط على سطح القمر في أبريل/نيسان 2023، على ما نقلت صحيفة "البيان" الإماراتية.
ويوجد "المستكشف راشد" حاليا بوضع الجاهزية على متن مركبة الهبوط اليابانية "هاكتور- آر" التي من المقرر أن تحمله بعد وضعها على صاروخ الإطلاق "سبيس إكس فالكون 9"، داخل قاعدة كيب كانافيرال في المجمع رقم 40 في ولاية فلوريدا.
مشروع الإمارات لاستكشاف القمر يتطلع لأول مهمة عربية إلى سطح القمر عن طريق #المستكشف_راشد .. تابعوا إطلاق المهمة غداً عند الساعة 12:39 ظهراً بتوقيت الإمارات ويبدأ البث من الساعة 10:30 صباحاً: https://t.co/4vkbVzaVN5 #الإمارات_إلى_القمر #وام pic.twitter.com/mURk7r6G0i— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) November 29, 2022
وبحسب المصدر ذاته، تبلغ مدة المهمة العلمية يوم قمري واحد، أي ما يعادل 14 يوماً من مثيلاتها على كوكب الأرض.
وخلال الشهور الأخيرة الماضية، تم إخضاع "المستكشف راشد" للعديد من الاختبارات قبل وضعه في مركبة الهبوط، وخضعت أنظمته لمجموعة من الاختبارات شملت الاستعداد لكل من مرحلة الإطلاق ومرحلة الملاحة ومرحلة الهبوط على سطح القمر.
9 فبراير 2021, 16:18 GMT
وكانت الإمارات، قد أطلقت في يوليو/تموز 2020 أول مهمة فضائية عربية لاستكشاف كوكب المريخ، حيث حمل صاروخ مسبار "الأمل" الإماراتي إلى الفضاء من مركز تانيغاشيما الفضائي في اليابان.
وفي فبراير/شباط 2021، نجحت الإمارات في وضع "مسبار الأمل" في مدار كوكب المريخ بعد رحلة استغرقت سبعة أشهر، لتصبح بذلك أول دولة عربية تصل إلى الكوكب الأحمر.