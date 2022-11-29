https://sputnikarabic.ae/20221129/القوات-الروسية-تصد-هجوما-أوكرانيا-في-لوغانسك-1070649722.html
القوات الروسية تصد هجوما أوكرانيا في لوغانسك
القوات الروسية تصد هجوما أوكرانيا في لوغانسك
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، صباح اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة الروسية صدت هجوما أوكرانيا واسعا على محور سفاتوفو في مقاطعة لوغانسك. 29.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-29T07:33+0000
2022-11-29T07:33+0000
2022-11-29T07:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وذكر المراسل نقلا عن ضابط في الجيش الروسي، أندريه ماروتشكو، أن القوات الروسية صدت محاولات الهجوم على محور سفاتوفو، حيث فشلت القوات الأوكرانية بالتقدم.وقال ماروتشكو: "تحاول التشكيلات المسلحة لأوكرانيا تكثيف العمليات الهجومية في اتجاه بلدة سفاتوفو خلال اليوم الماضي، حيث حاولت عدة مجموعات تكتيكية معادية اختراق خط الدفاع من ثلاثة اتجاهات في وقت واحد وتم صد جميع الهجمات، موضحاً أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة وعادت إلى مواقعها".
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
القوات الروسية تصد هجوما أوكرانيا في لوغانسك
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أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، صباح اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة الروسية صدت هجوما أوكرانيا واسعا على محور سفاتوفو في مقاطعة لوغانسك.
وذكر المراسل نقلا عن ضابط في الجيش الروسي، أندريه ماروتشكو، أن القوات الروسية صدت محاولات الهجوم على محور سفاتوفو، حيث فشلت القوات الأوكرانية بالتقدم.
وقال ماروتشكو: "تحاول التشكيلات المسلحة لأوكرانيا تكثيف العمليات الهجومية في اتجاه بلدة سفاتوفو خلال اليوم الماضي، حيث حاولت عدة مجموعات تكتيكية معادية اختراق خط الدفاع من ثلاثة اتجاهات في وقت واحد وتم صد جميع الهجمات، موضحاً أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة وعادت إلى مواقعها".