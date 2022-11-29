عربي
الأمم المتحدة تعلن خروج أول دفعة من الأسمدة الروسية من أوروبا إلى أفريقيا
https://sputnikarabic.ae/20221129/الصين-تطلق-رحلتها-المأهولة-إلى-الفضاء-شنتشو-15-فيديو-1070666997.html
الصين تطلق رحلتها المأهولة إلى الفضاء "شنتشو-15"... فيديو
الصين تطلق رحلتها المأهولة إلى الفضاء "شنتشو-15"... فيديو
أطلقت الصين، اليوم الثلاثاء، رحلتها المأهولة إلى الفضاء، "شنتشو-15" من مركز جيوتشوان لإطلاق الأقمار الصناعية، شمال غربي الصين. 29.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-29T15:25+0000
2022-11-29T15:27+0000
الصين
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/1d/1070666841_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_280f646162e585d933653c7bd0b8eb6c.jpg
وتحمل المركبة الفضائية الصينية 3 رواد فضاء صينيين، فيي جون لونغ، ودنغ تشينغ مينغ، وتشانغ لو، إلى محطتها الفضائية المكتملة حديثا، وسيبقون هناك مدة 6 أشهر، وخلال مهمتهم سيتم الانتهاء رسميا من بناء محطة الفضاء الصينية.وقبل انطلاق الرحلة، أقيمت مراسم توديع رواد الفضاء الثلاثة.وتلقى رواد الفضاء سنوات من التدريب الشاق لهذه المهمة.وفي شهر يونيو/ حزيران، أطلقت الصين المركبة الفضائية المأهولة "شنتشو-14"، لترسل ثلاثة رواد فضاء إلى مجموعة محطتها الفضائية في مهمة تستغرق ستة أشهر.وسيتعاون رواد فضاء الثلاثة مع الفريق الأرضي لإكمال تجميع وبناء محطة تيانقونغ الفضائية، وتطويرها من هيكل أحادي الوحدة إلى مختبر فضاء وطني مؤلف من ثلاث وحدات - الوحدة الأساسية "تيانخه" والوحدتين المعمليتين "ونتيان" و"منغتيان".وتم إطلاق المركبة الفضائية، على متن صاروخ حامل من طراز "لونغ مارش -2 إف"، من مركز غيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية فى شمال غربي الصين.
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/1d/1070666841_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0782df320e189dce9474c2c28d35a443.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الصين, مجتمع
الصين, مجتمع

الصين تطلق رحلتها المأهولة إلى الفضاء "شنتشو-15"... فيديو

15:25 GMT 29.11.2022 (تم التحديث: 15:27 GMT 29.11.2022)
© AFP 2022 / -رواد الفضاء الصينيين، فيي جون لونغ، ودنغ تشينغ مينغ، وتشانغ لو، طاقم رحلة الفضاء "شنتشو-15" يلوحون في مؤتمر صحفي قبل انطلاقها، 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022
رواد الفضاء الصينيين، فيي جون لونغ، ودنغ تشينغ مينغ، وتشانغ لو، طاقم رحلة الفضاء شنتشو-15 يلوحون في مؤتمر صحفي قبل انطلاقها، 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2022
رواد الفضاء الصينيين، فيي جون لونغ، ودنغ تشينغ مينغ، وتشانغ لو، طاقم رحلة الفضاء "شنتشو-15" يلوحون في مؤتمر صحفي قبل انطلاقها، 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022
© AFP 2022 / -
تابعنا عبرTelegram
أطلقت الصين، اليوم الثلاثاء، رحلتها المأهولة إلى الفضاء، "شنتشو-15" من مركز جيوتشوان لإطلاق الأقمار الصناعية، شمال غربي الصين.
وتحمل المركبة الفضائية الصينية 3 رواد فضاء صينيين، فيي جون لونغ، ودنغ تشينغ مينغ، وتشانغ لو، إلى محطتها الفضائية المكتملة حديثا، وسيبقون هناك مدة 6 أشهر، وخلال مهمتهم سيتم الانتهاء رسميا من بناء محطة الفضاء الصينية.
وقبل انطلاق الرحلة، أقيمت مراسم توديع رواد الفضاء الثلاثة.
وتلقى رواد الفضاء سنوات من التدريب الشاق لهذه المهمة.
وفي شهر يونيو/ حزيران، أطلقت الصين المركبة الفضائية المأهولة "شنتشو-14"، لترسل ثلاثة رواد فضاء إلى مجموعة محطتها الفضائية في مهمة تستغرق ستة أشهر.
وسيتعاون رواد فضاء الثلاثة مع الفريق الأرضي لإكمال تجميع وبناء محطة تيانقونغ الفضائية، وتطويرها من هيكل أحادي الوحدة إلى مختبر فضاء وطني مؤلف من ثلاث وحدات - الوحدة الأساسية "تيانخه" والوحدتين المعمليتين "ونتيان" و"منغتيان".
وتم إطلاق المركبة الفضائية، على متن صاروخ حامل من طراز "لونغ مارش -2 إف"، من مركز غيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية فى شمال غربي الصين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:04 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала