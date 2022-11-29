https://sputnikarabic.ae/20221129/بمشاركة-الجيش-الأمريكي-إسرائيل-تجري-تدريبات-تحاكي-ضربات-جوية-لإيران-1070660626.html
بمشاركة الجيش الأمريكي... إسرائيل تجري تدريبات تحاكي ضربات جوية لإيران
بمشاركة الجيش الأمريكي... إسرائيل تجري تدريبات تحاكي ضربات جوية لإيران
تجري إسرائيل والولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، تدريبات جوية مشتركة لمحاكاة سيناريوهات ضرب إيران والميليشيات الشيعية في الشرق الأوسط. 29.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-29T12:49+0000
2022-11-29T12:49+0000
2022-11-29T12:49+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن "المناورات، التي ستجرى فوق إسرائيل والبحر الأبيض المتوسط، ستبدأ اليوم الثلاثاء"، على ما نقلت قناة i24NEWS الإسرائيلية في نسختها العربية.وبحسب القناة: "ستشارك في التدريبات مقاتلات وطائرات ناقلة إسرائيلية وأمريكية وستحاكي عددا من سيناريوهات التهديد الإقليمي".من جانبه، قال رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي، إنه سيتم خلال الفترة المقبلة "توسيع الأنشطة المشتركة مع القيادة المركزية الأمريكية بشكل كبير من أجل تحسين قدراتنا في مواجهة التهديدات الإقليمية".وأضاف كوخافي: "سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل ضد تموضع النظام الإيراني في المنطقة".وبحسب القناة، تم الاتفاق على هذه التدريبات خلال زيارة كوخافي إلى واشنط، الأسبوع الماضي، حيث أبلغ المسؤولين العسكريين الأمريكيين بأن البلدين "بحاجة إلى تكثيف تعاونهما المشترك استعدادا لهجوم محتمل ضد إيران".واوضحت أنه في ظل حالة عدم اليقين حول عودة إيران إلى الاتفاق النووي، كثّف الجيش الإسرائيلي استعداداته للرد عسكريا ضد المواقع النووية الإيرانية.وأمس الاثنين، قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، إن التدريبات الإسرائيلية - الأمريكية ستشمل إجراء طلعات جوية بعيدة المدى فوق إسرائيل والبحر المتوسط لمحاكاة المهام التي تحتاجها الطائرات الحربية الإسرائيلية للوصول إلى إيران.وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وقّعت اتفاقا مع إسرائيل يتضمن دعم إسرائيل بأنظمة دفاع صاروخي في وقت الحرب.
https://sputnikarabic.ae/20221122/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-سنقوم-بتسريع-كافة-الخطط-العسكرية-لمواجهة-إيران-1070445458.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
بمشاركة الجيش الأمريكي... إسرائيل تجري تدريبات تحاكي ضربات جوية لإيران
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تجري إسرائيل والولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، تدريبات جوية مشتركة لمحاكاة سيناريوهات ضرب إيران والميليشيات الشيعية في الشرق الأوسط.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن "المناورات، التي ستجرى فوق إسرائيل والبحر الأبيض المتوسط، ستبدأ اليوم الثلاثاء"، على ما نقلت قناة
i24NEWS الإسرائيلية في نسختها العربية.
وبحسب القناة: "ستشارك في التدريبات مقاتلات وطائرات ناقلة إسرائيلية وأمريكية وستحاكي عددا من سيناريوهات التهديد الإقليمي".
من جانبه، قال رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي، إنه سيتم خلال الفترة المقبلة "توسيع الأنشطة المشتركة مع القيادة المركزية الأمريكية بشكل كبير من أجل تحسين قدراتنا في مواجهة التهديدات الإقليمية".
وأضاف كوخافي: "سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل ضد تموضع النظام الإيراني في المنطقة".
وبحسب القناة، تم الاتفاق على هذه التدريبات خلال زيارة كوخافي إلى واشنط،
الأسبوع الماضي، حيث أبلغ المسؤولين العسكريين الأمريكيين بأن البلدين "بحاجة إلى تكثيف تعاونهما المشترك استعدادا لهجوم محتمل ضد إيران".
واوضحت أنه في ظل حالة عدم اليقين حول عودة إيران إلى الاتفاق النووي، كثّف الجيش الإسرائيلي استعداداته للرد عسكريا ضد المواقع النووية الإيرانية.
وأمس الاثنين، قالت صحيفة
"جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، إن التدريبات الإسرائيلية - الأمريكية ستشمل إجراء طلعات جوية بعيدة المدى فوق إسرائيل والبحر المتوسط لمحاكاة المهام التي تحتاجها الطائرات الحربية الإسرائيلية للوصول إلى إيران.
وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وقّعت اتفاقا مع إسرائيل يتضمن دعم إسرائيل بأنظمة دفاع صاروخي في وقت الحرب.