https://sputnikarabic.ae/20221129/الجيش-الصيني-يبعد-طرادا-أمريكيا-قرب-بحر-الصين-الجنوبي-1070647688.html
الجيش الصيني يبعد طرادا أمريكيا قرب بحر الصين الجنوبي
الجيش الصيني يبعد طرادا أمريكيا قرب بحر الصين الجنوبي
قال الجيش الصيني، اليوم الثلاثاء، إنه أبعد طرادًا أمريكيًا مسلحًا بصواريخ موجهة دخل بشكل غير قانوني المياه بالقرب من جزر سبراتلي في بحر الصين الجنوبي. 29.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-29T05:33+0000
2022-11-29T05:33+0000
2022-11-29T05:35+0000
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/1d/1070647527_0:322:3069:2048_1920x0_80_0_0_cbea160a320cce8e252f377aacbe362a.jpg
وأفاد تيان جونلي، المتحدث باسم قيادة المنطقة الجنوبية في جيش التحرير الشعبي الصيني، بأن "تصرفات الجيش الأمريكي انتهكت بشكل خطير سيادة وأمن الصين".من جانبها، قالت قيادة المنطقة الجنوبية على حسابها على موقع "وي تشات" للتواصل الاجتماعي، إن قوات الجيش الصيني ستبقى في حالة تأهب قصوى، وفقا لوكالة أنباء "رويترز".والسفينة المعنية في الحادثة هي الطراد الصاروخي "تشانسلورزفيل" الذي أبحر أخيرا عبر مضيق تايوان.وتطالب الصين بكل بحر الصين الجنوبي تقريبًا، وأصبحت واحدة من العديد من بؤر التوتر في العلاقة المتوترة بينها وبين الولايات المتحدة.فيما ترفض الولايات المتحدة ما تصفه بمطالبات الصين الإقليمية غير القانونية في المياه الغنية بالموارد.
https://sputnikarabic.ae/20221129/البيت-الأبيض-بايدن-وماكرون-يبحثان-الصين-وإيران-فضلا-عن-دعم-أوكرانيا-وملف-الطاقة-1070646075.html
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/1d/1070647527_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d48ee857d051b95ded692df1cff66abf.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
الجيش الصيني يبعد طرادا أمريكيا قرب بحر الصين الجنوبي
05:33 GMT 29.11.2022 (تم التحديث: 05:35 GMT 29.11.2022) تابعنا عبر
قال الجيش الصيني، اليوم الثلاثاء، إنه أبعد طرادًا أمريكيًا مسلحًا بصواريخ موجهة دخل بشكل غير قانوني المياه بالقرب من جزر سبراتلي في بحر الصين الجنوبي.
وأفاد تيان جونلي، المتحدث باسم قيادة المنطقة الجنوبية في جيش التحرير الشعبي الصيني، بأن "تصرفات الجيش الأمريكي انتهكت بشكل خطير سيادة وأمن الصين"
.
واعتبر جونلي أن دخول السفينة الأمريكية المنطقة يظهر أن الولايات المتحدة "صانع مخاطر أمنية"، في بحر الصين الجنوبي.
من جانبها، قالت قيادة المنطقة الجنوبية على حسابها على موقع "وي تشات" للتواصل الاجتماعي، إن قوات الجيش الصيني ستبقى في حالة تأهب قصوى، وفقا لوكالة
أنباء "رويترز".
والسفينة المعنية في الحادثة هي الطراد الصاروخي "تشانسلورزفيل" الذي أبحر أخيرا عبر مضيق تايوان.
وتطالب الصين بكل بحر الصين الجنوبي تقريبًا، وأصبحت واحدة من العديد من بؤر التوتر في العلاقة المتوترة بينها وبين الولايات المتحدة.
فيما ترفض الولايات المتحدة ما تصفه بمطالبات الصين الإقليمية غير القانونية في المياه الغنية بالموارد.