https://sputnikarabic.ae/20221129/ريابكوف-لم-يكن-لدى-موسكو-خيار-آخر-سوى-تأجيل-المشاورات-بشأن-معاهدة-ستارت-1070661439.html

ريابكوف: لم يكن لدى موسكو خيار آخر سوى تأجيل المشاورات بشأن معاهدة "ستارت"

ريابكوف: لم يكن لدى موسكو خيار آخر سوى تأجيل المشاورات بشأن معاهدة "ستارت"

صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، بأن روسيا لم يكن لديها خيار آخر سوى تأجيل المشاورات بشأن معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية "نيو... 29.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-29T12:56+0000

2022-11-29T12:56+0000

2022-11-29T12:56+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

تمديد العمل بمعاهدة "ستارت-3"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/02/0b/1048077135_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b8f66028b06c97268e9a76cace99a1b3.jpg

موسكو - سبوتنيك. وقال ريابكوف للصحفيين: "بشكل عام، تطور الوضع بحيث أنه لم يكن لدينا خيار آخر. وتم اتخاذ القرار على المستوى السياسي".وأشار ريابكوف إلى أنه في عدد من المحاور، لم يرغب النظراء الأمريكيون في "إدراك إشاراتنا".وأكد ريابكوف على أن هذا "ليس إلغاء، بل تأجيل. وبعد مرور بعض الوقت، سنعرض على الأمريكيين مواعيد جديدة. لكن هذا لن يحدث سريعا".وأضاف ريابكوف: "لقد واجهنا موقفًا أظهر فيه زملاؤنا الأمريكيون في عدد من المحاور ليس فقط عدم استعدادهم لقبول إشاراتنا وأخذ أولوياتنا في الاعتبار، بل وتصرفوا في الاتجاه المعاكس. هناك بالطبع تأثير ما يحدث في أوكرانيا وما حولها، ولن أنكر ذلك".وأعلنت الخارجية الروسية، يوم أمس الاثنين، تأجيل اجتماع اللجنة الروسية الأمريكية بشأن معاهدة "ستارت" والذي كان من المقرر عقده في القاهرة بين 29 تشرين الثاني/نوفمبر و6 كانون الأول/ديسمبر، إلى وقت لاحق.وأصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 25 كانون الثاني/يناير 2021، تعليمات لوزارة الخارجية الروسية، للتباحث مع الجانب الأمريكي، بشأن الاتفاق على تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت - 3" (نيو ستارت).وفي اليوم التالي، تبادل نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، والسفير الأمريكي السابق لدى روسيا، جون سوليفان، المذكرات التي تسجل مبادئ الاتفاقيات بشأن تمديد "ستارت - 3"، لمدة خمس سنوات.وتبقي المعاهدة على الترسانتين النوويتين في البلدين عند مستوى يقل كثيرا عما كانت عليه الحال خلال الحرب الباردة؛ حيث حددت عدد منصات الإطلاق النووية الاستراتيجية المنصوبة عند 700، وعدد الرؤوس النووية عند 1550.وتُعدّ معاهدة "ستارت 3" امتداداً لمعاهدة الحدّ من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت 1"، الموقعة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي، في عام 1991. وجمدت مفاوضات الرقابة على الأسلحة النووية بين موسكو وواشنطن، بعد إطلاق روسيا العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، لحماية سكان دونباس من بطش قوات كييف والمجموعات القومية المتطرفة.

https://sputnikarabic.ae/20221128/الخارجية-الروسية-تأجيل-اجتماع-اللجنة-الروسية-الأمريكية-بشأن-معاهدة-ستارت-إلى-موعد-لاحق--1070629144.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, تمديد العمل بمعاهدة "ستارت-3"