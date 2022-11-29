https://sputnikarabic.ae/20221129/المرشد-الأعلى-الإيراني-يحذر-السيطرة-على-العقول-أهم-بكثير-من-الهيمنة-على-الدول-1070654290.html

المرشد الأعلى الإيراني يحذر: السيطرة على العقول أهم بكثير من الهيمنة على الدول

المرشد الأعلى الإيراني يحذر: السيطرة على العقول أهم بكثير من الهيمنة على الدول

حذر المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، من خطورة سيطرة الأعداء على العقول في الدول الأخرى. 29.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-29T10:02+0000

2022-11-29T10:02+0000

2022-11-29T10:02+0000

إيران

أخبار إيران

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/05/1048580519_0:13:2453:1393_1920x0_80_0_0_3fe5b60d5934f3094308ef2e3f3f9048.jpg

وكتب عبر "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "يسعى العدو للسيطرة على العقول، إذ أن الهيمنة على العقول أكثر قيمة بكثير من الهيمنة على الدول".وأردف: "إذا استولوا على عقول أمة، فإن تلك الأمة ستسلم بلدها بكل سرور إلى العدو، لهذا السبب يجب حماية العقول".وكان المرشد الإيراني، علي خامنئي، كشف يوم السبت الماضي، عن "خطة أمريكية في غرب آسيا لإسقاط 6 دول بهدف إضعاف إيران".وقال خامنئي، خلال لقائه حشدا من قوات التعبئة بمناسبة أسبوع التعبئة الشعبية في إيران، إن "خطة الأمريكيين في غرب آسيا كانت إسقاط 6 دول بهدف إضعاف إيران. هذا ليس تحليلاً، الأمريكيون أنفسهم كشفوا عن هذه الخطة"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأضاف أن "الأمريكيين قرروا شل دول الجوار، وهي العمق الاستراتيجي للجمهورية الإسلامية، قبل قرار لشن العدوان على إيران"، متابعا: "الأمريكيون أنفسهم كشفوا عن هذه الخطة عام 2006، وقالوا يجب علينا أن نطيح بالدول الست وهي العراق وسوريا ولبنان وليبيا والسودان والصومال قبل مهاجمة إيران".وأكد أن "الجمهورية الإسلامية لم تدخل شمال إفريقيا إطلاقا، لكن سياسة إيران نجحت في كل من العراق وسوريا ولبنان، ما أدى إلى هزيمة أمريكا في هذه الدول".وأشار إلی شجاعة قائد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني، قائلا: إن "اسم الشهید الحاج قاسم يغضب أعداء إيران لأنه حمل راية سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي أحبطت خطة العدو العميقة".ومنذ سبتمبر/ أيلول الماضي، تشهد إيران احتجاجات واسعة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني (22 عاما)، بعد احتجازها من قبل شرطة الأخلاق بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير لائق".

https://sputnikarabic.ae/20221126/خامنئي-الغرب-يسعى-لإسقاط-النظام-الإيراني-ولن-يتمكنوا-من-ذلك-أبدا-1070557109.html

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, العالم