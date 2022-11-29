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غوتيريش يدعو إلى اتخاذ إجراءات في 3 مجالات لمنع كارثة الأسلحة البيولوجية
غوتيريش يدعو إلى اتخاذ إجراءات في 3 مجالات لمنع كارثة الأسلحة البيولوجية
دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم الاثنين، إلى اتخاذ إجراءات في ثلاثة مجالات لمنع كارثة الأسلحة البيولوجية. 29.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-29T04:46+0000
2022-11-29T04:46+0000
منظمة الأمم المتحدة
أنطونيو غوتيريش
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وجه غوتيريش هذا النداء في رسالة عبر الفيديو إلى المشاركين في المؤتمر الاستعراضي التاسع لاتفاقية الأسلحة البيولوجية في جنيف.وقال غوتيريش، إن مجال العمل الأول هو تعزيز أحكام المساءلة في الاتفاقية لضمان عدم استغلال التقدم العلمي لأغراض عدائية، "دعونا نتأكد من أن العلم والتكنولوجيا يستخدمان لمنفعة البشرية، وليس لتدميرها، وأن السلام يظل في صميم التنمية والتعاون العلمي".وتابع، "ثالثا، منح الاتفاقية الموارد المالية والبشرية المتزايدة التي تحتاجها لتنفيذ هذا العمل الهام".وأوضح غوتيريش، "يدعم العالم بسخاء النظم العالمية المناهضة للأسلحة الكيميائية والانتشار النووي. يجب أن نفعل الشيء نفسه بالنسبة للأسلحة البيولوجية مع زيادة كبيرة في ميزانية الاتفاقية".وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أنه "حان الوقت الآن لإغلاق كل الطرق لتطوير واستخدام هذه الأسلحة".وقال إن "الأسلحة البيولوجية ليست نتاج خيال علمي. إنها خطر واضح وقائم. لهذا السبب أصبح تعزيز اتفاقية الأسلحة البيولوجية أكثر أهمية من أي وقت مضى".
https://sputnikarabic.ae/20221128/مصر-والأمم-المتحدة-تدعوان-الأطراف-الليبية-لفتح-الطريق-أمام-الانتخابات-والسلام-والاستقرار-1070642974.html
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منظمة الأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش
منظمة الأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش

غوتيريش يدعو إلى اتخاذ إجراءات في 3 مجالات لمنع كارثة الأسلحة البيولوجية

04:46 GMT 29.11.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم الاثنين، إلى اتخاذ إجراءات في ثلاثة مجالات لمنع كارثة الأسلحة البيولوجية.
وجه غوتيريش هذا النداء في رسالة عبر الفيديو إلى المشاركين في المؤتمر الاستعراضي التاسع لاتفاقية الأسلحة البيولوجية في جنيف.
وقال غوتيريش، إن مجال العمل الأول هو تعزيز أحكام المساءلة في الاتفاقية لضمان عدم استغلال التقدم العلمي لأغراض عدائية، "دعونا نتأكد من أن العلم والتكنولوجيا يستخدمان لمنفعة البشرية، وليس لتدميرها، وأن السلام يظل في صميم التنمية والتعاون العلمي".
وأضاف، "ثانيا، تحديث التفكير بشأن التحقق والامتثال بما يتناسب مع تهديدات اليوم، مشيرا إلى أن العالم قد تغير بشكل كبير خلال العقود الخمسة الماضية وبالتالي يجب أن تتغير الاتفاقية".
وتابع، "ثالثا، منح الاتفاقية الموارد المالية والبشرية المتزايدة التي تحتاجها لتنفيذ هذا العمل الهام".
وأوضح غوتيريش، "يدعم العالم بسخاء النظم العالمية المناهضة للأسلحة الكيميائية والانتشار النووي. يجب أن نفعل الشيء نفسه بالنسبة للأسلحة البيولوجية مع زيادة كبيرة في ميزانية الاتفاقية".
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وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أنه "حان الوقت الآن لإغلاق كل الطرق لتطوير واستخدام هذه الأسلحة".
وقال إن "الأسلحة البيولوجية ليست نتاج خيال علمي. إنها خطر واضح وقائم. لهذا السبب أصبح تعزيز اتفاقية الأسلحة البيولوجية أكثر أهمية من أي وقت مضى".
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