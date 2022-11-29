https://sputnikarabic.ae/20221129/المرشد-الأعلى-الإيراني-يحذر-السيطرة-على-العقول-أهم-بكثير-من-الهيمنة-على-الدول-1070654290.html
المرشد الأعلى الإيراني يحذر: السيطرة على العقول أهم بكثير من الهيمنة على الدول
المرشد الأعلى الإيراني يحذر: السيطرة على العقول أهم بكثير من الهيمنة على الدول
حذر المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، من خطورة سيطرة الأعداء على العقول في الدول الأخرى. 29.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-29T10:02+0000
2022-11-29T10:02+0000
2022-11-29T10:02+0000
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وكتب عبر "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "يسعى العدو للسيطرة على العقول، إذ أن الهيمنة على العقول أكثر قيمة بكثير من الهيمنة على الدول".وأردف: "إذا استولوا على عقول أمة، فإن تلك الأمة ستسلم بلدها بكل سرور إلى العدو، لهذا السبب يجب حماية العقول".وكان المرشد الإيراني، علي خامنئي، كشف يوم السبت الماضي، عن "خطة أمريكية في غرب آسيا لإسقاط 6 دول بهدف إضعاف إيران".وقال خامنئي، خلال لقائه حشدا من قوات التعبئة بمناسبة أسبوع التعبئة الشعبية في إيران، إن "خطة الأمريكيين في غرب آسيا كانت إسقاط 6 دول بهدف إضعاف إيران. هذا ليس تحليلاً، الأمريكيون أنفسهم كشفوا عن هذه الخطة"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأضاف أن "الأمريكيين قرروا شل دول الجوار، وهي العمق الاستراتيجي للجمهورية الإسلامية، قبل قرار لشن العدوان على إيران"، متابعا: "الأمريكيون أنفسهم كشفوا عن هذه الخطة عام 2006، وقالوا يجب علينا أن نطيح بالدول الست وهي العراق وسوريا ولبنان وليبيا والسودان والصومال قبل مهاجمة إيران".وأكد أن "الجمهورية الإسلامية لم تدخل شمال إفريقيا إطلاقا، لكن سياسة إيران نجحت في كل من العراق وسوريا ولبنان، ما أدى إلى هزيمة أمريكا في هذه الدول".وأشار إلی شجاعة قائد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني، قائلا: إن "اسم الشهید الحاج قاسم يغضب أعداء إيران لأنه حمل راية سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي أحبطت خطة العدو العميقة".ومنذ سبتمبر/ أيلول الماضي، تشهد إيران احتجاجات واسعة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني (22 عاما)، بعد احتجازها من قبل شرطة الأخلاق بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير لائق".
https://sputnikarabic.ae/20221126/خامنئي-الغرب-يسعى-لإسقاط-النظام-الإيراني-ولن-يتمكنوا-من-ذلك-أبدا-1070557109.html
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إيران, أخبار إيران, العالم
إيران, أخبار إيران, العالم
المرشد الأعلى الإيراني يحذر: السيطرة على العقول أهم بكثير من الهيمنة على الدول
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حذر المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، من خطورة سيطرة الأعداء على العقول في الدول الأخرى.
وكتب عبر "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "يسعى العدو للسيطرة على العقول، إذ أن الهيمنة على العقول أكثر قيمة بكثير من الهيمنة على الدول".
وأردف: "إذا استولوا على عقول أمة، فإن تلك الأمة ستسلم بلدها بكل سرور إلى العدو، لهذا السبب يجب حماية العقول".
وكان المرشد الإيراني، علي خامنئي، كشف يوم السبت الماضي، عن "خطة أمريكية في غرب آسيا لإسقاط 6 دول بهدف إضعاف إيران".
وقال خامنئي، خلال لقائه حشدا من قوات التعبئة بمناسبة أسبوع التعبئة الشعبية في إيران، إن "خطة الأمريكيين في غرب آسيا كانت إسقاط 6 دول بهدف إضعاف إيران. هذا ليس تحليلاً، الأمريكيون أنفسهم كشفوا عن هذه الخطة"، حسب وكالة
"تسنيم" الإيرانية.
وأضاف أن "الأمريكيين قرروا شل دول الجوار، وهي العمق الاستراتيجي للجمهورية الإسلامية، قبل قرار لشن العدوان على إيران"، متابعا: "الأمريكيون أنفسهم كشفوا عن هذه الخطة عام 2006، وقالوا يجب علينا أن نطيح بالدول الست وهي العراق وسوريا ولبنان وليبيا والسودان والصومال قبل مهاجمة إيران".
وأكد أن "الجمهورية الإسلامية لم تدخل شمال إفريقيا إطلاقا، لكن سياسة إيران نجحت في كل من العراق وسوريا ولبنان، ما أدى إلى هزيمة أمريكا في هذه الدول".
وأشار إلی شجاعة قائد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني، قائلا: إن "اسم الشهید الحاج قاسم يغضب أعداء إيران لأنه حمل راية سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي أحبطت خطة العدو العميقة".
ومنذ سبتمبر/ أيلول الماضي، تشهد إيران احتجاجات واسعة
عقب وفاة الفتاة مهسا أميني (22 عاما)، بعد احتجازها من قبل شرطة الأخلاق بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير لائق".