https://sputnikarabic.ae/20221129/بيسكوف-يجب-أن-تتحلى-كييف-بالإرادة-السياسية-والاستعداد-لمناقشة-المطالب-الروسية-المعلنة-1070653814.html
بيسكوف: يجب أن تتحلى كييف بالإرادة السياسية والاستعداد لمناقشة المطالب الروسية المعلنة
بيسكوف: يجب أن تتحلى كييف بالإرادة السياسية والاستعداد لمناقشة المطالب الروسية المعلنة
قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إن نظام كييف يجب أن يكون لديه الإرادة السياسية والاستعداد لمناقشة المطالب التي أعلنت عنها روسيا... 29.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-29T09:32+0000
2022-11-29T09:32+0000
2022-11-29T10:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاءت تصريحات بيسكوف ردا على سؤال حول الشروط التي يجب أن تفي بها أوكرانيا حتى تبدأ المفاوضات بين الدولتين، أو توافر الإرادة السياسية لدى كييف فقط، حيث قال: "حسنا، يجب أن يكون هناك (لدى نظام كييف) الإرادة السياسية والاستعداد لمناقشة مطالب روسيا المعروفة جيدًا".وكان قد اعتبر بيسكوف، في منتصف الشهر الجاري في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن تصريح فلاديمير زيلينسكي بأنه لن يكون هناك "مينسك -3"، يؤكد موقف كييف غير الراغب في التفاوض.وكان قد قال زيلينسكي في رسالته بالفيديو في قمة مجموعة العشرين: "لن يكون هناك مينسك -3 الذي ستنتهكه روسيا فور الاتفاق عليه".أشارت موسكو مرارا إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظراً عليها على المستوى التشريعي.وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري، أن موسكو منفتحة على الحوار مع الولايات المتحدة، لكن على واشنطن أن تدرك عدم جدوى الضغط على موسكو.وبدوره، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودنكو للصحفيين، في وقت سابق، أن روسيا ليس لديها شروط مسبقة لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا، لكن يتعين على كييف أن تظهر حسن النية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
بيسكوف: يجب أن تتحلى كييف بالإرادة السياسية والاستعداد لمناقشة المطالب الروسية المعلنة
09:32 GMT 29.11.2022 (تم التحديث: 10:04 GMT 29.11.2022) تابعنا عبر
قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إن نظام كييف يجب أن يكون لديه الإرادة السياسية والاستعداد لمناقشة المطالب التي أعلنت عنها روسيا بالفعل.
وجاءت تصريحات بيسكوف ردا على سؤال حول الشروط التي يجب أن تفي بها أوكرانيا حتى تبدأ المفاوضات بين الدولتين، أو توافر الإرادة السياسية لدى كييف فقط، حيث قال: "حسنا، يجب أن يكون هناك (لدى نظام كييف) الإرادة السياسية والاستعداد لمناقشة مطالب روسيا المعروفة جيدًا".
وكان قد اعتبر بيسكوف
، في منتصف الشهر الجاري في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن تصريح فلاديمير زيلينسكي بأنه لن يكون هناك "مينسك -3"، يؤكد موقف كييف غير الراغب في التفاوض.
وقال بيسكوف مجيبًا عن سؤال عما إذا كانت كلمات زيلينسكي هذه تؤكد موقف عدم التفاوض مع روسيا: "يؤكد بالتأكيد".
وكان قد قال زيلينسكي في رسالته بالفيديو في قمة مجموعة العشرين: "لن يكون هناك مينسك -3 الذي ستنتهكه روسيا فور الاتفاق عليه".
أشارت موسكو مرارا إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظراً عليها على المستوى التشريعي.
وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري، أن موسكو منفتحة على الحوار مع الولايات المتحدة، لكن على واشنطن أن تدرك عدم جدوى الضغط على موسكو.
وقالت زاخاروفا للصحفيين: "سنواجه التحدي الذي يحاولون فرضه علينا. ومع ذلك، لم نعلن أبدًا أننا نغلق الباب. لا، نحن منفتحون على الحوار، والدبلوماسية لا تنتهي. نحن مستعدون للعمل الطبيعي عندما تدرك واشنطن، وإذا أدركت واشنطن، عدم جدوى الضغط على موسكو، والمزيد من الانخراط في الصراع في أوكرانيا كداعم لها، وهو أمر يمكن أن يعرض الولايات المتحدة لنفس الهزيمة المذلة التي حدثت في فيتنام وأفغانستان".
وبدوره، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودنكو للصحفيين، في وقت سابق، أن روسيا ليس لديها شروط مسبقة لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا، لكن يتعين على كييف أن تظهر حسن النية.