https://sputnikarabic.ae/20221129/العراق-استدعاء-رئيس-جهاز-المخابرات-السابق-ومنعه-من-السفر-1070662677.html
العراق... استدعاء رئيس جهاز المخابرات السابق ومنعه من السفر
العراق... استدعاء رئيس جهاز المخابرات السابق ومنعه من السفر
أصدرت الهيئة العليا لمكافحة الفساد العراقية، اليوم الثلاثاء، أمرا باستدعاء الرئيس السابق لجهاز المخابرات ومنعه من السفر. 29.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-29T13:42+0000
2022-11-29T13:42+0000
2022-11-29T13:43+0000
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واتخذت الهيئة الإجراءات ضد المسؤول السابق، بتهمة التراخي في تنفيذ أمر القبض الصادر بحق أحد المديرين العامين في جهاز الاستخبارات العراقية، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وأوضحت الهيئة العليا لمكافحة الفساد العراقية، في بيان لها، أن "الأمر الصادر استنادا إلى أحكام المادة (271) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المعدَّل، جاء عن تهمة تراخي الرئيس السابق لجهاز المخابرات في تنفيذ أمر القبض الصادر بحقِّ المتهم الهارب، ضياء الموسوي، وتمكينه من الهروب خارج العراق".
https://sputnikarabic.ae/20221119/رئيس-الوزراء-العراقي-مكافحة-الفساد-على-سلم-أولوليات-الحكومة-لتهديده-الخطير-على-خطط-التنمية-1070332685.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
العراق... استدعاء رئيس جهاز المخابرات السابق ومنعه من السفر
13:42 GMT 29.11.2022 (تم التحديث: 13:43 GMT 29.11.2022) تابعنا عبر
أصدرت الهيئة العليا لمكافحة الفساد العراقية، اليوم الثلاثاء، أمرا باستدعاء الرئيس السابق لجهاز المخابرات ومنعه من السفر.
واتخذت الهيئة الإجراءات ضد المسؤول السابق، بتهمة التراخي في تنفيذ أمر القبض الصادر بحق أحد المديرين العامين في جهاز الاستخبارات العراقية، وفقا لوكالة
الأنباء العراقية (واع).
وأوضحت الهيئة العليا لمكافحة الفساد العراقية، في بيان لها، أن "الأمر الصادر استنادا إلى أحكام المادة (271) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المعدَّل، جاء عن تهمة تراخي الرئيس السابق لجهاز المخابرات في تنفيذ أمر القبض الصادر بحقِّ المتهم الهارب، ضياء الموسوي، وتمكينه من الهروب خارج العراق".