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https://sputnikarabic.ae/20221129/البيت-الأبيض-بايدن-وماكرون-يبحثان-الصين-وإيران-فضلا-عن-دعم-أوكرانيا-وملف-الطاقة-1070646075.html
البيت الأبيض: بايدن وماكرون يبحثان الصين وإيران فضلا عن دعم أوكرانيا وملف الطاقة
البيت الأبيض: بايدن وماكرون يبحثان الصين وإيران فضلا عن دعم أوكرانيا وملف الطاقة
أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيبحث مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون قضايا دولية من بينها مواجهة التحديات الصينية وإيران فضلا... 29.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-29T00:33+0000
2022-11-29T00:33+0000
جو بايدن
إيمانويل ماكرون
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موسكو - سبوتنيك. وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، إنه من المتوقع أن يتركز النقاش حول ملف أوكرانيا، وستكون هناك أيضا مناقشات بشأن تحديات الصين وكذلك من إيران."وأضاف، "من المتوقع بحث التعاون الاقتصادي والطاقة".من المتوقع أن تبدأ زيارة ماكرون للولايات المتحدة غدا الأربعاء، وتستمر لمدة ثلاثة أيام.
https://sputnikarabic.ae/20221128/البيت-الأبيض-يتابع-عن-كثب-موقع-تويتر-1070645702.html
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جو بايدن, إيمانويل ماكرون
جو بايدن, إيمانويل ماكرون

البيت الأبيض: بايدن وماكرون يبحثان الصين وإيران فضلا عن دعم أوكرانيا وملف الطاقة

00:33 GMT 29.11.2022
© AP Photo / Susan Walshالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يهمس في أذن الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد العشاء في قمة مجموعة السبع في قلعة إلماو، ألمانيا، 26 يونيو عام 2022
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يهمس في أذن الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد العشاء في قمة مجموعة السبع في قلعة إلماو، ألمانيا، 26 يونيو عام 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2022
© AP Photo / Susan Walsh
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أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيبحث مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون قضايا دولية من بينها مواجهة التحديات الصينية وإيران فضلا عن قضية دعم أوكرانيا وملف الطاقة.
موسكو - سبوتنيك. وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، إنه من المتوقع أن يتركز النقاش حول ملف أوكرانيا، وستكون هناك أيضا مناقشات بشأن تحديات الصين وكذلك من إيران."
وأضاف، "من المتوقع بحث التعاون الاقتصادي والطاقة".
المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2022
البيت الأبيض يتابع عن كثب موقع "تويتر"
أمس, 22:17 GMT
من المتوقع أن تبدأ زيارة ماكرون للولايات المتحدة غدا الأربعاء، وتستمر لمدة ثلاثة أيام.
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