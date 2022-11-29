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https://sputnikarabic.ae/20221129/بوتين-يسمح-لشركة-روسية-بشراء-أصول-تحالف-شركتي-رينو-ونيسان-المصرفية-في-البلاد-1070656228.html
بوتين يسمح لشركة روسية بشراء أصول تحالف شركتي "رينو" و"نيسان" المصرفية في البلاد
بوتين يسمح لشركة روسية بشراء أصول تحالف شركتي "رينو" و"نيسان" المصرفية في البلاد
أعطى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، توجيها يسمح لشركة "أفتوفاز" بشراء أصول مصرف "RN Bank" التابع لتحالف شركتي "رينو" و"نيسان". 29.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-29T10:51+0000
2022-11-29T10:51+0000
روسيا
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ونشرت بوابة الإنترنت الرسمية للمعلومات القانونية الوثيقة وجاء فيها: "وفقًا للفقرة 5 من المرسوم الصادر عن الرئيس الروسي بتاريخ 5 أغسطس/ آب 2022 رقم 520 يسمح لشركة تصنيع السيارات الروسية "أفتوفاز" بالحصول على 100% من أسهم مصرفRN Bank التابع لتحالف شركتي "رينو" و"نيسان".وفقًا لأحدث البيانات المفتوحة، يتم التحكم بـ 60 % من أسهم المصرف من خلال شركتي "رينو" الفرنسية و"نيسان" اليابانية ويمتلك مصرف "يوني كريديت" النسبة المتبقية.
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روسيا

بوتين يسمح لشركة روسية بشراء أصول تحالف شركتي "رينو" و"نيسان" المصرفية في البلاد

10:51 GMT 29.11.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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أعطى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، توجيها يسمح لشركة "أفتوفاز" بشراء أصول مصرف "RN Bank" التابع لتحالف شركتي "رينو" و"نيسان".
ونشرت بوابة الإنترنت الرسمية للمعلومات القانونية الوثيقة وجاء فيها: "وفقًا للفقرة 5 من المرسوم الصادر عن الرئيس الروسي بتاريخ 5 أغسطس/ آب 2022 رقم 520 يسمح لشركة تصنيع السيارات الروسية "أفتوفاز" بالحصول على 100% من أسهم مصرفRN Bank التابع لتحالف شركتي "رينو" و"نيسان".
وفقًا لأحدث البيانات المفتوحة، يتم التحكم بـ 60 % من أسهم المصرف من خلال شركتي "رينو" الفرنسية و"نيسان" اليابانية ويمتلك مصرف "يوني كريديت" النسبة المتبقية.
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