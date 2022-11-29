https://sputnikarabic.ae/20221129/الشرطة-الفرنسية-تمنع-50-مهاجرا-من-عبور-القنال-الإنجليزي-1070671410.html
الشرطة الفرنسية تمنع 50 مهاجرا من عبور القنال الإنجليزي
الشرطة الفرنسية تمنع 50 مهاجرا من عبور القنال الإنجليزي
أفشلت الشرطة الفرنسية اليوم الثلاثاء، محاولة لعبور نحو 50 مهاجرا للقنال الإنجليزي إلى بريطانيا، بعدما شجع الطقس المعتدل والمياه الهادئة المهاجرين بشكل متزايد... 29.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-29T17:51+0000
2022-11-29T17:51+0000
2022-11-29T17:52+0000
العالم
أخبار فرنسا
بريطانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/1b/1062754790_0:317:3079:2048_1920x0_80_0_0_357064b9fe0ef733598b2fb868c34c6d.jpg
وقال جاي ألماند، عمدة قرية سانجات الصغيرة بالقرب من كاليه، إن الشرطة أجبرت بعض المهاجرين على العودة، لكن 100 آخرين وصلوا إلى أعالي البحار، مضيفا أن شبكات الاتجار غيرت أسلوبها في الآونة الأخيرة.وأضاف في تصريحات لوكالة "رويترز": "إنهم (المهربون) يصلون الآن مع قوارب تاكسي واللاجئين مطالبون بالركض في الماء لالتقاطهم، بدلا من إطلاق قواربهم الخاصة من الشاطئ".وعلى شاطئ قريب من مدينة كاليه، شوهد مهاجرون يسيرون على طول الساحل يلفون متعلقاتهم في بطانيات من القصدير متدلية على أكتافهم، فيما فتشت الشرطة زورقين من المطاط.منذ بداية العام الجاري، عبر أكثر من 40 ألف شخص القناة إلى بريطانيا في قوارب صغيرة، ارتفاعا من 28526 في العام الماضي. يساعد طقس نوفمبر/ تشرين الثاني المعتدل بشكل غير عادي في ارتفاع رحلات المغادرة في الأيام الأخيرة.وقعت فرنسا والمملكة المتحدة، هذا الشهر، اتفاقية جديدة للعمل معا لمنع المهاجرين من عبور بحر المانش (القناة الإنجليزية) إلى الأراضي البريطانية في قوارب صغيرة، وهو ما يمثل مصدر توتر ثنائي كبير.
https://sputnikarabic.ae/20221114/لندن-وباريس-توقعان-اتفاقية-لمنع-المهاجرين-من-العبور-إلى-بريطانيا-1070143748.html
أخبار فرنسا
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/1b/1062754790_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_47c1e2634b4b1c3ddde9261933ec1d20.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار فرنسا , بريطانيا
العالم, أخبار فرنسا , بريطانيا
الشرطة الفرنسية تمنع 50 مهاجرا من عبور القنال الإنجليزي
17:51 GMT 29.11.2022 (تم التحديث: 17:52 GMT 29.11.2022) تابعنا عبر
أفشلت الشرطة الفرنسية اليوم الثلاثاء، محاولة لعبور نحو 50 مهاجرا للقنال الإنجليزي إلى بريطانيا، بعدما شجع الطقس المعتدل والمياه الهادئة المهاجرين بشكل متزايد على خوض الرحلة الخطرة.
وقال جاي ألماند، عمدة قرية سانجات الصغيرة بالقرب من كاليه، إن الشرطة أجبرت بعض المهاجرين على العودة، لكن 100 آخرين وصلوا إلى أعالي البحار، مضيفا أن شبكات الاتجار
غيرت أسلوبها في الآونة الأخيرة.
وأضاف في تصريحات لوكالة "رويترز": "إنهم (المهربون) يصلون الآن مع قوارب تاكسي واللاجئين مطالبون بالركض في الماء لالتقاطهم، بدلا من إطلاق قواربهم الخاصة من الشاطئ".
وعلى شاطئ قريب من مدينة كاليه، شوهد مهاجرون يسيرون على طول الساحل يلفون متعلقاتهم في بطانيات من القصدير متدلية على أكتافهم، فيما فتشت الشرطة زورقين من المطاط.
منذ بداية العام الجاري، عبر أكثر من 40 ألف شخص القناة إلى بريطانيا في قوارب صغيرة، ارتفاعا من 28526 في العام الماضي. يساعد طقس نوفمبر/ تشرين الثاني المعتدل بشكل غير عادي في ارتفاع رحلات المغادرة في الأيام الأخيرة.
وقعت فرنسا والمملكة المتحدة، هذا الشهر، اتفاقية جديدة
للعمل معا لمنع المهاجرين من عبور بحر المانش (القناة الإنجليزية) إلى الأراضي البريطانية في قوارب صغيرة، وهو ما يمثل مصدر توتر ثنائي كبير.