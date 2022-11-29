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السفير الروسي يحتج على تلميحات بابا الفاتيكان بشأن قسوة العملية الخاصة
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221129/السفير-الروسي-يعرب-عن-احتجاجه-على-تلميحات-بابا-الفاتيكان-بشأن-قسوة-العملية-الخاصة-1070652862.html
السفير الروسي يحتج على تلميحات بابا الفاتيكان بشأن قسوة العملية الخاصة
السفير الروسي يحتج على تلميحات بابا الفاتيكان بشأن قسوة العملية الخاصة
أعرب السفير الروسي لدى الفاتيكان، ألكسندر أفدييف، عن احتجاجه الشديد على تصريحات البابا فرنسيس بشأن "قسوة" المشاركين في العملية الخاصة في أوكرانيا. 29.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-29T09:06+0000
2022-11-29T09:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال أفدييف لوكالة "سبوتنيك": "لقد أعربت عن سخطي من مثل هذه التلميحات وأشرت إلى أنه لا يوجد شيء يمكن أن يهز تماسك ووحدة الشعب الروسي متعدد الجنسيات".وفي أواخر أكتوبر/ تشرين الأول، قالت مجلة "لو بوينت" الفرنسية إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طلب من البابا الاتصال بالزعيمين الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين وجو بايدن، من أجل حل الأزمة في أوكرانيا. وبحسب ما ورد، تحدث ماكرون أيضا عن حاجة الولايات المتحدة للجلوس على طاولة المفاوضات لدفع عملية التسوية.أخبر مصدر في الفاتيكان "سبوتنيك" أن الكرسي الرسولي مستعد لبذل كل ما في وسعه لتحقيق السلام في أوكرانيا. وبحسب المصدر، إذا طلب الجانبان من الفاتيكان وساطة، فلن يتراجع.من جانبه، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في تعليق على هذه التقارير، إن روسيا منفتحة على جميع الاتصالات، لكن أوكرانيا "قننت عدم استمرار المفاوضات".في أواخر سبتمبر/ أيلول، قال بوتين إن موسكو لا تزال منفتحة على المحادثات مع كييف، ودعا أوكرانيا إلى وقف الأعمال العدائية. فيما صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بدوره، أن كييف مستعدة للحوار مع موسكو، ولكن فقط "إذا وصل رئيس آخر إلى السلطة في روسيا"، وهو طلب تراجع عنه لاحقا.
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السفير الروسي يحتج على تلميحات بابا الفاتيكان بشأن قسوة العملية الخاصة

09:06 GMT 29.11.2022 (تم التحديث: 09:25 GMT 29.11.2022)
© AFP 2022 / Alberto Pizzoliالفاتيكان
الفاتيكان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2022
© AFP 2022 / Alberto Pizzoli
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أعرب السفير الروسي لدى الفاتيكان، ألكسندر أفدييف، عن احتجاجه الشديد على تصريحات البابا فرنسيس بشأن "قسوة" المشاركين في العملية الخاصة في أوكرانيا.
وقال أفدييف لوكالة "سبوتنيك": "لقد أعربت عن سخطي من مثل هذه التلميحات وأشرت إلى أنه لا يوجد شيء يمكن أن يهز تماسك ووحدة الشعب الروسي متعدد الجنسيات".
وفي أواخر أكتوبر/ تشرين الأول، قالت مجلة "لو بوينت" الفرنسية إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طلب من البابا الاتصال بالزعيمين الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين وجو بايدن، من أجل حل الأزمة في أوكرانيا. وبحسب ما ورد، تحدث ماكرون أيضا عن حاجة الولايات المتحدة للجلوس على طاولة المفاوضات لدفع عملية التسوية.
أخبر مصدر في الفاتيكان "سبوتنيك" أن الكرسي الرسولي مستعد لبذل كل ما في وسعه لتحقيق السلام في أوكرانيا. وبحسب المصدر، إذا طلب الجانبان من الفاتيكان وساطة، فلن يتراجع.
من جانبه، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في تعليق على هذه التقارير، إن روسيا منفتحة على جميع الاتصالات، لكن أوكرانيا "قننت عدم استمرار المفاوضات".
في أواخر سبتمبر/ أيلول، قال بوتين إن موسكو لا تزال منفتحة على المحادثات مع كييف، ودعا أوكرانيا إلى وقف الأعمال العدائية. فيما صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بدوره، أن كييف مستعدة للحوار مع موسكو، ولكن فقط "إذا وصل رئيس آخر إلى السلطة في روسيا"، وهو طلب تراجع عنه لاحقا.
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