عربي
القوات الروسية تحبط هجوما أوكرانيا على محور كوبيانسك وتحيد 30 مسلحا
https://sputnikarabic.ae/20221129/الجيش-الإسرائيلي-يدعو-إلى-عدم-نشر-فيديو-عملية-دهس-قرب-القدس-استهدفت-مجندة-1070657772.html
الجيش الإسرائيلي يدعو إلى عدم نشر فيديو عملية دهس قرب القدس استهدفت مجندة
الجيش الإسرائيلي يدعو إلى عدم نشر فيديو عملية دهس قرب القدس استهدفت مجندة
دعا الجيش الإسرائيلي من وصفهم بالجمهور المسؤول في إسرائيل إلى الامتناع عن نشر مقطع فيديو يوثق عملية دهس استهدفت إحدى مجنداته قرب مدينة القدس في وقت سابق اليوم... 29.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-29T11:35+0000
2022-11-29T11:35+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
آخر أخبار القدس الأن
أخبار الضفة الغربية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/13/1066627890_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7a4916ee54424f073f4494bdb55680de.jpg
وقال الجيش في بيان مقتضب نشره على حسابه الرسمي في موقع "تويتر" إنه يطلب من "الجمهور المسؤول في إسرائيل الامتناع عن نشر فيديو الدهس في (مستوطنة) كوخاف يعقوب"، شمالي القدس.وأصيبت مجندة إسرائيلية بجروح وصفت بالخطيرة، في عملية دهس نفذها فلسطيني، قتلته قوات الأمن الإسرائيلية بعد مطاردة قصيرة.ومنفذ العملية هو راني مأمون فايز أبو علي (45 عاما)، من سكان بلدة بيتونيا قضاء رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة (4.5 كم غرب مدينة القدس) وهو أب لخمسة أطفال.وتشهد الضفة الغربية خلال الأشهر الأخيرة توترا متصاعدا بين قوات الأمن الإسرائيلية التي تنفذ عملية عسكرية واسعة اعتقلت خلالها نحو 2500 فلسطيني وقتلت عددا آخر، والفلسطينيين الذي يحاولون الرد.
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/13/1066627890_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_208736501805740d109fa03434200b30.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, آخر أخبار القدس الأن, أخبار الضفة الغربية
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, آخر أخبار القدس الأن, أخبار الضفة الغربية

الجيش الإسرائيلي يدعو إلى عدم نشر فيديو عملية دهس قرب القدس استهدفت مجندة

11:35 GMT 29.11.2022
© Sputnik . Ajwad Jradatعشرات الإصابات خلال قمع الجيش الإسرائيلي مسيرات ضد الاستيطان في الضفة الغربية
عشرات الإصابات خلال قمع الجيش الإسرائيلي مسيرات ضد الاستيطان في الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبرTelegram
دعا الجيش الإسرائيلي من وصفهم بالجمهور المسؤول في إسرائيل إلى الامتناع عن نشر مقطع فيديو يوثق عملية دهس استهدفت إحدى مجنداته قرب مدينة القدس في وقت سابق اليوم الثلاثاء.
وقال الجيش في بيان مقتضب نشره على حسابه الرسمي في موقع "تويتر" إنه يطلب من "الجمهور المسؤول في إسرائيل الامتناع عن نشر فيديو الدهس في (مستوطنة) كوخاف يعقوب"، شمالي القدس.
وأصيبت مجندة إسرائيلية بجروح وصفت بالخطيرة، في عملية دهس نفذها فلسطيني، قتلته قوات الأمن الإسرائيلية بعد مطاردة قصيرة.
ومنفذ العملية هو راني مأمون فايز أبو علي (45 عاما)، من سكان بلدة بيتونيا قضاء رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة (4.5 كم غرب مدينة القدس) وهو أب لخمسة أطفال.
وتشهد الضفة الغربية خلال الأشهر الأخيرة توترا متصاعدا بين قوات الأمن الإسرائيلية التي تنفذ عملية عسكرية واسعة اعتقلت خلالها نحو 2500 فلسطيني وقتلت عددا آخر، والفلسطينيين الذي يحاولون الرد.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:05 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала