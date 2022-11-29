https://sputnikarabic.ae/20221129/القوات-الروسية-تحيد-100-مسلح-أوكراني-خلال-العمليات-الهجومية-على-محور-دونيتسك--1070657202.html
القوات الروسية تحبط هجوما أوكرانيا على محور كوبيانسك وتحيد 30 مسلحا
القوات الروسية تحبط هجوما أوكرانيا على محور كوبيانسك وتحيد 30 مسلحا
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بتحييد 100 مسلح أوكراني خلال تنفيذ الأعمال الهجومية على محور دونيتسك. 29.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-29T11:21+0000
2022-11-29T11:21+0000
2022-11-29T11:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان صدر عنها اليوم، إنه "في اتجاه دونيتسك، تواصل القوات الروسية عملياتها الهجومية".وتابعت الدفاع الروسية: "تم القضاء في هذا الاتجاه على أكثر من 100 جندي أوكراني وتدمير دبابة واحدة وخمس مركبات قتالية مدرعة وخمس مركبات في هذا الاتجاه في يوم واحد". تدمير رادار أوكراني لتحديد أهداف أنظمة "بيليكان" المضادة للطائراتوأشارت الدفاع الروسية إلى أن الجيش الروسي دمر رادارًا أوكرانيًا لتحديد الأهداف خاص بأنظمة صواريخ "بيليكان" (Pelican) المضادة للطائرات في منطقة دنيبروبيتروفسك.بالإضافة إلى ذلك، دمرت القوات الروسية رادارا تابعا لأنظمة (AN / TPQ-37) أمريكية الصنع في جمهورية دونيتسك الشعبية، كما دمرت نظام صواريخ أوكراني مضاد للطائرات من نوع (Osa-AKM) في منطقة ميكلايفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.ونوهت الدفاع الروسية إلى أن القوات درمت أيضا مستودعا للأسلحة والصواريخ والمدفعية الأوكرانية في منطقة زابوروجيه.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
القوات الروسية تحبط هجوما أوكرانيا على محور كوبيانسك وتحيد 30 مسلحا
11:21 GMT 29.11.2022 (تم التحديث: 11:50 GMT 29.11.2022) تابعنا عبر
يتبع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بتحييد 100 مسلح أوكراني خلال تنفيذ الأعمال الهجومية على محور دونيتسك.
وقالت الدفاع الروسية في بيان صدر عنها اليوم، إنه "في اتجاه دونيتسك، تواصل القوات الروسية عملياتها الهجومية".
وتابعت الدفاع الروسية: "تم القضاء في هذا الاتجاه على أكثر من 100 جندي أوكراني وتدمير دبابة واحدة وخمس مركبات قتالية مدرعة وخمس مركبات في هذا الاتجاه في يوم واحد".
تدمير رادار أوكراني لتحديد أهداف أنظمة "بيليكان" المضادة للطائرات
وأشارت الدفاع الروسية إلى أن الجيش الروسي دمر رادارًا أوكرانيًا لتحديد الأهداف خاص بأنظمة صواريخ "بيليكان" (Pelican) المضادة للطائرات في منطقة دنيبروبيتروفسك.
بالإضافة إلى ذلك، دمرت القوات الروسية رادارا تابعا لأنظمة (AN / TPQ-37) أمريكية الصنع في جمهورية دونيتسك الشعبية، كما دمرت نظام صواريخ أوكراني مضاد للطائرات من نوع (Osa-AKM) في منطقة ميكلايفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
ونوهت الدفاع الروسية إلى أن القوات درمت أيضا مستودعا للأسلحة والصواريخ والمدفعية الأوكرانية في منطقة زابوروجيه.