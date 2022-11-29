https://sputnikarabic.ae/20221129/بيسكوف-لم-يتم-إضفاء-الطابع-الرسمي-على-فكرة-إنشاء-اتحاد-غاز-ثلاثي-بعد-1070654187.html
بيسكوف: لم يتم إضفاء الطابع الرسمي على فكرة إنشاء اتحاد غاز ثلاثي بعد
بيسكوف: لم يتم إضفاء الطابع الرسمي على فكرة إنشاء اتحاد غاز ثلاثي بعد
المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن فكرة إنشاء اتحاد غاز ثلاثي بين روسيا وكازاخستان وأوزبكستان لم يتم إضفاء الطابع الرسمي... 29.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-29T09:56+0000
2022-11-29T09:56+0000
2022-11-29T09:57+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/06/1060889607_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_13b2073e056efbdfeb535e5323495c59.jpg
وقال بيسكوف للصحفيين: "بالطبع ستتبلور هذه الفكرة والمبادرة بطريقة ما أعني من حيث صياغة ملامح واضحة نحن نتحدث عن حقيقة أن هذه منطقة شاسعة وواسعة ومهمة للغاية، وبالطبع فإن الطرق وإمدادات الطاقة والغاز وما إلى ذلك مهمة للغاية لهذه المنطقة وهناك شبكة واسعة للغاية، وبطبيعة الحال، فإن تنسيق الإجراءات هو ما سيلبي مصالح البلدان الثلاثة المذكورة".وأعلن المتحدث باسم الرئيس الكازاخستاني، رسلان زيلديباي، أن توكاييف وبوتين ناقشا إنشاء اتحاد للغاز يجمع ثلاث دول هي روسيا وكازاخستان وأوزبكستان، وذلك لتنسيق إجراءات نقل الغاز الروسي.ناقش رئيسا كازاخستان وروسيا قاسم جومارت توكاييف وفلاديمير بوتين إنشاء "اتحاد غاز ثلاثي" بمشاركة أوزبكستان لتنسيق الإجراءات في نقل الغاز الروسي، في اجتماع عقد في الكرملين.ونقل المتحدث كلام الرئيس توكاييف خلال اللقاء مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، قائلاً إن "الرئيس الروسي تحدث في المفاوضات التي انتهت عن الحاجة إلى إنشاء "اتحاد ثلاثي" بمشاركة أوزبكستان".وأضاف توكاييف أن الجانب الكازاخستاني "بحاجة إلى الخوض في هذا الموضوع" من أجل الوصول إلى النتائج والاتفاقيات المرجوة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/06/1060889607_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1d8131d7932e4e632ce4a06e61f0c3f4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
بيسكوف: لم يتم إضفاء الطابع الرسمي على فكرة إنشاء اتحاد غاز ثلاثي بعد
09:56 GMT 29.11.2022 (تم التحديث: 09:57 GMT 29.11.2022) تابعنا عبر
المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن فكرة إنشاء اتحاد غاز ثلاثي بين روسيا وكازاخستان وأوزبكستان لم يتم إضفاء الطابع الرسمي عليها بعد، مؤكدًا على أن طرق الإمداد في هذه المنطقة مناسبة.
وقال بيسكوف للصحفيين: "بالطبع ستتبلور هذه الفكرة والمبادرة بطريقة ما أعني من حيث صياغة ملامح واضحة نحن نتحدث عن حقيقة أن هذه منطقة شاسعة وواسعة ومهمة للغاية، وبالطبع فإن الطرق وإمدادات الطاقة والغاز وما إلى ذلك مهمة للغاية لهذه المنطقة وهناك شبكة واسعة للغاية، وبطبيعة الحال، فإن تنسيق الإجراءات هو ما سيلبي مصالح البلدان الثلاثة المذكورة".
وأعلن
المتحدث باسم الرئيس الكازاخستاني، رسلان زيلديباي، أن توكاييف وبوتين ناقشا إنشاء اتحاد للغاز يجمع ثلاث دول هي روسيا وكازاخستان وأوزبكستان، وذلك لتنسيق إجراءات نقل الغاز الروسي.
ناقش رئيسا كازاخستان وروسيا قاسم جومارت توكاييف وفلاديمير بوتين إنشاء "اتحاد غاز ثلاثي" بمشاركة أوزبكستان لتنسيق الإجراءات في نقل الغاز الروسي، في اجتماع عقد في الكرملين.
ونقل المتحدث كلام الرئيس توكاييف خلال اللقاء مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، قائلاً إن "الرئيس الروسي تحدث في المفاوضات التي انتهت عن الحاجة إلى إنشاء "اتحاد ثلاثي" بمشاركة أوزبكستان".
وأضاف توكاييف أن الجانب الكازاخستاني "بحاجة إلى الخوض في هذا الموضوع" من أجل الوصول إلى النتائج والاتفاقيات المرجوة.