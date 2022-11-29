عربي
https://sputnikarabic.ae/20221129/تونس-مقتل-8-أشخاص-وإصابة-317-آخرين-في-حوادث-متفرقة-خلال-24-ساعة-1070661952.html
تونس... مقتل 8 أشخاص وإصابة 317 آخرين في حوادث متفرقة خلال 24 ساعة
تونس... مقتل 8 أشخاص وإصابة 317 آخرين في حوادث متفرقة خلال 24 ساعة
قتل 8 أشخاص وأصيب 317 آخرين في حوادث متفرقة في تونس خلال 24 ساعة فقط. 29.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-29T13:20+0000
2022-11-29T13:20+0000
العالم العربي
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/15/1060250721_0:124:1320:867_1920x0_80_0_0_85f31c755723bc74552d4d7689d59062.jpg
وحسب إذاعة نسمة التونسية، أكد المتحدث باسم الحماية المدنية في تونس أن هذه الحوادث أدت إلى قيام قوات الحماية المدنية بـ398 تدخلا.وقامت قوات الحماية المدنية بـ23 تدخلا لإطفاء الحرائق و101 تدخلا من أجل النجدة والإسعاف على الطرقات.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/15/1060250721_0:0:1320:990_1920x0_80_0_0_be6099859ddc68dd67fe2e236b7532b9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار العالم الآن
العالم العربي, أخبار العالم الآن

تونس... مقتل 8 أشخاص وإصابة 317 آخرين في حوادث متفرقة خلال 24 ساعة

13:20 GMT 29.11.2022
© Sputnik . Mariem Gdiraحادث اصطدام قطارين في تونس
حادث اصطدام قطارين في تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2022
© Sputnik . Mariem Gdira
تابعنا عبرTelegram
قتل 8 أشخاص وأصيب 317 آخرين في حوادث متفرقة في تونس خلال 24 ساعة فقط.
وحسب إذاعة نسمة التونسية، أكد المتحدث باسم الحماية المدنية في تونس أن هذه الحوادث أدت إلى قيام قوات الحماية المدنية بـ398 تدخلا.
وقامت قوات الحماية المدنية بـ23 تدخلا لإطفاء الحرائق و101 تدخلا من أجل النجدة والإسعاف على الطرقات.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:00 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала