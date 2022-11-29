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Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221129/السر-وراءاستبعاد-أونانا-من-قائمة-الكاميرون-في-كأس-العالم-1070661270.html
السر وراء استبعاد أونانا من قائمة الكاميرون في كأس العالم
السر وراء استبعاد أونانا من قائمة الكاميرون في كأس العالم
استبعد ريجوبير سونج المدير الفني للمنتخب الكاميروني لكرة القدم، حارسه أندري أونانا، بسبب خلاف بين الحارس والمدير الفني على طريقة تنفيذ ركلات المرمى. 29.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-29T12:54+0000
2022-11-29T12:59+0000
بطولة كأس العالم 2022
أخبار الكاميرون اليوم
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وبحسب شبكة "ذا أتليتك"، فإن سونج استبعد حارس إنتر الإيطالي بسبب خلاف على أسلوب اللعب، مشيرة إلى أن المدافع السابق أراد أن يلعب أونانا بشكل مباشر أكثر وألا يخاطر بأي مجازفة بالقرب من مرماه.من جانبه، أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، في بيان له، إيقاف أندري أونانا حارس مرمى المنتخب بشكل مؤقت، والتأكيد على سونج وطاقمه الفني.بدوره، قال سونج في تصريحات له: "إنه لاعب مهم، ولكننا في بطولة صعبة"، مضيفا: "أعرف ما يجب أن أفعله، ويجب أن أضمن دائما أن الفريق له الأولوية على أي فرد".وتعادل منتخب الكاميرون مع صربيا بثلاثة أهداف لكل فريق في الجولة الثانية من كأس العالم 2022.ويحتل منتخب الكاميرون المركز الثالث في المجموعة السابعة برصيد نقطة واحدة وبفارق نقطتين عن صربيا صاحبة المركز الثاني، وسيلعب في الجولة الأخيرة من دور المجموعات على ملعب لوسيل، ضد منتخب البرازيل.
https://sputnikarabic.ae/20221124/الكشف-عن-سبب-رفض-مهاجم-سويسرا-الاحتفال-بعد-إحرازه-هدفا-أمام-الكاميرون-1070505220.html
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أخبار الكاميرون اليوم
أخبار الكاميرون اليوم

السر وراء استبعاد أونانا من قائمة الكاميرون في كأس العالم

12:54 GMT 29.11.2022 (تم التحديث: 12:59 GMT 29.11.2022)
© AFP 2022 / ISSOUF SANOGOالمدير الفني للمنتخب الكاميروني لكرة القدم، ريجوبير سونج، يستبعد حارسه أندري أونانا، من كأس العالم قطر 2022
المدير الفني للمنتخب الكاميروني لكرة القدم، ريجوبير سونج، يستبعد حارسه أندري أونانا، من كأس العالم قطر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2022
© AFP 2022 / ISSOUF SANOGO
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استبعد ريجوبير سونج المدير الفني للمنتخب الكاميروني لكرة القدم، حارسه أندري أونانا، بسبب خلاف بين الحارس والمدير الفني على طريقة تنفيذ ركلات المرمى.
وبحسب شبكة "ذا أتليتك"، فإن سونج استبعد حارس إنتر الإيطالي بسبب خلاف على أسلوب اللعب، مشيرة إلى أن المدافع السابق أراد أن يلعب أونانا بشكل مباشر أكثر وألا يخاطر بأي مجازفة بالقرب من مرماه.
رجال يمشون أمام نسخة طبق الأصل من كأس العالم لكرة القدم خارج استاد أحمد بن علي في الريان في 12 نوفمبر 2022 ، قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2022
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من جانبه، أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، في بيان له، إيقاف أندري أونانا حارس مرمى المنتخب بشكل مؤقت، والتأكيد على سونج وطاقمه الفني.
بدوره، قال سونج في تصريحات له: "إنه لاعب مهم، ولكننا في بطولة صعبة"، مضيفا: "أعرف ما يجب أن أفعله، ويجب أن أضمن دائما أن الفريق له الأولوية على أي فرد".
وتعادل منتخب الكاميرون مع صربيا بثلاثة أهداف لكل فريق في الجولة الثانية من كأس العالم 2022.
ويحتل منتخب الكاميرون المركز الثالث في المجموعة السابعة برصيد نقطة واحدة وبفارق نقطتين عن صربيا صاحبة المركز الثاني، وسيلعب في الجولة الأخيرة من دور المجموعات على ملعب لوسيل، ضد منتخب البرازيل.
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