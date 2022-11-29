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https://sputnikarabic.ae/20221129/العراق-يعلن-عن-9-ملفات-ناقشها-رئيس-مجلس-الوزراء-خلال-زيارته-لطهران-1070659989.html
العراق يعلن عن 9 ملفات ناقشها رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته لطهران
العراق يعلن عن 9 ملفات ناقشها رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته لطهران
كشف المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي محمد السوداني عن الملفات الذي ناقشها السوداني والوفد المرافق له مع الجانب الإيراني خلال زيارته لطهران. 29.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-29T12:35+0000
2022-11-29T12:35+0000
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وأفاد المكتب الإعلامي في بيان له، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن رئيس مجلس الوزراء بحث، اليوم الثلاثاء، 9 ملفات في إيران.وأوضح بأن السوداني والوفد الرسمي المرافق له، "عقد جلسة مباحثات موسّعة مع الجانب الإيراني في العاصمة طهران التي وصلها في وقت سابق صباح اليوم".ولفت إلى أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ترأس الجانب الإيراني في المباحثات، مشيرا إلى أن "الجلسة شهدت البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها ملف التنسيق الأمني، والتبادل التجاري، والتعاون في مجال الطاقة والاستثمار وتنظيم السياحة والزيارات الدينية المتبادلة، فضلاً عن ملف المياه ومواجهة تحديات التغير المناخي وآثاره الاقتصادية".وصل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، صباح اليوم الثلاثاء، إلى مطار طهران الدولي في زيارة رسمية للجمهورية الإسلامية، على رأس وفد رفيع المستوى. وأشار بيان مكتب السوداني إلى أن الوفد العراقي ضم وزير الخارجية فؤاد حسين، ووزير النفط حيان عبد الغني، ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، ومدير مكتب رئيس الوزراء إحسان العوادي، وضم الجانب الإيراني وزير الخارجية حسين عبد اللهيان، ووزير الاقتصاد والشؤون المالية إحسان خاندوزي وعدداً من المسؤولين الإيرانيين.
https://sputnikarabic.ae/20221129/رئيس-الوزراء-العراقي-يبدأ-زيارة-رسمية-إلى-إيران-1070649089.html
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إيران, أخبار إيران, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
إيران, أخبار إيران, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي

العراق يعلن عن 9 ملفات ناقشها رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته لطهران

12:35 GMT 29.11.2022
© AP Photo / photo from the Iraqi parliamentرئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني
رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2022
© AP Photo / photo from the Iraqi parliament
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كشف المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي محمد السوداني عن الملفات الذي ناقشها السوداني والوفد المرافق له مع الجانب الإيراني خلال زيارته لطهران.
وأفاد المكتب الإعلامي في بيان له، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن رئيس مجلس الوزراء بحث، اليوم الثلاثاء، 9 ملفات في إيران.
وأوضح بأن السوداني والوفد الرسمي المرافق له، "عقد جلسة مباحثات موسّعة مع الجانب الإيراني في العاصمة طهران التي وصلها في وقت سابق صباح اليوم".
ولفت إلى أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ترأس الجانب الإيراني في المباحثات، مشيرا إلى أن "الجلسة شهدت البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها ملف التنسيق الأمني، والتبادل التجاري، والتعاون في مجال الطاقة والاستثمار وتنظيم السياحة والزيارات الدينية المتبادلة، فضلاً عن ملف المياه ومواجهة تحديات التغير المناخي وآثاره الاقتصادية".
رئيس مجلس الوزراء، في العراق، محمد السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2022
رئيس الوزراء العراقي يبدأ زيارة رسمية إلى إيران
06:51 GMT
وصل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، صباح اليوم الثلاثاء، إلى مطار طهران الدولي في زيارة رسمية للجمهورية الإسلامية، على رأس وفد رفيع المستوى.
وأشار بيان مكتب السوداني إلى أن الوفد العراقي ضم وزير الخارجية فؤاد حسين، ووزير النفط حيان عبد الغني، ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، ومدير مكتب رئيس الوزراء إحسان العوادي، وضم الجانب الإيراني وزير الخارجية حسين عبد اللهيان، ووزير الاقتصاد والشؤون المالية إحسان خاندوزي وعدداً من المسؤولين الإيرانيين.
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