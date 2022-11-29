الصين تطلق رحلتها المأهولة إلى الفضاء "شنتشو-15"... فيديو
15:25 GMT 29.11.2022 (تم التحديث: 15:27 GMT 29.11.2022)
© AFP 2022 / -رواد الفضاء الصينيين، فيي جون لونغ، ودنغ تشينغ مينغ، وتشانغ لو، طاقم رحلة الفضاء "شنتشو-15" يلوحون في مؤتمر صحفي قبل انطلاقها، 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022
رواد الفضاء الصينيين، فيي جون لونغ، ودنغ تشينغ مينغ، وتشانغ لو، طاقم رحلة الفضاء "شنتشو-15" يلوحون في مؤتمر صحفي قبل انطلاقها، 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022
© AFP 2022 / -
أطلقت الصين، اليوم الثلاثاء، رحلتها المأهولة إلى الفضاء، "شنتشو-15" من مركز جيوتشوان لإطلاق الأقمار الصناعية، شمال غربي الصين.
وتحمل المركبة الفضائية الصينية 3 رواد فضاء صينيين، فيي جون لونغ، ودنغ تشينغ مينغ، وتشانغ لو، إلى محطتها الفضائية المكتملة حديثا، وسيبقون هناك مدة 6 أشهر، وخلال مهمتهم سيتم الانتهاء رسميا من بناء محطة الفضاء الصينية.
China launches the Shenzhou-15 spacecraft carrying three astronauts to its newly completed space station for a six month-long stay, formally kicking off operation of its permanently inhabited outpost in low-earth orbit. #SpaceChina #Shenzhou15 https://t.co/RK1BQzOX0M— CGTN Europe (@CGTNEurope) November 29, 2022
وقبل انطلاق الرحلة، أقيمت مراسم توديع رواد الفضاء الثلاثة.
#Shenzhou15 astronauts depart for launch site after see-off ceremonyhttps://t.co/LeprXnPpQW pic.twitter.com/gHAwJjKyGK— CCTV+ (@CCTV_Plus) November 29, 2022
وتلقى رواد الفضاء سنوات من التدريب الشاق لهذه المهمة.
وفي شهر يونيو/ حزيران، أطلقت الصين المركبة الفضائية المأهولة "شنتشو-14"، لترسل ثلاثة رواد فضاء إلى مجموعة محطتها الفضائية في مهمة تستغرق ستة أشهر.
وسيتعاون رواد فضاء الثلاثة مع الفريق الأرضي لإكمال تجميع وبناء محطة تيانقونغ الفضائية، وتطويرها من هيكل أحادي الوحدة إلى مختبر فضاء وطني مؤلف من ثلاث وحدات - الوحدة الأساسية "تيانخه" والوحدتين المعمليتين "ونتيان" و"منغتيان".
وتم إطلاق المركبة الفضائية، على متن صاروخ حامل من طراز "لونغ مارش -2 إف"، من مركز غيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية فى شمال غربي الصين.