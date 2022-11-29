https://sputnikarabic.ae/20221129/اليونسكو-تناشد-بوضع-الحاجز-المرجاني-العظيم-على-قائمة-التراث-العالمي-المعرضة-للخطر-1070658390.html
"اليونسكو" تناشد بوضع "الحاجز المرجاني العظيم" على قائمة التراث العالمي "المعرضة للخطر"
"اليونسكو" تناشد بوضع "الحاجز المرجاني العظيم" على قائمة التراث العالمي "المعرضة للخطر"
ذكر تقرير تدعمه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، أنه يجب وضع "الحاجز المرجاني العظيم" في أستراليا على قائمة التراث العالمي "المعرضة... 29.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-29T11:51+0000
2022-11-29T11:51+0000
2022-11-29T11:51+0000
منوعات
مجتمع
اليونسكو
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وناشد التقرير أنه يجب إضافة "الحاجز المرجاني العظيم" إلى قائمة مواقع التراث العالمي "المعرضة للخطر"، وفقا لخبراء الأمم المتحدة، الذين حذروا من أن الأعجوبة الباهتة "تأثرت بشكل كبير" بالتغير المناخي، وفقا لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية.وأشار تقرير "اليونسكو" الصادر، أمس الاثنين، إلى أن ارتفاع درجة حرارة البحار والتلوث الزراعي، قد عرّض الشعاب المرجانية للخطر، وأن قدرتها على الصمود "تعرضت لخطر كبير".ويعد "الحاجز المرجاني العظيم" هو أحد أفضل أماكن الجذب السياحي في أستراليا، وقد يؤدي وضعه على قائمة الأشخاص المعرضين للخطر إلى تشويه جاذبيته الدولية إلى حد كبير.وبعد ضغوط مكثفة، تمكنت الحكومة الأسترالية المحافظة السابقة من إبقاء الشعاب المرجانية خارج القائمة في صيف عام 2021.وقالت جمعية حماية الأحياء البحرية الأسترالية، إن الشعاب المرجانية دعمت 60 ألف وظيفة، فضلا عن أنها أثمرت عن إيرادات بقيمة 4 مليارات دولار سنويا.وفي سياق متصل، أقرّت وزيرة البيئة الأسترالية، تانيا بليبيرسك، بأن الشعاب المرجانية مهددة، لكنها قالت إن وضعها على قائمة اليونسكو "المعرضة للخطر" سيكون خطوة بعيدة جدا.وقالت في تصريحات للصحفيين: "سنوضح بوضوح لـ"اليونسكو" أنه ليست هناك حاجة لتسليط الضوء على الحاجز المرجاني العظيم بهذه الطريقة".وتابعت: "إذا كان موقع التراث العالمي هذا في خطر، فإن معظم مواقع التراث العالمي حول العالم معرضة لخطر تغير المناخ".وقال المتحدث باسم الصندوق العالمي للحياة البرية، ريتشارد ليك، إن توصيات تقرير "اليونسكو" يجب أن تقبلها الحكومة الأسترالية.وعادة ما يعني وضع مكان في قائمة التراث العالمي "المعرضة للخطر" الخاصة بـ"اليونسكو"، هو تعزيز السياحة، وتحسين الوصول إلى الأموال، والخبرة العلمية.
https://sputnikarabic.ae/20220904/اليونسكو-تضم-3-مدن-قطرية-لشبكة-التعلم-العالمية-1067278965.html
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منوعات, مجتمع, اليونسكو
"اليونسكو" تناشد بوضع "الحاجز المرجاني العظيم" على قائمة التراث العالمي "المعرضة للخطر"
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ذكر تقرير تدعمه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، أنه يجب وضع "الحاجز المرجاني العظيم" في أستراليا على قائمة التراث العالمي "المعرضة للخطر".
وناشد التقرير أنه يجب إضافة "الحاجز المرجاني العظيم" إلى قائمة مواقع التراث العالمي "المعرضة للخطر"، وفقا لخبراء الأمم المتحدة، الذين حذروا من أن الأعجوبة الباهتة "تأثرت بشكل كبير" بالتغير المناخي، وفقا لصحيفة
"ذا غارديان" البريطانية.
وأشار تقرير "اليونسكو" الصادر، أمس الاثنين، إلى أن ارتفاع درجة حرارة البحار والتلوث الزراعي، قد عرّض الشعاب المرجانية للخطر، وأن قدرتها على الصمود "تعرضت لخطر كبير".
ويعد "الحاجز المرجاني العظيم" هو أحد أفضل أماكن الجذب السياحي في أستراليا، وقد يؤدي وضعه على قائمة الأشخاص المعرضين للخطر إلى تشويه جاذبيته الدولية إلى حد كبير.
وبعد ضغوط مكثفة، تمكنت الحكومة الأسترالية المحافظة السابقة من إبقاء الشعاب المرجانية خارج القائمة في صيف عام 2021.
وقالت جمعية حماية الأحياء البحرية الأسترالية، إن الشعاب المرجانية دعمت 60 ألف وظيفة، فضلا عن أنها أثمرت عن إيرادات بقيمة 4 مليارات دولار سنويا.
وفي سياق متصل، أقرّت وزيرة البيئة الأسترالية، تانيا بليبيرسك، بأن الشعاب المرجانية مهددة، لكنها قالت إن وضعها على قائمة اليونسكو "المعرضة للخطر" سيكون خطوة بعيدة جدا.
وقالت في تصريحات للصحفيين: "سنوضح بوضوح لـ"اليونسكو" أنه ليست هناك حاجة لتسليط الضوء على الحاجز المرجاني العظيم بهذه الطريقة".
وتابعت: "إذا كان موقع التراث العالمي هذا في خطر، فإن معظم مواقع التراث العالمي حول العالم معرضة لخطر تغير المناخ".
وقال المتحدث باسم الصندوق العالمي للحياة البرية، ريتشارد ليك، إن توصيات تقرير "اليونسكو" يجب أن تقبلها الحكومة الأسترالية.
وعادة ما يعني وضع مكان في قائمة التراث العالمي "المعرضة للخطر" الخاصة بـ"اليونسكو"، هو تعزيز السياحة، وتحسين الوصول إلى الأموال، والخبرة العلمية.