https://sputnikarabic.ae/20221129/دبلوماسي-أمريكي-تصنيف-روسيا-دولة-راعية-للإرهاب-يعرقل-دعم-واشنطن-لأوكرانيا-1070673035.html
دبلوماسي أمريكي: تصنيف روسيا "دولة راعية للإرهاب" يعرقل دعم واشنطن لأوكرانيا
دبلوماسي أمريكي: تصنيف روسيا "دولة راعية للإرهاب" يعرقل دعم واشنطن لأوكرانيا
أعرب مندوب الولايات المتحدة لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مايكل كاربنتر عن اعتقاد بلاده أن تصنيف روسيا "دولة راعية للإرهاب" من شأنه عرقلة إجراءات معينة... 29.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-29T18:12+0000
2022-11-29T18:12+0000
2022-11-29T18:12+0000
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روسيا
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واشنطن - سبوتنيك. وقال كاربنتر، في إفادة صحافية، إن "هذا قد يعيق قدرتنا على تقديم مساعدات إنسانية وأشكال أخرى من الدعم إلى أوكرانيا".وتابع كاربنتر أنه "لا توجد آلية لإبعاد روسيا من الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا".وكان البرلمان الأوروبي قد تبنى، في وقت سابق، قرارا غير ملزم يصنف روسيا "دولة راعية للإرهاب" بسبب العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى "زيادة العزلة المفروضة على روسيا دوليا".
https://sputnikarabic.ae/20220906/بايدن-يرفض-تصنيف-روسيا-كدولة-راعية-للإرهاب-1067341804.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
دبلوماسي أمريكي: تصنيف روسيا "دولة راعية للإرهاب" يعرقل دعم واشنطن لأوكرانيا
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أعرب مندوب الولايات المتحدة لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مايكل كاربنتر عن اعتقاد بلاده أن تصنيف روسيا "دولة راعية للإرهاب" من شأنه عرقلة إجراءات معينة لدعم أوكرانيا.
واشنطن - سبوتنيك. وقال كاربنتر، في إفادة صحافية، إن "هذا قد يعيق قدرتنا على تقديم مساعدات إنسانية وأشكال أخرى من الدعم إلى أوكرانيا
".
وأضاف أن مثل هذا التصنيف "لا يوفر أدوات إضافية لزيادة تكلفة الصراع بالنسبة لروسيا".
وتابع كاربنتر أنه "لا توجد آلية لإبعاد روسيا من الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا".
وكان البرلمان الأوروبي قد تبنى، في وقت سابق، قرارا غير ملزم يصنف روسيا "دولة راعية للإرهاب"
بسبب العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى "زيادة العزلة المفروضة على روسيا دوليا".