https://sputnikarabic.ae/20221129/السفير-الروسي-يعرب-عن-احتجاجه-على-تلميحات-بابا-الفاتيكان-بشأن-قسوة-العملية-الخاصة-1070652862.html

السفير الروسي يحتج على تلميحات بابا الفاتيكان بشأن قسوة العملية الخاصة

السفير الروسي يحتج على تلميحات بابا الفاتيكان بشأن قسوة العملية الخاصة

أعرب السفير الروسي لدى الفاتيكان، ألكسندر أفدييف، عن احتجاجه الشديد على تصريحات البابا فرنسيس بشأن "قسوة" المشاركين في العملية الخاصة في أوكرانيا. 29.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-29T09:06+0000

2022-11-29T09:06+0000

2022-11-29T09:25+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

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وقال أفدييف لوكالة "سبوتنيك": "لقد أعربت عن سخطي من مثل هذه التلميحات وأشرت إلى أنه لا يوجد شيء يمكن أن يهز تماسك ووحدة الشعب الروسي متعدد الجنسيات".وفي أواخر أكتوبر/ تشرين الأول، قالت مجلة "لو بوينت" الفرنسية إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طلب من البابا الاتصال بالزعيمين الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين وجو بايدن، من أجل حل الأزمة في أوكرانيا. وبحسب ما ورد، تحدث ماكرون أيضا عن حاجة الولايات المتحدة للجلوس على طاولة المفاوضات لدفع عملية التسوية.أخبر مصدر في الفاتيكان "سبوتنيك" أن الكرسي الرسولي مستعد لبذل كل ما في وسعه لتحقيق السلام في أوكرانيا. وبحسب المصدر، إذا طلب الجانبان من الفاتيكان وساطة، فلن يتراجع.من جانبه، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في تعليق على هذه التقارير، إن روسيا منفتحة على جميع الاتصالات، لكن أوكرانيا "قننت عدم استمرار المفاوضات".في أواخر سبتمبر/ أيلول، قال بوتين إن موسكو لا تزال منفتحة على المحادثات مع كييف، ودعا أوكرانيا إلى وقف الأعمال العدائية. فيما صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بدوره، أن كييف مستعدة للحوار مع موسكو، ولكن فقط "إذا وصل رئيس آخر إلى السلطة في روسيا"، وهو طلب تراجع عنه لاحقا.

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