https://sputnikarabic.ae/20221129/تونس-مقتل-8-أشخاص-وإصابة-317-آخرين-في-حوادث-متفرقة-خلال-24-ساعة-1070661952.html
تونس... مقتل 8 أشخاص وإصابة 317 آخرين في حوادث متفرقة خلال 24 ساعة
تونس... مقتل 8 أشخاص وإصابة 317 آخرين في حوادث متفرقة خلال 24 ساعة
قتل 8 أشخاص وأصيب 317 آخرين في حوادث متفرقة في تونس خلال 24 ساعة فقط. 29.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-29T13:20+0000
2022-11-29T13:20+0000
2022-11-29T13:20+0000
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وحسب إذاعة نسمة التونسية، أكد المتحدث باسم الحماية المدنية في تونس أن هذه الحوادث أدت إلى قيام قوات الحماية المدنية بـ398 تدخلا.وقامت قوات الحماية المدنية بـ23 تدخلا لإطفاء الحرائق و101 تدخلا من أجل النجدة والإسعاف على الطرقات.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
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تونس... مقتل 8 أشخاص وإصابة 317 آخرين في حوادث متفرقة خلال 24 ساعة
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قتل 8 أشخاص وأصيب 317 آخرين في حوادث متفرقة في تونس خلال 24 ساعة فقط.
وحسب إذاعة
نسمة التونسية، أكد المتحدث باسم الحماية المدنية في تونس أن هذه الحوادث أدت إلى قيام قوات الحماية المدنية بـ398 تدخلا.
وقامت قوات الحماية المدنية بـ23 تدخلا لإطفاء الحرائق و101 تدخلا من أجل النجدة والإسعاف على الطرقات.