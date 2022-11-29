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https://sputnikarabic.ae/20221129/الرئيس-العراقي-يبحث-الظروف-الكارثية-لـ600-ألف-مواطن-من-النازحين-1070658570.html
الرئيس العراقي يبحث "الظروف الكارثية" لـ600 ألف مواطن من النازحين
الرئيس العراقي يبحث "الظروف الكارثية" لـ600 ألف مواطن من النازحين
قال الرئيس العراقي، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، إنه يجب حسم ملف النازحين وتأمين عودتهم إلى مناطقهم. 29.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-29T11:54+0000
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وعقد الرئيس العراقي عدة اجتماعات مع سياسيين وأمنيين حول ملف النازحين "والظروف المعقدة والكارثية التي تواجههم". ويبلغ العدد الكلي للنازحين في العرق نحو 600 ألف نازح.وحسب وكالة الأنباء العراقية، استقبل الرئيس العراقي السفير البريطاني، مارك برايسون، في قصر بغداد لمناقشة محاربة التطرف والإرهاب أمنيا وفكريا. وتابع بيان إعلامي من الرئاسة العراقية، أن الرئيس رشيد ناقش مع السفير دور بريطانيا في الحرب على عصابات تنظيم "داعش" الإرهابي. وأكد السفير البريطاني اهتمام بلاده بتطوير العلاقات مع العراق "بما يحقق مصالح الشعبين".
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أخبار العراق اليوم, أخبار العالم الآن
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الرئيس العراقي يبحث "الظروف الكارثية" لـ600 ألف مواطن من النازحين

11:54 GMT 29.11.2022
© AFP 2022 / ISMAEL ADNANالرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد
الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2022
© AFP 2022 / ISMAEL ADNAN
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قال الرئيس العراقي، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، إنه يجب حسم ملف النازحين وتأمين عودتهم إلى مناطقهم.
وعقد الرئيس العراقي عدة اجتماعات مع سياسيين وأمنيين حول ملف النازحين "والظروف المعقدة والكارثية التي تواجههم".
ويبلغ العدد الكلي للنازحين في العرق نحو 600 ألف نازح.
وحسب وكالة الأنباء العراقية، استقبل الرئيس العراقي السفير البريطاني، مارك برايسون، في قصر بغداد لمناقشة محاربة التطرف والإرهاب أمنيا وفكريا.
وتابع بيان إعلامي من الرئاسة العراقية، أن الرئيس رشيد ناقش مع السفير دور بريطانيا في الحرب على عصابات تنظيم "داعش" الإرهابي. وأكد السفير البريطاني اهتمام بلاده بتطوير العلاقات مع العراق "بما يحقق مصالح الشعبين".
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