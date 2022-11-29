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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221129/ضابط-عسكري-لـسبوتنيك-الطقس-ونقص-القوات-يمنعان-الجيش-الأوكراني-من-إجلاء-جرحاه-في-لوغانسك-1070647833.html
ضابط عسكري لـ"سبوتنيك": الطقس ونقص القوات يمنعان الجيش الأوكراني من إجلاء جرحاه في لوغانسك
ضابط عسكري لـ"سبوتنيك": الطقس ونقص القوات يمنعان الجيش الأوكراني من إجلاء جرحاه في لوغانسك
كشف ضابط ميداني في القوات المسلحة الروسية في منطقة لوغانسك أن القوات الأوكرانية تعاني من مشاكل جمة في منطقة دونباس. 29.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-29T05:57+0000
2022-11-29T05:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال الضابط أندريه ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك"، إن "الطقس ونقص في عديد القوات يمنعان القوات المسلحة الأوكرانية من إجلاء الجرحى في اتجاهي كوبيانسك وكراسنو- ليمانسك. وأضاف، قائلا: "المعدات المتخصصة التي يتم تحريكها في الغالب الآن بعجلات لا يمكنها التعامل مع المهام المحددة، حيث تعطلت الخدمات اللوجستية ولا تسمح الظروف الجوية السيئة لهم بالذهاب إلى الأماكن التي يوجد بها تجمع كبير للجرحى". وأوضح أنه بسبب ذلك تتزايد أعداد الخسائر في صفوف العدو، مؤكدا أن قوات الأمن الأوكرانية بشكل عام لديها عدد كبير من الجرحى والقتلى.وخلص المتحدث إلى أن "لديهم نقص في الأطباء المتخصصين حيث زاد عدد الضحايا بشكل كبير، بما في ذلك بسبب العمل النشط لمدفعيتنا".
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ضابط عسكري لـ"سبوتنيك": الطقس ونقص القوات يمنعان الجيش الأوكراني من إجلاء جرحاه في لوغانسك

05:57 GMT 29.11.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورجنود جمهورية لوغانسك الشعبية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك.
جنود جمهورية لوغانسك الشعبية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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كشف ضابط ميداني في القوات المسلحة الروسية في منطقة لوغانسك أن القوات الأوكرانية تعاني من مشاكل جمة في منطقة دونباس.
وقال الضابط أندريه ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك"، إن "الطقس ونقص في عديد القوات يمنعان القوات المسلحة الأوكرانية من إجلاء الجرحى في اتجاهي كوبيانسك وكراسنو- ليمانسك.
وأضاف، قائلا: "المعدات المتخصصة التي يتم تحريكها في الغالب الآن بعجلات لا يمكنها التعامل مع المهام المحددة، حيث تعطلت الخدمات اللوجستية ولا تسمح الظروف الجوية السيئة لهم بالذهاب إلى الأماكن التي يوجد بها تجمع كبير للجرحى".
وأوضح أنه بسبب ذلك تتزايد أعداد الخسائر في صفوف العدو، مؤكدا أن قوات الأمن الأوكرانية بشكل عام لديها عدد كبير من الجرحى والقتلى.
وخلص المتحدث إلى أن "لديهم نقص في الأطباء المتخصصين حيث زاد عدد الضحايا بشكل كبير، بما في ذلك بسبب العمل النشط لمدفعيتنا".
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:59 GMT
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