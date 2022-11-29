https://sputnikarabic.ae/20221129/البنتاغون-لا-خطط-حاليا-لتزويد-أوكرانيا-بمنظومة-باتريوت-للدفاع-الجوي-1070674543.html
البنتاغون: لا خطط حاليا لتزويد أوكرانيا بمنظومة "باتريوت" للدفاع الجوي
البنتاغون: لا خطط حاليا لتزويد أوكرانيا بمنظومة "باتريوت" للدفاع الجوي
أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أنها لا تخطط حاليا لتزويد أوكرانيا بمنظومة "باتريوت" للدفاع الجوي، على الرغم من إعلان مسؤول في الوزارة في وقت سابق... 29.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-29T19:06+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقال الناطق باسم البنتاغون باتريك رايدر، في إفادة صحافية، إن "الدفاع الجوي لا يزال يمثل أولوية قصوى بالنسبة لوزارة الدفاع والمجتمع الدولي فيما يتعلق بدعم أوكرانيا، لكن في الوقت الحالي ليست لدينا خطط لتزويد أوكرانيا ببطاريات "باتريوت"، وإن كنا سنواصل المناقشات حول هذه المسألة".وأوضح رايدر أن "المنظومات المتقدمة مثل "باتريوت" تحتاج إلى الكثير من جهود الصيانة والتدريب، وهي مسألة تدخل في الحسابات المتعلقة بأشكال الدعم المقدم إلى أوكرانيا".وكان مسؤول في البنتاغون قد أكد اليوم أن "الدفاع الجوي على قائمة أولويتنا القصوى، ونحن نبحث عن كل فرصة ممكنة لمساعدة أوكرانيا".وأضاف أن "منظومة باتريوت هي أحد الأنظمة المضادة للطائرات المطروحة على طاولة النقاش".من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، اليوم الثلاثاء، إنه إذا قام حلف شمال الأطلسي "الناتو" بتزويد أوكرانيا بمنظومات "باتريوت"، مع الطاقم المشغل لها، فإنهم سيصبحون على الفور هدفا مشروعا للقوات المسلحة الروسية.وأعلن رئيس وزراء بولندا، ماتيوش مورافيتسكي، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن بولندا لن تسلم أوكرانيا أنظمة صواريخ "باتريوت" المضادة للطائرات الخاصة لها.
https://sputnikarabic.ae/20221129/بولندا-تؤكد-أنها-لن-تسلم-أوكرانيا-أنظمة-صواريخ-باتريوت-1070663625.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
البنتاغون: لا خطط حاليا لتزويد أوكرانيا بمنظومة "باتريوت" للدفاع الجوي
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أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أنها لا تخطط حاليا لتزويد أوكرانيا بمنظومة "باتريوت" للدفاع الجوي، على الرغم من إعلان مسؤول في الوزارة في وقت سابق اليوم أن جميع الخيارات مطروحة لدعم كييف بما في ذلك تزويدها بمنظومة "باتريوت".
واشنطن - سبوتنيك. وقال الناطق باسم البنتاغون باتريك رايدر، في إفادة صحافية، إن "الدفاع الجوي لا يزال يمثل أولوية قصوى بالنسبة لوزارة الدفاع والمجتمع الدولي فيما يتعلق بدعم أوكرانيا، لكن في الوقت الحالي ليست لدينا خطط لتزويد أوكرانيا ببطاريات "باتريوت"
، وإن كنا سنواصل المناقشات حول هذه المسألة".
وأوضح رايدر أن "المنظومات المتقدمة مثل "باتريوت"
تحتاج إلى الكثير من جهود الصيانة والتدريب، وهي مسألة تدخل في الحسابات المتعلقة بأشكال الدعم المقدم إلى أوكرانيا".
وكان مسؤول في البنتاغون قد أكد اليوم أن "الدفاع الجوي على قائمة أولويتنا القصوى، ونحن نبحث عن كل فرصة ممكنة لمساعدة أوكرانيا".
وأضاف أن "منظومة باتريوت هي أحد الأنظمة المضادة للطائرات المطروحة على طاولة النقاش".
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، اليوم الثلاثاء، إنه إذا قام حلف شمال الأطلسي "الناتو" بتزويد أوكرانيا بمنظومات "باتريوت"، مع الطاقم المشغل لها، فإنهم سيصبحون على الفور هدفا مشروعا للقوات المسلحة الروسية.
وأعلن رئيس وزراء بولندا، ماتيوش مورافيتسكي، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن بولندا لن تسلم أوكرانيا أنظمة صواريخ "باتريوت" المضادة للطائرات الخاصة لها.