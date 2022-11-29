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https://sputnikarabic.ae/20221129/ريابكوف-ما-يحدث-في-أوكرانيا-وما-حولها-لا-يؤثر-على-نهج-روسيا-في-مجال-الردع-النووي-1070664582.html
ريابكوف: ما يحدث في أوكرانيا وما حولها لا يؤثر على نهج روسيا في مجال الردع النووي
ريابكوف: ما يحدث في أوكرانيا وما حولها لا يؤثر على نهج روسيا في مجال الردع النووي
قال نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، إن الأحداث في أوكرانيا وما حولها لا تؤثر على نهج روسيا في مجال الردع النووي. 29.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-29T14:35+0000
2022-11-29T14:35+0000
روسيا
الخارجية الروسية
نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف
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موسكو - سبوتنيك. وأشار ريابكوف إلى أنه على الرغم من النفي المتكرر والتفسيرات التفصيلية لموقف روسيا، فإن الولايات المتحدة "تواصل إطلاق التكهنات، على سبيل المثال، كما يقولون، هذه هي كلماتهم، بشأن "خطاب نووي غير مسؤول".وأضاف ريابكوف: "لا أعرف من في أمريكا يمكنه أن يجد أسبابا لهذا النوع من الاتهامات ضدنا، مع أننا شرحنا جوهر نهجنا على جميع المستويات. باختصار، يتلخص الأمر في حقيقة أنه لا يوجد انحرافات عما هو مكتوب في عقيدتنا العسكرية وفي أساسيات سياسة الدولة في مجال الردع النووي. وهذا النهج لا يتأثر بما يحدث في أوكرانيا وما حولها".يذكر أن الخارجية الروسية أوضحت في وقت سابق، أنه وفقا للعقيدة العسكرية الروسية، فإن استخدام روسيا لقوى الردع النووي ممكن فقط كوسيلة للرد على عدوان، أو في حال تهديد وجودي للدولة الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20221020/الخارجية-الروسية-مناورات-الناتو-حول-الردع-النووي-لا-تضيف-الاستقرار-لأوروبا-1069266771.html
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روسيا, الخارجية الروسية, نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف
روسيا, الخارجية الروسية, نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف

ريابكوف: ما يحدث في أوكرانيا وما حولها لا يؤثر على نهج روسيا في مجال الردع النووي

14:35 GMT 29.11.2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovech / الانتقال إلى بنك الصورنائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovech
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قال نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، إن الأحداث في أوكرانيا وما حولها لا تؤثر على نهج روسيا في مجال الردع النووي.
موسكو - سبوتنيك. وأشار ريابكوف إلى أنه على الرغم من النفي المتكرر والتفسيرات التفصيلية لموقف روسيا، فإن الولايات المتحدة "تواصل إطلاق التكهنات، على سبيل المثال، كما يقولون، هذه هي كلماتهم، بشأن "خطاب نووي غير مسؤول".
وأضاف ريابكوف: "لا أعرف من في أمريكا يمكنه أن يجد أسبابا لهذا النوع من الاتهامات ضدنا، مع أننا شرحنا جوهر نهجنا على جميع المستويات. باختصار، يتلخص الأمر في حقيقة أنه لا يوجد انحرافات عما هو مكتوب في عقيدتنا العسكرية وفي أساسيات سياسة الدولة في مجال الردع النووي. وهذا النهج لا يتأثر بما يحدث في أوكرانيا وما حولها".
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2022
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يذكر أن الخارجية الروسية أوضحت في وقت سابق، أنه وفقا للعقيدة العسكرية الروسية، فإن استخدام روسيا لقوى الردع النووي ممكن فقط كوسيلة للرد على عدوان، أو في حال تهديد وجودي للدولة الروسية.
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