https://sputnikarabic.ae/20221129/حانة-من-الجليد-آيس-بولار-بار-في-السعودية-1070649927.html

"آيس بولار بار" حانة من الجليد في السعودية

"آيس بولار بار" حانة من الجليد في السعودية

افتتح في العاصمة السعودية الرياض، موقع جديد يسمى "بولار آيس بار" (Polar Ice Bar)، الذي بإمكان السعوديين والسياح زيارته ضمن فعاليات مهرجان "موسم الرياض 2022". 29.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-29T11:54+0000

2022-11-29T11:54+0000

2022-11-29T11:57+0000

صور

وسائط متعددة

السعودية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/1d/1070650086_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_79727b764a0672d72eb6932f6983252e.jpg

المكان يشبه موقعا جليديا قطبيا، حيث يحصل فيه الزوار على المعاطف، إذ تكون درجة الحرارة منخفضة لسبعة درجات تحت الصفر مثلا، فأنت مرحب بك في حانة من جليد وبمشروبك "غير الكحولي"، و فرقة "دي جي" التي تسمعنا بعض الإيقاعات الجنونية، فتجد نفسك ترقص مع الموظفين الذين يرقصون أيضًا... بالطبع عليك أن ترقص إذا كنت تريد أن تدفئ نفسك!هذه التجربة التي تبلغ مدتها 30 دقيقة هي تجربة مدهشة وتبلغ تكلفتها فقط 132 ريالاً سعوديًا، ولا يُسمح لمن هم دون سن 14 عامًا دخولها.

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

фото, صور, وسائط متعددة, السعودية