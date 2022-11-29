https://sputnikarabic.ae/20221129/بايدن-لم-يدرك-أحد-حتى-مدى-تأثير-الخطة-الاقتصادية-التي-تم-اعتمادها-من-20-شهرا-1070677234.html

بايدن: لم يدرك أحد حتى مدى تأثير الخطة الاقتصادية التي تم اعتمادها من 20 شهرا

بايدن: لم يدرك أحد حتى مدى تأثير الخطة الاقتصادية التي تم اعتمادها من 20 شهرا

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، أنه بعد 20 شهرًا من اعتماد الكونغرس لـ "خطة الإنقاذ الاقتصادي" ، لم يفهم أحد تأثير هذه المبادرة. 29.11.2022, سبوتنيك عربي

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جو بايدن

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موسكو - سبوتنيك. وقال الرئيس، "لقد اعتمدنا خطة لإنقاذ أمريكا. الكل يعرف ذلك، لقد فعلنا الكثير. لا أحد يعرف تأثير ذلك حتى الآن".وأشار الرئيس الأمريكي، إلى إنه عقب نتائج الاتصالات في إطار قمة مجموعة العشرين الماضية، أكد للقادة بأن "الولايات المتحدة في وضع أفضل لقيادة الاقتصاد العالمي إلى القرن الحادي والعشرين."هذا وتمكن الرئيس الأمريكي جو بايدن في شهر مارس/آذار الماضي، من الحصول على موافقة الكونغرس على خطته الاقتصادية الضخمة بفضل دعم الديمقراطيين وحدهم، في انتصار كبير له بعد 50 يوما من وصوله إلى البيت الأبيض. ولاقت الخطة المقدرة بـ1900 مليار دولار موافقة 220 صوتا، في مقابل رفضها من 211 آخرين بينهم ديمقراطي.

https://sputnikarabic.ae/20221129/البيت-الأبيض-بايدن-وماكرون-يبحثان-الصين-وإيران-فضلا-عن-دعم-أوكرانيا-وملف-الطاقة-1070646075.html

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جو بايدن