https://sputnikarabic.ae/20221129/السر-وراءاستبعاد-أونانا-من-قائمة-الكاميرون-في-كأس-العالم-1070661270.html
السر وراء استبعاد أونانا من قائمة الكاميرون في كأس العالم
السر وراء استبعاد أونانا من قائمة الكاميرون في كأس العالم
استبعد ريجوبير سونج المدير الفني للمنتخب الكاميروني لكرة القدم، حارسه أندري أونانا، بسبب خلاف بين الحارس والمدير الفني على طريقة تنفيذ ركلات المرمى. 29.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-29T12:54+0000
2022-11-29T12:54+0000
2022-11-29T12:59+0000
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أخبار الكاميرون اليوم
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وبحسب شبكة "ذا أتليتك"، فإن سونج استبعد حارس إنتر الإيطالي بسبب خلاف على أسلوب اللعب، مشيرة إلى أن المدافع السابق أراد أن يلعب أونانا بشكل مباشر أكثر وألا يخاطر بأي مجازفة بالقرب من مرماه.من جانبه، أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، في بيان له، إيقاف أندري أونانا حارس مرمى المنتخب بشكل مؤقت، والتأكيد على سونج وطاقمه الفني.بدوره، قال سونج في تصريحات له: "إنه لاعب مهم، ولكننا في بطولة صعبة"، مضيفا: "أعرف ما يجب أن أفعله، ويجب أن أضمن دائما أن الفريق له الأولوية على أي فرد".وتعادل منتخب الكاميرون مع صربيا بثلاثة أهداف لكل فريق في الجولة الثانية من كأس العالم 2022.ويحتل منتخب الكاميرون المركز الثالث في المجموعة السابعة برصيد نقطة واحدة وبفارق نقطتين عن صربيا صاحبة المركز الثاني، وسيلعب في الجولة الأخيرة من دور المجموعات على ملعب لوسيل، ضد منتخب البرازيل.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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أخبار الكاميرون اليوم
السر وراء استبعاد أونانا من قائمة الكاميرون في كأس العالم
12:54 GMT 29.11.2022 (تم التحديث: 12:59 GMT 29.11.2022) تابعنا عبر
استبعد ريجوبير سونج المدير الفني للمنتخب الكاميروني لكرة القدم، حارسه أندري أونانا، بسبب خلاف بين الحارس والمدير الفني على طريقة تنفيذ ركلات المرمى.
وبحسب شبكة
"ذا أتليتك"، فإن سونج استبعد حارس إنتر الإيطالي بسبب خلاف على أسلوب اللعب، مشيرة إلى أن المدافع السابق أراد أن يلعب أونانا بشكل مباشر أكثر وألا يخاطر بأي مجازفة بالقرب من مرماه.
من جانبه، أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، في بيان له، إيقاف أندري أونانا حارس مرمى المنتخب بشكل مؤقت، والتأكيد على سونج وطاقمه الفني.
بدوره، قال سونج في تصريحات له: "إنه لاعب مهم، ولكننا في بطولة صعبة"، مضيفا: "أعرف ما يجب أن أفعله، ويجب أن أضمن دائما أن الفريق له الأولوية على أي فرد".
وتعادل منتخب الكاميرون مع صربيا بثلاثة أهداف لكل فريق في الجولة الثانية من كأس العالم 2022.
ويحتل منتخب الكاميرون المركز الثالث في المجموعة السابعة برصيد نقطة واحدة وبفارق نقطتين عن صربيا صاحبة المركز الثاني، وسيلعب في الجولة الأخيرة من دور المجموعات على ملعب لوسيل، ضد منتخب البرازيل.