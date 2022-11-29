https://sputnikarabic.ae/20221129/الصحة-الفلسطينية-تعلن-وفاة-شاب-متأثرا-بإصابته-برصاصة-في-الصدر-أطلقها-عليه-الجيش-الإسرائيلي-1070669505.html
الصحة الفلسطينية تعلن وفاة شاب متأثرا بإصابته برصاصة في الصدر أطلقها عليه الجيش الإسرائيلي
الصحة الفلسطينية تعلن وفاة شاب متأثرا بإصابته برصاصة في الصدر أطلقها عليه الجيش الإسرائيلي
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، مقتل شاب فلسطيني بعد إصابته برصاصة في الصدر أطلقها عليه جنود الجيش الإسرائيلي في قرية المغير شمال شرقي رام الله. 29.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-29T16:30+0000
2022-11-29T16:30+0000
2022-11-29T16:30+0000
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وزارة الصحة الفلسطينية
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وقالت الوزارة إن "الشاب رائد غازي النعسان في العشرينات من العمر، استشهد بعد إصابته بالرصاص الحي في صدره أطلقه صوبه جنود الاحتلال خلال اقتحامهم القرية".ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن الناشط في مقاومة الجدار والاستيطان، كاظم حج محمد، قوله إن "قوة من جيش الاحتلال داهمت القرية، وأطلقت الأعيرة النارية صوب عدد من الشبان الذين حاولوا التصدي للاقتحام، ما أدى لإصابة الشاب النعسان بالرصاص الحي في الصدر".وأضاف أنه "نقل إثرها إلى عيادة طبية في بلدة ترمسعيا المجاورة، ومنها إلى المستشفى الاستشاري بمدينة رام الله، حيث أعلن عن استشهاده متأثرا بإصابته".ولفتت الوكالة إلى أنه بوفاة اليوم يرتفع عدد قتلى اليوم إلى أربعة.
https://sputnikarabic.ae/20221109/الجيش-الإسرائيلي-يقتل-فلسطينيا-شمالي-الضفة-بدعوى-محاولته-التسلل-1069993372.html
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العالم العربي, العالم, أخبار فلسطين اليوم, وزارة الصحة الفلسطينية
العالم العربي, العالم, أخبار فلسطين اليوم, وزارة الصحة الفلسطينية
الصحة الفلسطينية تعلن وفاة شاب متأثرا بإصابته برصاصة في الصدر أطلقها عليه الجيش الإسرائيلي
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، مقتل شاب فلسطيني بعد إصابته برصاصة في الصدر أطلقها عليه جنود الجيش الإسرائيلي في قرية المغير شمال شرقي رام الله.
وقالت الوزارة إن "الشاب رائد غازي النعسان في العشرينات من العمر، استشهد بعد إصابته بالرصاص الحي في صدره أطلقه صوبه جنود الاحتلال
خلال اقتحامهم القرية".
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"
عن الناشط في مقاومة الجدار والاستيطان، كاظم حج محمد، قوله إن "قوة من جيش الاحتلال داهمت القرية، وأطلقت الأعيرة النارية
صوب عدد من الشبان الذين حاولوا التصدي للاقتحام، ما أدى لإصابة الشاب النعسان بالرصاص الحي في الصدر".
وأضاف أنه "نقل إثرها إلى عيادة طبية في بلدة ترمسعيا المجاورة، ومنها إلى المستشفى الاستشاري بمدينة رام الله، حيث أعلن عن استشهاده متأثرا بإصابته".
ولفتت الوكالة إلى أنه بوفاة اليوم يرتفع عدد قتلى اليوم إلى أربعة.