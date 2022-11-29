https://sputnikarabic.ae/20221129/بيسكوف-يجب-أن-تتحلى-كييف-بالإرادة-السياسية-والاستعداد-لمناقشة-المطالب-الروسية-المعلنة-1070653814.html

بيسكوف: يجب أن تتحلى كييف بالإرادة السياسية والاستعداد لمناقشة المطالب الروسية المعلنة

بيسكوف: يجب أن تتحلى كييف بالإرادة السياسية والاستعداد لمناقشة المطالب الروسية المعلنة

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إن نظام كييف يجب أن يكون لديه الإرادة السياسية والاستعداد لمناقشة المطالب التي أعلنت عنها روسيا... 29.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-29T09:32+0000

2022-11-29T09:32+0000

2022-11-29T10:04+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وجاءت تصريحات بيسكوف ردا على سؤال حول الشروط التي يجب أن تفي بها أوكرانيا حتى تبدأ المفاوضات بين الدولتين، أو توافر الإرادة السياسية لدى كييف فقط، حيث قال: "حسنا، يجب أن يكون هناك (لدى نظام كييف) الإرادة السياسية والاستعداد لمناقشة مطالب روسيا المعروفة جيدًا".وكان قد اعتبر بيسكوف، في منتصف الشهر الجاري في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن تصريح فلاديمير زيلينسكي بأنه لن يكون هناك "مينسك -3"، يؤكد موقف كييف غير الراغب في التفاوض.وكان قد قال زيلينسكي في رسالته بالفيديو في قمة مجموعة العشرين: "لن يكون هناك مينسك -3 الذي ستنتهكه روسيا فور الاتفاق عليه".أشارت موسكو مرارا إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظراً عليها على المستوى التشريعي.وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري، أن موسكو منفتحة على الحوار مع الولايات المتحدة، لكن على واشنطن أن تدرك عدم جدوى الضغط على موسكو.وبدوره، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودنكو للصحفيين، في وقت سابق، أن روسيا ليس لديها شروط مسبقة لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا، لكن يتعين على كييف أن تظهر حسن النية.

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