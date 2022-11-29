https://sputnikarabic.ae/20221129/السعودية-تمدد-أجل-وديعة-في-المركزي-المصري-بـ-5-مليارات-دولار-1070662415.html
السعودية تمدد أجل وديعة في "المركزي المصري" بـ 5 مليارات دولار
السعودية تمدد أجل وديعة في "المركزي المصري" بـ 5 مليارات دولار
مددت السعودية أجل وديعة بقيمة 5 مليارات دولار، كانت قد حصلت عليها مصر أواخر مارس/ آذار الماضي. 29.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-29T13:30+0000
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وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، اليوم الثلاثاء، بأن القرار جاء وفقا لتوجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان.وأشارت إلى "الروابط التاريخية الراسخة وأواصر التعاون الوثيقة التي تجمع المملكة العربية السعودية بجمهورية مصر العربية الشقيقة".وبحسب الوكالة "استمرت المملكة العربية السعودية في تقديم الدعم السخي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي لجمهورية مصر العربية الشقيقة، من خلال تمديد أجل وديعة المملكة لدى البنك المركزي المصري بقيمة 5 مليارات دولار".وأثنت السعودية على إمكانات النمو "الهائلة" التي تتمتع بها مصر "في ظل تنفيـذ العديد من الإصلاحات الهيكلية التي ساهمت في تحفيز نمو القطاع الخاص ورفع تنافسيته، واستمرار الجهود في تحقيق معدلات نمو مرتفعة وأكثر استدامة وشمولاً في مصر".وأشارت إلى تعزيز التنسيق بين البلدين "خاصةً فيما يتعلق بضخ استثمارات عديدة في السوق المصرية بالعملات الأجنبية إضافةً إلى الودائع السعودية، والتي من المأمول أن تسهم في فتح قنوات تمويلية جديدة مع المنظمات الإقليمية والدولية بما في ذلك تسهيل إتمام اتفاق برنامج صندوق النقد الدولي".وقالت "واس" إن "الدعم السعودي لم يقتصر على إبقاء تلك الودائع في البنك المركزي المصري، بل جرى ضخ استثمارات كبيرة من القطاع الحكومي والقطاع الخاص السعودي في السوق المصرية من أجل تحقيق مزيد من التنمية الاقتصادية في مصر، مع وجود الرغبة الجازمة في الاستمرار في المزيد من الاستثمارات في القطاعات التنموية المختلفة في مصر".وفي 31 مارس الماضي أودعت المملكة العربية السعودية، 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، بتوجيه من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.وكانت السعودية قد مددت في أكتوبر/ تشرين الأول 2021 ودائع بمبلغ 2.3 مليار دولار، سبق وقدمتها المركزي المصري إلى أكتوبر 2026.
https://sputnikarabic.ae/20221016/مصر-تعلن-قريبا-عن-برنامج-قرض-جديد-من-صندوق-النقد-الدولي--1069080334.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي
السعودية تمدد أجل وديعة في "المركزي المصري" بـ 5 مليارات دولار
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مددت السعودية أجل وديعة بقيمة 5 مليارات دولار، كانت قد حصلت عليها مصر أواخر مارس/ آذار الماضي.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس
)، اليوم الثلاثاء، بأن القرار جاء وفقا لتوجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان.
وأشارت إلى "الروابط التاريخية الراسخة وأواصر التعاون الوثيقة التي تجمع المملكة العربية السعودية بجمهورية مصر العربية الشقيقة".
وبحسب الوكالة "استمرت المملكة العربية السعودية في تقديم الدعم السخي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي لجمهورية مصر العربية الشقيقة، من خلال تمديد أجل وديعة المملكة لدى البنك المركزي المصري بقيمة 5 مليارات دولار".
وأثنت السعودية على إمكانات النمو "الهائلة" التي تتمتع بها مصر "في ظل تنفيـذ العديد من الإصلاحات الهيكلية التي ساهمت في تحفيز نمو القطاع الخاص ورفع تنافسيته، واستمرار الجهود في تحقيق معدلات نمو مرتفعة وأكثر استدامة وشمولاً في مصر".
وأشارت إلى تعزيز التنسيق بين البلدين "خاصةً فيما يتعلق بضخ استثمارات عديدة في السوق المصرية بالعملات الأجنبية إضافةً إلى الودائع السعودية، والتي من المأمول أن تسهم في فتح قنوات تمويلية جديدة مع المنظمات الإقليمية والدولية بما في ذلك تسهيل إتمام اتفاق برنامج صندوق النقد الدولي
".
وقالت "واس" إن "الدعم السعودي
لم يقتصر على إبقاء تلك الودائع في البنك المركزي المصري، بل جرى ضخ استثمارات كبيرة من القطاع الحكومي والقطاع الخاص السعودي في السوق المصرية من أجل تحقيق مزيد من التنمية الاقتصادية في مصر، مع وجود الرغبة الجازمة في الاستمرار في المزيد من الاستثمارات في القطاعات التنموية المختلفة في مصر".
وفي 31 مارس الماضي أودعت المملكة العربية السعودية، 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، بتوجيه من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وكانت السعودية قد مددت في أكتوبر/ تشرين الأول 2021 ودائع بمبلغ 2.3 مليار دولار، سبق وقدمتها المركزي المصري إلى أكتوبر 2026.