https://sputnikarabic.ae/20221129/تحرير-ثلاث-مناطق-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--1070652488.html
تحرير ثلاث مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية
تحرير ثلاث مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية
أعلن مقر الدفاع الإقليمي في جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الثلاثاء، قيام قوات الجمهورية بتحرير ثلاث مناطق سكنية بدعم ناري من القوات الروسية. 29.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-29T09:01+0000
2022-11-29T09:01+0000
2022-11-29T09:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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قال مقر الدفاع الإقليمي في رسالة عبر "تلغرام"، إنه "اعتبارًا من 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، قامت مجموعة من قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، وبدعم ناري من القوات المسلحة الروسية، بتحرير (مناطق) بيرشي ترافنيا وأندريفكا".وكان قد أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق من صباح اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة الروسية صدت هجوما أوكرانيا واسعا على محور سفاتوفو في مقاطعة لوغانسك.وقال ماروتشكو: "تحاول التشكيلات المسلحة لأوكرانيا تكثيف العمليات الهجومية في اتجاه بلدة سفاتوفو خلال اليوم الماضي، حيث حاولت عدة مجموعات تكتيكية معادية اختراق خط الدفاع من ثلاثة اتجاهات في وقت واحد وتم صد جميع الهجمات، موضحاً أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة وعادت إلى مواقعها".
https://sputnikarabic.ae/20221129/القوات-الروسية-تصد-هجوما-أوكرانيا-في-لوغانسك-1070649722.html
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روسيا
تحرير ثلاث مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية
09:01 GMT 29.11.2022 (تم التحديث: 09:13 GMT 29.11.2022) تابعنا عبر
أعلن مقر الدفاع الإقليمي في جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الثلاثاء، قيام قوات الجمهورية بتحرير ثلاث مناطق سكنية بدعم ناري من القوات الروسية.
قال مقر الدفاع الإقليمي في رسالة عبر "تلغرام"، إنه "اعتبارًا من 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، قامت مجموعة من قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، وبدعم ناري من القوات المسلحة الروسية، بتحرير (مناطق) بيرشي ترافنيا وأندريفكا".
وكان قد أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"
، في وقت سابق من صباح اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة الروسية صدت هجوما أوكرانيا واسعا على محور سفاتوفو في مقاطعة لوغانسك.
وذكر المراسل نقلا عن ضابط في الجيش الروسي، أندريه ماروتشكو، أن القوات الروسية صدت محاولات الهجوم على محور سفاتوفو، حيث فشلت القوات الأوكرانية بالتقدم.
وقال ماروتشكو: "تحاول التشكيلات المسلحة لأوكرانيا تكثيف العمليات الهجومية في اتجاه بلدة سفاتوفو خلال اليوم الماضي، حيث حاولت عدة مجموعات تكتيكية معادية اختراق خط الدفاع من ثلاثة اتجاهات في وقت واحد وتم صد جميع الهجمات، موضحاً أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة وعادت إلى مواقعها".