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https://sputnikarabic.ae/20221129/رئيس-البرلمان-العربي-يدين-الهجوم-الإرهابي-على-فندق-في-محيط-مقر-الرئاسة-الصومالية-1070665109.html
رئيس البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي على فندق في محيط مقر الرئاسة الصومالية
رئيس البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي على فندق في محيط مقر الرئاسة الصومالية
أدان رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مساء الأحد الماضي فندقا بالقرب من مقر الرئاسة في العاصمة الصومالية مقديشو،... 29.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-29T14:50+0000
2022-11-29T14:50+0000
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ويعد الفندق مقر إقامة للعديد من المسؤولين الحكوميين الصوماليين ويستخدم بانتظام كمكان للاجتماعات، ونجا وزير البيئة الصومالي آدم حرسي من الانفجارات التي هزت العاصمة الصومالية، وكتب على "تويتر": "أنا بخير، نجوت من تفجير إرهابي استهدف مكان إقامتي، فندق فيلا رايز".وأعرب العسومي في بيان له عن خالص تعازيه وصادق مواساته للضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدا تضامن البرلمان العربي الكامل مع جمهورية الصومال قيادة وحكومة وبرلمانا وشعبا فيما تتخذه من إجراءات حماية لأمنها القومي وحفاظا على أرواح المواطنين الأبرياء وتحقيقا لأمن واستقرار شعبها.وطالب رئيس البرلمان العربي "بضرورة تصدي المجتمع الدولي ومواجهته لظاهرة الإرهاب.وأعلنت جماعة الشباب المتمردة مسؤوليتها عن الهجوم من خلال وسائل إعلام تابعة لها. يأتي الهجوم، الذي يقول مراقبون إنه يعد اختراقا خطيرا في شبكة أمن القصر الرئاسي ومحيطه، بعد يوم على الإعلان عن قتل 100 من عناصر حركة "الشباب" المتشددة على يد قوات الجيش المحلي، في عملية عسكرية بمنطقة "عيل طيري" الواقعة في الحد الفاصل بين محافظتي هيران وشبيلي الوسطى.وتكثف الحكومة الصومالية في الفترة الأخيرة من عملياتها العسكرية ضد مواقع "حركة الشباب".ويشهد الصومال، منذ عدة سنوات، صراعا داميا بين القوات الحكومية ومسلحي حركة الشباب المرتبطة بتنظيم "القاعدة" [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، التي تسعى للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.
https://sputnikarabic.ae/20221127/انفجار-ضخم-وإطلاق-نار-بالقرب-من-القصر-الرئاسي-الصومالي-بالعاصمة-مقدشيو--1070605769.html
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الصومال, العالم العربي, أخبار العالم العربي
الصومال, العالم العربي, أخبار العالم العربي

رئيس البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي على فندق في محيط مقر الرئاسة الصومالية

14:50 GMT 29.11.2022
© AFP 2022 / HASSAN ALI ELMIهجوم نفذه مقاتلو حركة الشباب على مركز للشرطة في ضواحي مقديشو - الصومال في فبراير 2022
هجوم نفذه مقاتلو حركة الشباب على مركز للشرطة في ضواحي مقديشو - الصومال في فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2022
© AFP 2022 / HASSAN ALI ELMI
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أدان رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مساء الأحد الماضي فندقا بالقرب من مقر الرئاسة في العاصمة الصومالية مقديشو، وأسفر عن عدد من الضحايا والمصابين.
ويعد الفندق مقر إقامة للعديد من المسؤولين الحكوميين الصوماليين ويستخدم بانتظام كمكان للاجتماعات، ونجا وزير البيئة الصومالي آدم حرسي من الانفجارات التي هزت العاصمة الصومالية، وكتب على "تويتر": "أنا بخير، نجوت من تفجير إرهابي استهدف مكان إقامتي، فندق فيلا رايز".
وأعرب العسومي في بيان له عن خالص تعازيه وصادق مواساته للضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدا تضامن البرلمان العربي الكامل مع جمهورية الصومال قيادة وحكومة وبرلمانا وشعبا فيما تتخذه من إجراءات حماية لأمنها القومي وحفاظا على أرواح المواطنين الأبرياء وتحقيقا لأمن واستقرار شعبها.
وطالب رئيس البرلمان العربي "بضرورة تصدي المجتمع الدولي ومواجهته لظاهرة الإرهاب.
شخص يلتقط صورة لعضو في القوة العسكرية الصومالية يدعم المناوئين للحكومة أثناء وقوفه في أحد شوارع مقديشو، الصومال، 25 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2022
انفجار ضخم وإطلاق نار بالقرب من القصر الرئاسي الصومالي بالعاصمة مقدشيو
27 نوفمبر, 18:33 GMT
وأعلنت جماعة الشباب المتمردة مسؤوليتها عن الهجوم من خلال وسائل إعلام تابعة لها.
يأتي الهجوم، الذي يقول مراقبون إنه يعد اختراقا خطيرا في شبكة أمن القصر الرئاسي ومحيطه، بعد يوم على الإعلان عن قتل 100 من عناصر حركة "الشباب" المتشددة على يد قوات الجيش المحلي، في عملية عسكرية بمنطقة "عيل طيري" الواقعة في الحد الفاصل بين محافظتي هيران وشبيلي الوسطى.
وتكثف الحكومة الصومالية في الفترة الأخيرة من عملياتها العسكرية ضد مواقع "حركة الشباب".
ويشهد الصومال، منذ عدة سنوات، صراعا داميا بين القوات الحكومية ومسلحي حركة الشباب المرتبطة بتنظيم "القاعدة" [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، التي تسعى للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.
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