https://sputnikarabic.ae/20221129/البيت-الأبيض-بايدن-وماكرون-يبحثان-الصين-وإيران-فضلا-عن-دعم-أوكرانيا-وملف-الطاقة-1070646075.html
البيت الأبيض: بايدن وماكرون يبحثان الصين وإيران فضلا عن دعم أوكرانيا وملف الطاقة
البيت الأبيض: بايدن وماكرون يبحثان الصين وإيران فضلا عن دعم أوكرانيا وملف الطاقة
أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيبحث مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون قضايا دولية من بينها مواجهة التحديات الصينية وإيران فضلا... 29.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-29T00:33+0000
2022-11-29T00:33+0000
2022-11-29T00:33+0000
جو بايدن
إيمانويل ماكرون
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/1b/1064286371_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_355422743317004d577c1bb9c6c28be2.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، إنه من المتوقع أن يتركز النقاش حول ملف أوكرانيا، وستكون هناك أيضا مناقشات بشأن تحديات الصين وكذلك من إيران."وأضاف، "من المتوقع بحث التعاون الاقتصادي والطاقة".من المتوقع أن تبدأ زيارة ماكرون للولايات المتحدة غدا الأربعاء، وتستمر لمدة ثلاثة أيام.
https://sputnikarabic.ae/20221128/البيت-الأبيض-يتابع-عن-كثب-موقع-تويتر-1070645702.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/1b/1064286371_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_182235534e0d767712ef9543136b5a7a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
جو بايدن, إيمانويل ماكرون
جو بايدن, إيمانويل ماكرون
البيت الأبيض: بايدن وماكرون يبحثان الصين وإيران فضلا عن دعم أوكرانيا وملف الطاقة
تابعنا عبر
أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيبحث مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون قضايا دولية من بينها مواجهة التحديات الصينية وإيران فضلا عن قضية دعم أوكرانيا وملف الطاقة.
موسكو - سبوتنيك. وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، إنه من المتوقع أن يتركز النقاش حول ملف أوكرانيا
، وستكون هناك أيضا مناقشات بشأن تحديات الصين وكذلك من إيران."
وأضاف، "من المتوقع بحث التعاون الاقتصادي والطاقة".
من المتوقع أن تبدأ زيارة ماكرون للولايات المتحدة غدا الأربعاء، وتستمر لمدة ثلاثة أيام.