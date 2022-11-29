"آيس بولار بار" حانة من الجليد في السعودية

المكان يشبه موقعا جليديا قطبيا، حيث يحصل فيه الزوار على المعاطف، إذ تكون درجة الحرارة منخفضة لسبعة درجات تحت الصفر مثلا، فأنت مرحب بك في حانة من جليد وبمشروبك "غير الكحولي"، و فرقة "دي جي" التي تسمعنا بعض الإيقاعات الجنونية، فتجد نفسك ترقص مع الموظفين الذين يرقصون أيضًا... بالطبع عليك أن ترقص إذا كنت تريد أن تدفئ نفسك!هذه التجربة التي تبلغ مدتها 30 دقيقة هي تجربة مدهشة وتبلغ تكلفتها فقط 132 ريالاً سعوديًا، ولا يُسمح لمن هم دون سن 14 عامًا دخولها.
افتتح في العاصمة السعودية الرياض، موقع جديد يسمى "بولار آيس بار" (Polar Ice Bar)، الذي بإمكان السعوديين والسياح زيارته ضمن فعاليات مهرجان "موسم الرياض 2022".
المكان يشبه موقعا جليديا قطبيا، حيث يحصل فيه الزوار على المعاطف، إذ تكون درجة الحرارة منخفضة لسبعة درجات تحت الصفر مثلا، فأنت مرحب بك في حانة من جليد وبمشروبك "غير الكحولي"، و فرقة "دي جي" التي تسمعنا بعض الإيقاعات الجنونية، فتجد نفسك ترقص مع الموظفين الذين يرقصون أيضًا... بالطبع عليك أن ترقص إذا كنت تريد أن تدفئ نفسك!
هذه التجربة التي تبلغ مدتها 30 دقيقة هي تجربة مدهشة وتبلغ تكلفتها فقط 132 ريالاً سعوديًا، ولا يُسمح لمن هم دون سن 14 عامًا دخولها.
سعوديون يرقصون في حانة "بولار آيس بار"، المصنوعة من الجليد،" التي افتتحت حديثًا في الرياض، حيث الإيقاعات الموسيقية ويتم تقديم مشروبات غير كحولية، ضمن "موسم الرياض"، إحدى مبادرات الهيئة السعودية للترفيه.
سعوديون يرقصون في حانة "بولار آيس بار"، المصنوعة من الجليد،" التي افتتحت حديثًا في الرياض، حيث الإيقاعات الموسيقية ويتم تقديم مشروبات غير كحولية، ضمن "موسم الرياض"، إحدى مبادرات الهيئة السعودية للترفيه.
سعوديون يقفون على خلفية حانة "بولار آيس بار"، المصنوعة من الجليد،" التي افتتحت حديثًا في الرياض، حيث الإيقاعات الموسيقية ويتم تقديم مشروبات غير كحولية، ضمن "موسم الرياض"، إحدى مبادرات الهيئة السعودية للترفيه، 28 نوفمبر 2022
سعوديون يقفون على خلفية حانة "بولار آيس بار"، المصنوعة من الجليد،" التي افتتحت حديثًا في الرياض، حيث الإيقاعات الموسيقية ويتم تقديم مشروبات غير كحولية، ضمن "موسم الرياض"، إحدى مبادرات الهيئة السعودية للترفيه، 28 نوفمبر 2022
سعوديون داخل حانة "بولار آيس بار"، المصنوعة من الجليد، التي افتتحت حديثًا في الرياض، حيث الإيقاعات الموسيقية وتقدم مشروبات غير كحولية، ضمن "موسم الرياض"، إحدى مبادرات الهيئة السعودية للترفيه، 28 نوفمبر 2022
سعوديون داخل حانة "بولار آيس بار"، المصنوعة من الجليد، التي افتتحت حديثًا في الرياض، حيث الإيقاعات الموسيقية وتقدم مشروبات غير كحولية، ضمن "موسم الرياض"، إحدى مبادرات الهيئة السعودية للترفيه، 28 نوفمبر 2022
سعوديون داخل حانة "بولار آيس بار"، المصنوعة من الجليد،" التي افتتحت حديثًا في الرياض، حيث الإيقاعات الموسيقية وتقدم مشروبات غير كحولية، ضمن "موسم الرياض"، إحدى مبادرات الهيئة السعودية للترفيه، 28 نوفمبر 2022
سعوديون داخل حانة "بولار آيس بار"، المصنوعة من الجليد،" التي افتتحت حديثًا في الرياض، حيث الإيقاعات الموسيقية وتقدم مشروبات غير كحولية، ضمن "موسم الرياض"، إحدى مبادرات الهيئة السعودية للترفيه، 28 نوفمبر 2022
سعوديون يقفون على مدخل حانة "بولار آيس بار"، المصنوعة من الجليد، التي افتتحت حديثًا في الرياض، حيث الإيقاعات الموسيقية وتقدم مشروبات غير كحولية، ضمن "موسم الرياض"، إحدى مبادرات الهيئة السعودية للترفيه، 28 نوفمبر 2022
سعوديون يقفون على مدخل حانة "بولار آيس بار"، المصنوعة من الجليد، التي افتتحت حديثًا في الرياض، حيث الإيقاعات الموسيقية وتقدم مشروبات غير كحولية، ضمن "موسم الرياض"، إحدى مبادرات الهيئة السعودية للترفيه، 28 نوفمبر 2022