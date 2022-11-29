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الخليفي يعلن أن سان جيرمان قد يرحل عن ملعبه الحالي لأنه "لم يعد موضع ترحيب"
الخليفي يعلن أن سان جيرمان قد يرحل عن ملعبه الحالي لأنه "لم يعد موضع ترحيب"
قال ناصر الخليفي، رئيس نادي "باريس سان جيرمان" الفرنسي، إن النادي يبحث عن "خيارات" للانتقال إلى ملعب جديد. 29.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-29T16:49+0000
2022-11-29T16:51+0000
رياضة
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وأوضح الخليفي في حديث مع صحيفة "ماركا" الاسبانية أن السبب وراء ذلك، هو أن الفريق "لم يعد موضع ترحيب" في ملعب "بارك دي برانس". وقال إن النادي يقع "تحت ضغط" من بلدية باريس لمغادرة الملعب الذي يتخذ منه مقرًا له منذ 1974 و"يبحث عن خيارات أخرى" من دون أن يحددها.واشتكى الخليفي الأسبوع الماضي من رفض مجلس مدينة باريس بيع الملعب الذي يتسع لـ48 ألف متفرج، لشركة قطر للاستثمارات الرياضية المالكة للنادي، لكن بلدية باريس قالت "ليس خيارنا الأول أن نبيعهم بارك دي برانس. إنه تراث المدينة والباريسيين".تم بناء الملعب جنوب غربي المدينة، بالقرب من ملاعب رولان غاروس لكرة المضرب في عام 1897 وكان الملعب المعتمد من المنتخبات الوطنية مثل كرة القدم والركبي حتى تم بناء استاد دو فرانس في ضواحي العاصمة لاستضافة مونديال 1998.
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رياضة
رياضة

الخليفي يعلن أن سان جيرمان قد يرحل عن ملعبه الحالي لأنه "لم يعد موضع ترحيب"

16:49 GMT 29.11.2022 (تم التحديث: 16:51 GMT 29.11.2022)
© AFP 2022الإسباني سيرخيو راموس مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي
الإسباني سيرخيو راموس مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2022
© AFP 2022
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قال ناصر الخليفي، رئيس نادي "باريس سان جيرمان" الفرنسي، إن النادي يبحث عن "خيارات" للانتقال إلى ملعب جديد.
وأوضح الخليفي في حديث مع صحيفة "ماركا" الاسبانية أن السبب وراء ذلك، هو أن الفريق "لم يعد موضع ترحيب" في ملعب "بارك دي برانس".
وأضاف "لم نعد موضع ترحيب في بارك دي برانس. يضغطون علينا للرحيل، يتلاعبون بنا ونحن متعبون".
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وقال إن النادي يقع "تحت ضغط" من بلدية باريس لمغادرة الملعب الذي يتخذ منه مقرًا له منذ 1974 و"يبحث عن خيارات أخرى" من دون أن يحددها.
وتابع "أحب بارك دي برانس، إنه تاريخنا وأحترمه أكثر من أي شيء آخر. البقاء كان دائمًا الخيار المفضل لدينا ولكن لا أعتقد أنهم يرغبون بنا. لقد استثمرنا 80 مليون يورو (83 مليون دولار) في الملعب. لكنه ليس ملكنا. من سيوافق على فعل شيء كهذا؟".
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واشتكى الخليفي الأسبوع الماضي من رفض مجلس مدينة باريس بيع الملعب الذي يتسع لـ48 ألف متفرج، لشركة قطر للاستثمارات الرياضية المالكة للنادي، لكن بلدية باريس قالت "ليس خيارنا الأول أن نبيعهم بارك دي برانس. إنه تراث المدينة والباريسيين".
تم بناء الملعب جنوب غربي المدينة، بالقرب من ملاعب رولان غاروس لكرة المضرب في عام 1897 وكان الملعب المعتمد من المنتخبات الوطنية مثل كرة القدم والركبي حتى تم بناء استاد دو فرانس في ضواحي العاصمة لاستضافة مونديال 1998.
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