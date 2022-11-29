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https://sputnikarabic.ae/20221129/دبلوماسي-أمريكي-تصنيف-روسيا-دولة-راعية-للإرهاب-يعرقل-دعم-واشنطن-لأوكرانيا-1070673035.html
دبلوماسي أمريكي: تصنيف روسيا "دولة راعية للإرهاب" يعرقل دعم واشنطن لأوكرانيا
دبلوماسي أمريكي: تصنيف روسيا "دولة راعية للإرهاب" يعرقل دعم واشنطن لأوكرانيا
أعرب مندوب الولايات المتحدة لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مايكل كاربنتر عن اعتقاد بلاده أن تصنيف روسيا "دولة راعية للإرهاب" من شأنه عرقلة إجراءات معينة... 29.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-29T18:12+0000
2022-11-29T18:12+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
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واشنطن - سبوتنيك. وقال كاربنتر، في إفادة صحافية، إن "هذا قد يعيق قدرتنا على تقديم مساعدات إنسانية وأشكال أخرى من الدعم إلى أوكرانيا".وتابع كاربنتر أنه "لا توجد آلية لإبعاد روسيا من الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا".وكان البرلمان الأوروبي قد تبنى، في وقت سابق، قرارا غير ملزم يصنف روسيا "دولة راعية للإرهاب" بسبب العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى "زيادة العزلة المفروضة على روسيا دوليا".
https://sputnikarabic.ae/20220906/بايدن-يرفض-تصنيف-روسيا-كدولة-راعية-للإرهاب-1067341804.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا

دبلوماسي أمريكي: تصنيف روسيا "دولة راعية للإرهاب" يعرقل دعم واشنطن لأوكرانيا

18:12 GMT 29.11.2022
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الانتقال إلى بنك الصورالعلم الأمريكي بالقرب من مبنى القنصلية الأمريكية العامة في يكاتيرنبورغ الروسية
العلم الأمريكي بالقرب من مبنى القنصلية الأمريكية العامة في يكاتيرنبورغ الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2022
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
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أعرب مندوب الولايات المتحدة لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مايكل كاربنتر عن اعتقاد بلاده أن تصنيف روسيا "دولة راعية للإرهاب" من شأنه عرقلة إجراءات معينة لدعم أوكرانيا.
واشنطن - سبوتنيك. وقال كاربنتر، في إفادة صحافية، إن "هذا قد يعيق قدرتنا على تقديم مساعدات إنسانية وأشكال أخرى من الدعم إلى أوكرانيا".
وأضاف أن مثل هذا التصنيف "لا يوفر أدوات إضافية لزيادة تكلفة الصراع بالنسبة لروسيا".
وتابع كاربنتر أنه "لا توجد آلية لإبعاد روسيا من الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا".
الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال إعلان مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري الاثنين 1 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2022
بايدن يرفض تصنيف روسيا كدولة راعية للإرهاب
6 سبتمبر, 01:48 GMT
وكان البرلمان الأوروبي قد تبنى، في وقت سابق، قرارا غير ملزم يصنف روسيا "دولة راعية للإرهاب" بسبب العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى "زيادة العزلة المفروضة على روسيا دوليا".
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