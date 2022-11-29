https://sputnikarabic.ae/20221129/ضابط-عسكري-لـسبوتنيك-الطقس-ونقص-القوات-يمنعان-الجيش-الأوكراني-من-إجلاء-جرحاه-في-لوغانسك-1070647833.html
ضابط عسكري لـ"سبوتنيك": الطقس ونقص القوات يمنعان الجيش الأوكراني من إجلاء جرحاه في لوغانسك
ضابط عسكري لـ"سبوتنيك": الطقس ونقص القوات يمنعان الجيش الأوكراني من إجلاء جرحاه في لوغانسك
كشف ضابط ميداني في القوات المسلحة الروسية في منطقة لوغانسك أن القوات الأوكرانية تعاني من مشاكل جمة في منطقة دونباس. 29.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-29T05:57+0000
2022-11-29T05:57+0000
2022-11-29T05:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال الضابط أندريه ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك"، إن "الطقس ونقص في عديد القوات يمنعان القوات المسلحة الأوكرانية من إجلاء الجرحى في اتجاهي كوبيانسك وكراسنو- ليمانسك. وأضاف، قائلا: "المعدات المتخصصة التي يتم تحريكها في الغالب الآن بعجلات لا يمكنها التعامل مع المهام المحددة، حيث تعطلت الخدمات اللوجستية ولا تسمح الظروف الجوية السيئة لهم بالذهاب إلى الأماكن التي يوجد بها تجمع كبير للجرحى". وأوضح أنه بسبب ذلك تتزايد أعداد الخسائر في صفوف العدو، مؤكدا أن قوات الأمن الأوكرانية بشكل عام لديها عدد كبير من الجرحى والقتلى.وخلص المتحدث إلى أن "لديهم نقص في الأطباء المتخصصين حيث زاد عدد الضحايا بشكل كبير، بما في ذلك بسبب العمل النشط لمدفعيتنا".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
ضابط عسكري لـ"سبوتنيك": الطقس ونقص القوات يمنعان الجيش الأوكراني من إجلاء جرحاه في لوغانسك
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كشف ضابط ميداني في القوات المسلحة الروسية في منطقة لوغانسك أن القوات الأوكرانية تعاني من مشاكل جمة في منطقة دونباس.
وقال الضابط أندريه ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك"، إن "الطقس ونقص في عديد القوات يمنعان القوات المسلحة الأوكرانية من إجلاء الجرحى في اتجاهي كوبيانسك وكراسنو- ليمانسك.
وأضاف، قائلا: "المعدات المتخصصة التي يتم تحريكها في الغالب الآن بعجلات لا يمكنها التعامل مع المهام المحددة، حيث تعطلت الخدمات اللوجستية ولا تسمح الظروف الجوية السيئة لهم بالذهاب إلى الأماكن التي يوجد بها تجمع كبير للجرحى".
وأوضح أنه بسبب ذلك تتزايد أعداد الخسائر في صفوف العدو، مؤكدا أن قوات الأمن الأوكرانية بشكل عام لديها عدد كبير من الجرحى والقتلى.
وخلص المتحدث إلى أن "لديهم نقص في الأطباء المتخصصين حيث زاد عدد الضحايا بشكل كبير، بما في ذلك بسبب العمل النشط لمدفعيتنا".