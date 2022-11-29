https://sputnikarabic.ae/20221129/خامنئي-إيران-مستعدة-لحماية-العراق-ممن-يريد-زعزعة-أمنه-واستقراره-1070668588.html
خامنئي: إيران مستعدة لحماية العراق ممن يريد زعزعة أمنه واستقراره
خامنئي: إيران مستعدة لحماية العراق ممن يريد زعزعة أمنه واستقراره
صرح المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، اليوم الثلاثاء، أن إيران مستعدة لحماية العراق ممن يريد زعزعة أمنه واستقراره. 29.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-29T16:01+0000
2022-11-29T16:01+0000
2022-11-29T16:01+0000
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طهران - سبوتنيك. وبحسب بيان نشره مكتب المرشد الأعلى، قال خامنئي خلال استقباله رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إن "إيران مستعدة لحماية العراق ممن يريد زعزعة أمنه واستقراره".وأضاف خامنئي: "العراق أفضل بلد عربي في المنطقة من حيث ثرواته الطبيعية والبشرية، إضافة إلى موروثه الثقافي والتاريخي والحضاري، وفي الفترات السابقة جرت مفاوضات وتفاهمات جيدة مع رؤساء وزراء العراق لكنها لم تصل إلى مرحلة العمل، وعلينا أن نتحرك نحو العمل فيما يتعلق بجميع التفاهمات وخاصة في مجال التعاون الاقتصادي وتبادل البضائع والسكك الحديدية".ووصل رئيس الوزراء العراقي، صباح اليوم الثلاثاء، إلى مطار طهران الدولي في زيارة رسمية للجمهورية الإسلامية.وكان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، قد ذكر في بيان له، أن "السوداني غادر العاصمة بغداد متوجها إلى طهران في زيارة رسمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية"، حسب وكالة الأنباء العراقية (واع).وأعلن مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، الأحد الماضي، أن "القيادة العراقية لا تقبل بأي انتهاك لسيادة البلاد من قبل إيران وتركيا".
https://sputnikarabic.ae/20221129/السوداني-ملتزمون-بعدم-السماح-باستخدام-الأراضي-العراقية-منطلقا-للإخلال-بأمن-إيران-أو-دول-الجوار-1070655932.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران
العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران
خامنئي: إيران مستعدة لحماية العراق ممن يريد زعزعة أمنه واستقراره
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صرح المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، اليوم الثلاثاء، أن إيران مستعدة لحماية العراق ممن يريد زعزعة أمنه واستقراره.
طهران - سبوتنيك. وبحسب بيان نشره مكتب المرشد الأعلى، قال خامنئي خلال استقباله رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إن "إيران مستعدة لحماية العراق
ممن يريد زعزعة أمنه واستقراره".
وأضاف خامنئي: "العراق أفضل بلد عربي في المنطقة من حيث ثرواته الطبيعية والبشرية، إضافة إلى موروثه الثقافي والتاريخي والحضاري، وفي الفترات السابقة جرت مفاوضات
وتفاهمات جيدة مع رؤساء وزراء العراق لكنها لم تصل إلى مرحلة العمل، وعلينا أن نتحرك نحو العمل فيما يتعلق بجميع التفاهمات وخاصة في مجال التعاون الاقتصادي وتبادل البضائع والسكك الحديدية".
ووصل رئيس الوزراء العراقي، صباح اليوم الثلاثاء، إلى مطار طهران الدولي في زيارة رسمية للجمهورية الإسلامية.
وكان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، قد ذكر في بيان له، أن "السوداني غادر العاصمة بغداد متوجها إلى طهران في زيارة رسمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية"، حسب وكالة
الأنباء العراقية (واع).
وأعلن مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، الأحد الماضي، أن "القيادة العراقية لا تقبل بأي انتهاك لسيادة البلاد
من قبل إيران وتركيا".