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https://sputnikarabic.ae/20221129/رابطة-الصناعة-السويسرية-تعلن-عن-تزايد-مخاطر-نقص-الغاز-في-الشتاء-1070662313.html
رابطة الصناعة السويسرية تعلن عن تزايد مخاطر نقص الغاز في الشتاء
رابطة الصناعة السويسرية تعلن عن تزايد مخاطر نقص الغاز في الشتاء
أعلنت رابطة صناعة الغاز السويسرية أنه لا تزال مخاطر نقص الغاز هذا الشتاء في البلاد حقيقية، فالتراجع بدرجة واحدة في الحرارة يعني توفير 10% في الطاقة. 29.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-29T13:32+0000
2022-11-29T13:32+0000
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وقالت الرابطة في بيانها: "لقد تحسن الوضع الحالي بالتأكيد إلى حد ما، لكن مخاطر نقص الطاقة تظل حقيقية جدا لهذا الشتاء، حيث تواجه أوروبا أيضًا صعوبات خطيرة في تأمين إمدادات الغاز في شتاء 2023/2024".وتوضح الرابطة أن "تدفئة المنزل بدرجة واحدة أقل يعني توفير الطاقة بنسبة 10% وبالتالي نحن ندعم دعوات المجلس الفيدرالي للحفاظ على الطاقة ونعتزم المساهمة في ذلك من خلال تقديم نصائح عملية لتقليل الاستهلاك اليومي للغاز".
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العالم
العالم

رابطة الصناعة السويسرية تعلن عن تزايد مخاطر نقص الغاز في الشتاء

13:32 GMT 29.11.2022
© Sputnik . Usama Dyub(ستروي ترانس غاز) تضيف نصف مليون م3 من الغاز الطبيعي إلى الشبكة السورية
(ستروي ترانس غاز) تضيف نصف مليون م3 من الغاز الطبيعي إلى الشبكة السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2022
© Sputnik . Usama Dyub
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أعلنت رابطة صناعة الغاز السويسرية أنه لا تزال مخاطر نقص الغاز هذا الشتاء في البلاد حقيقية، فالتراجع بدرجة واحدة في الحرارة يعني توفير 10% في الطاقة.
وقالت الرابطة في بيانها: "لقد تحسن الوضع الحالي بالتأكيد إلى حد ما، لكن مخاطر نقص الطاقة تظل حقيقية جدا لهذا الشتاء، حيث تواجه أوروبا أيضًا صعوبات خطيرة في تأمين إمدادات الغاز في شتاء 2023/2024".
وتوضح الرابطة أن "تدفئة المنزل بدرجة واحدة أقل يعني توفير الطاقة بنسبة 10% وبالتالي نحن ندعم دعوات المجلس الفيدرالي للحفاظ على الطاقة ونعتزم المساهمة في ذلك من خلال تقديم نصائح عملية لتقليل الاستهلاك اليومي للغاز".
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