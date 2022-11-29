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الإمارات تطلق أول مهمة عربية للقمر عبر "المستكشف راشد"
الإمارات تطلق أول مهمة عربية للقمر عبر "المستكشف راشد"
بدأ العد التنازلي لإطلاق الإمارات أول مهمة عربية إلى سطح القمر، عن طريق "المستكشف راشد" المقرر إطلاقه ظهر غد الأربعاء. 29.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-29T09:05+0000
2022-11-29T09:05+0000
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ومن المقرر إطلاق المهمة في تمام الساعة الـ 12:39 ظهراً بتوقيت دولة الإمارات من منصة الإطلاق في فلوريدا الأمريكية.وستستغرق الرحلة 5 أشهر ومن المقرر أن يهبط على سطح القمر في أبريل/نيسان 2023، على ما نقلت صحيفة "البيان" الإماراتية.ويوجد "المستكشف راشد" حاليا بوضع الجاهزية على متن مركبة الهبوط اليابانية "هاكتور- آر" التي من المقرر أن تحمله بعد وضعها على صاروخ الإطلاق "سبيس إكس فالكون 9"، داخل قاعدة كيب كانافيرال في المجمع رقم 40 في ولاية فلوريدا.وبحسب المصدر ذاته، تبلغ مدة المهمة العلمية يوم قمري واحد، أي ما يعادل 14 يوماً من مثيلاتها على كوكب الأرض.وخلال الشهور الأخيرة الماضية، تم إخضاع "المستكشف راشد" للعديد من الاختبارات قبل وضعه في مركبة الهبوط، وخضعت أنظمته لمجموعة من الاختبارات شملت الاستعداد لكل من مرحلة الإطلاق ومرحلة الملاحة ومرحلة الهبوط على سطح القمر.وكانت الإمارات، قد أطلقت في يوليو/تموز 2020 أول مهمة فضائية عربية لاستكشاف كوكب المريخ، حيث حمل صاروخ مسبار "الأمل" الإماراتي إلى الفضاء من مركز تانيغاشيما الفضائي في اليابان.وفي فبراير/شباط 2021، نجحت الإمارات في وضع "مسبار الأمل" في مدار كوكب المريخ بعد رحلة استغرقت سبعة أشهر، لتصبح بذلك أول دولة عربية تصل إلى الكوكب الأحمر.
https://sputnikarabic.ae/20210209/مسبار-الأمل-الإماراتي-يصل-بنجاح-لمدار-كوكب-المريخ-1048062006.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي, كوكب المريخ, القمر
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي, كوكب المريخ, القمر

الإمارات تطلق أول مهمة عربية للقمر عبر "المستكشف راشد"

09:05 GMT 29.11.2022
© Sputnik . Vitaliy Ankovالقمر خلال الكسوف في فلاديفوستوك الروسية. في 8 نوفمبر، بعد الظهر، سيُغطى القمر جزئيًا بظل الأرض، وسيغطي القمر أورانوس ويتحول إلى اللون الأحمر القرمزي (القمر الدموي). سيكمل هذا الحدث ممر الكسوف الذي بدأ في أكتوبر. في المرة القادمة يمكن ملاحظة هذا فقط في غضون سنوات قليلة.
القمر خلال الكسوف في فلاديفوستوك الروسية. في 8 نوفمبر، بعد الظهر، سيُغطى القمر جزئيًا بظل الأرض، وسيغطي القمر أورانوس ويتحول إلى اللون الأحمر القرمزي (القمر الدموي). سيكمل هذا الحدث ممر الكسوف الذي بدأ في أكتوبر. في المرة القادمة يمكن ملاحظة هذا فقط في غضون سنوات قليلة. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2022
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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بدأ العد التنازلي لإطلاق الإمارات أول مهمة عربية إلى سطح القمر، عن طريق "المستكشف راشد" المقرر إطلاقه ظهر غد الأربعاء.
ومن المقرر إطلاق المهمة في تمام الساعة الـ 12:39 ظهراً بتوقيت دولة الإمارات من منصة الإطلاق في فلوريدا الأمريكية.
وستستغرق الرحلة 5 أشهر ومن المقرر أن يهبط على سطح القمر في أبريل/نيسان 2023، على ما نقلت صحيفة "البيان" الإماراتية.
ويوجد "المستكشف راشد" حاليا بوضع الجاهزية على متن مركبة الهبوط اليابانية "هاكتور- آر" التي من المقرر أن تحمله بعد وضعها على صاروخ الإطلاق "سبيس إكس فالكون 9"، داخل قاعدة كيب كانافيرال في المجمع رقم 40 في ولاية فلوريدا.
وبحسب المصدر ذاته، تبلغ مدة المهمة العلمية يوم قمري واحد، أي ما يعادل 14 يوماً من مثيلاتها على كوكب الأرض.
وخلال الشهور الأخيرة الماضية، تم إخضاع "المستكشف راشد" للعديد من الاختبارات قبل وضعه في مركبة الهبوط، وخضعت أنظمته لمجموعة من الاختبارات شملت الاستعداد لكل من مرحلة الإطلاق ومرحلة الملاحة ومرحلة الهبوط على سطح القمر.
إطلاق مسبار الأمل، في أول مهمة عربية إلى المريخ، الإمارات العربية المتحدة، 20 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2021
مسبار الأمل الإماراتي يصل بنجاح إلى مدار كوكب المريخ...فيديو
9 فبراير 2021, 16:18 GMT
وكانت الإمارات، قد أطلقت في يوليو/تموز 2020 أول مهمة فضائية عربية لاستكشاف كوكب المريخ، حيث حمل صاروخ مسبار "الأمل" الإماراتي إلى الفضاء من مركز تانيغاشيما الفضائي في اليابان.
وفي فبراير/شباط 2021، نجحت الإمارات في وضع "مسبار الأمل" في مدار كوكب المريخ بعد رحلة استغرقت سبعة أشهر، لتصبح بذلك أول دولة عربية تصل إلى الكوكب الأحمر.
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