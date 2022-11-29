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https://sputnikarabic.ae/20221129/حانة-من-الجليد-آيس-بولار-بار-في-السعودية-1070649927.html
"آيس بولار بار" حانة من الجليد في السعودية
"آيس بولار بار" حانة من الجليد في السعودية
افتتح في العاصمة السعودية الرياض، موقع جديد يسمى "بولار آيس بار" (Polar Ice Bar)، الذي بإمكان السعوديين والسياح زيارته ضمن فعاليات مهرجان "موسم الرياض 2022". 29.11.2022, سبوتنيك عربي
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السعودية
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المكان يشبه موقعا جليديا قطبيا، حيث يحصل فيه الزوار على المعاطف، إذ تكون درجة الحرارة منخفضة لسبعة درجات تحت الصفر مثلا، فأنت مرحب بك في حانة من جليد وبمشروبك "غير الكحولي"، و فرقة "دي جي" التي تسمعنا بعض الإيقاعات الجنونية، فتجد نفسك ترقص مع الموظفين الذين يرقصون أيضًا... بالطبع عليك أن ترقص إذا كنت تريد أن تدفئ نفسك!هذه التجربة التي تبلغ مدتها 30 دقيقة هي تجربة مدهشة وتبلغ تكلفتها فقط 132 ريالاً سعوديًا، ولا يُسمح لمن هم دون سن 14 عامًا دخولها.
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фото, صور, وسائط متعددة, السعودية
фото, صور, وسائط متعددة, السعودية

"آيس بولار بار" حانة من الجليد في السعودية

11:54 GMT 29.11.2022 (تم التحديث: 11:57 GMT 29.11.2022)
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افتتح في العاصمة السعودية الرياض، موقع جديد يسمى "بولار آيس بار" (Polar Ice Bar)، الذي بإمكان السعوديين والسياح زيارته ضمن فعاليات مهرجان "موسم الرياض 2022".
المكان يشبه موقعا جليديا قطبيا، حيث يحصل فيه الزوار على المعاطف، إذ تكون درجة الحرارة منخفضة لسبعة درجات تحت الصفر مثلا، فأنت مرحب بك في حانة من جليد وبمشروبك "غير الكحولي"، و فرقة "دي جي" التي تسمعنا بعض الإيقاعات الجنونية، فتجد نفسك ترقص مع الموظفين الذين يرقصون أيضًا... بالطبع عليك أن ترقص إذا كنت تريد أن تدفئ نفسك!
هذه التجربة التي تبلغ مدتها 30 دقيقة هي تجربة مدهشة وتبلغ تكلفتها فقط 132 ريالاً سعوديًا، ولا يُسمح لمن هم دون سن 14 عامًا دخولها.
© AFP 2022 / Fayez Nureldine

سعوديون يرقصون في حانة "بولار آيس بار"، المصنوعة من الجليد،" التي افتتحت حديثًا في الرياض، حيث الإيقاعات الموسيقية ويتم تقديم مشروبات غير كحولية، ضمن "موسم الرياض"، إحدى مبادرات الهيئة السعودية للترفيه.

سعوديون يرقصون في حانة &quot;بولار آيس بار&quot;، المصنوعة من الجليد،&quot; التي افتتحت حديثًا في الرياض، حيث الإيقاعات الموسيقية ويتم تقديم مشروبات غير كحولية، ضمن &quot;موسم الرياض&quot;، إحدى مبادرات الهيئة السعودية للترفيه. - سبوتنيك عربي
1/7
© AFP 2022 / Fayez Nureldine

سعوديون يرقصون في حانة "بولار آيس بار"، المصنوعة من الجليد،" التي افتتحت حديثًا في الرياض، حيث الإيقاعات الموسيقية ويتم تقديم مشروبات غير كحولية، ضمن "موسم الرياض"، إحدى مبادرات الهيئة السعودية للترفيه.

© AFP 2022 / Fayez Nureldine

سعوديون يقفون على خلفية حانة "بولار آيس بار"، المصنوعة من الجليد،" التي افتتحت حديثًا في الرياض، حيث الإيقاعات الموسيقية ويتم تقديم مشروبات غير كحولية، ضمن "موسم الرياض"، إحدى مبادرات الهيئة السعودية للترفيه، 28 نوفمبر 2022

سعوديون يقفون على خلفية حانة &quot;بولار آيس بار&quot;، المصنوعة من الجليد،&quot; التي افتتحت حديثًا في الرياض، حيث الإيقاعات الموسيقية ويتم تقديم مشروبات غير كحولية، ضمن &quot;موسم الرياض&quot;، إحدى مبادرات الهيئة السعودية للترفيه، 28 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي
2/7
© AFP 2022 / Fayez Nureldine

سعوديون يقفون على خلفية حانة "بولار آيس بار"، المصنوعة من الجليد،" التي افتتحت حديثًا في الرياض، حيث الإيقاعات الموسيقية ويتم تقديم مشروبات غير كحولية، ضمن "موسم الرياض"، إحدى مبادرات الهيئة السعودية للترفيه، 28 نوفمبر 2022

© AFP 2022 / Fayez Nureldine سعوديون يتنزهون في حديقة "غروفز" الترفيهية، ضمن "موسم الرياض"، إحدى مبادرات الهيئة السعودية للترفيه، الرياض، السعودية 28 نوفمبر 2022
سعوديون يتنزهون في حديقة غروفز الترفيهية، ضمن موسم الرياض، إحدى مبادرات الهيئة السعودية للترفيه، الرياض، السعودية 28 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي
3/7
© AFP 2022 / Fayez Nureldine
سعوديون يتنزهون في حديقة "غروفز" الترفيهية، ضمن "موسم الرياض"، إحدى مبادرات الهيئة السعودية للترفيه، الرياض، السعودية 28 نوفمبر 2022
© AFP 2022 / Fayez Nureldine

سعوديون داخل حانة "بولار آيس بار"، المصنوعة من الجليد، التي افتتحت حديثًا في الرياض، حيث الإيقاعات الموسيقية وتقدم مشروبات غير كحولية، ضمن "موسم الرياض"، إحدى مبادرات الهيئة السعودية للترفيه، 28 نوفمبر 2022

سعوديون داخل حانة &quot;بولار آيس بار&quot;، المصنوعة من الجليد، التي افتتحت حديثًا في الرياض، حيث الإيقاعات الموسيقية وتقدم مشروبات غير كحولية، ضمن &quot;موسم الرياض&quot;، إحدى مبادرات الهيئة السعودية للترفيه، 28 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي
4/7
© AFP 2022 / Fayez Nureldine

سعوديون داخل حانة "بولار آيس بار"، المصنوعة من الجليد، التي افتتحت حديثًا في الرياض، حيث الإيقاعات الموسيقية وتقدم مشروبات غير كحولية، ضمن "موسم الرياض"، إحدى مبادرات الهيئة السعودية للترفيه، 28 نوفمبر 2022

© AFP 2022 / Fayez Nureldine

سعوديون داخل حانة "بولار آيس بار"، المصنوعة من الجليد،" التي افتتحت حديثًا في الرياض، حيث الإيقاعات الموسيقية وتقدم مشروبات غير كحولية، ضمن "موسم الرياض"، إحدى مبادرات الهيئة السعودية للترفيه، 28 نوفمبر 2022

سعوديون داخل حانة &quot;بولار آيس بار&quot;، المصنوعة من الجليد،&quot; التي افتتحت حديثًا في الرياض، حيث الإيقاعات الموسيقية وتقدم مشروبات غير كحولية، ضمن &quot;موسم الرياض&quot;، إحدى مبادرات الهيئة السعودية للترفيه، 28 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي
5/7
© AFP 2022 / Fayez Nureldine

سعوديون داخل حانة "بولار آيس بار"، المصنوعة من الجليد،" التي افتتحت حديثًا في الرياض، حيث الإيقاعات الموسيقية وتقدم مشروبات غير كحولية، ضمن "موسم الرياض"، إحدى مبادرات الهيئة السعودية للترفيه، 28 نوفمبر 2022

© AFP 2022 / Fayez Nureldine

سعوديون يأكلون في مطعم داخل حديقة "غروفز" الترفيهية، ضمن "موسم الرياض"، إحدى مبادرات الهيئة السعودية للترفيه، الرياض، السعودية 28 نوفمبر 2022

سعوديون يأكلون في مطعم داخل حديقة &quot;غروفز&quot; الترفيهية، ضمن &quot;موسم الرياض&quot;، إحدى مبادرات الهيئة السعودية للترفيه، الرياض، السعودية 28 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي
6/7
© AFP 2022 / Fayez Nureldine

سعوديون يأكلون في مطعم داخل حديقة "غروفز" الترفيهية، ضمن "موسم الرياض"، إحدى مبادرات الهيئة السعودية للترفيه، الرياض، السعودية 28 نوفمبر 2022

© AFP 2022 / Fayez Nureldine

سعوديون يقفون على مدخل حانة "بولار آيس بار"، المصنوعة من الجليد، التي افتتحت حديثًا في الرياض، حيث الإيقاعات الموسيقية وتقدم مشروبات غير كحولية، ضمن "موسم الرياض"، إحدى مبادرات الهيئة السعودية للترفيه، 28 نوفمبر 2022

سعوديون يقفون على مدخل حانة &quot;بولار آيس بار&quot;، المصنوعة من الجليد، التي افتتحت حديثًا في الرياض، حيث الإيقاعات الموسيقية وتقدم مشروبات غير كحولية، ضمن &quot;موسم الرياض&quot;، إحدى مبادرات الهيئة السعودية للترفيه، 28 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي
7/7
© AFP 2022 / Fayez Nureldine

سعوديون يقفون على مدخل حانة "بولار آيس بار"، المصنوعة من الجليد، التي افتتحت حديثًا في الرياض، حيث الإيقاعات الموسيقية وتقدم مشروبات غير كحولية، ضمن "موسم الرياض"، إحدى مبادرات الهيئة السعودية للترفيه، 28 نوفمبر 2022

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