https://sputnikarabic.ae/20221129/قطر-تؤكد-أن-عدد-العمال-المتوفين-في-مشاريع-كأس-العالم-بين-400-إلى-500-عامل-1070666425.html
قطر تؤكد أن عدد العمال المتوفين في مشاريع كأس العالم "بين 400 إلى 500 عامل"
قطر تؤكد أن عدد العمال المتوفين في مشاريع كأس العالم "بين 400 إلى 500 عامل"
كشف حسن الذوادي، أمين عام اللجنة العليا للمشاريع والإرث، المعنية بشؤون بطولة كأس العالم "قطر 2022" عن عدد العمال الذين ماتوا خلال تنفيذ المشاريع المرتبطة... 29.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-29T15:12+0000
2022-11-29T15:12+0000
2022-11-29T15:12+0000
بطولة كأس العالم 2022
قطر
رياضة
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وأضاف الذاودي في مقابلة مع المذيع البريطاني الشهير بيرس مورغان، إن "التقديرات تشير إلى حوالي 400، ما بين 400 - 500... ليس لدي الرقم الدقيق، هذا شيء تم مناقشته، حيث إن موت واحد يعني موت كثيرين".وكانت صحيفة "الغارديان" البريطانية قد ذكرت، العام الماضي، أن 6500 عامل مهاجر من جنوب آسيا، توفوا في قطر منذ حصول البلاد في 2010 على حق تنظيم كأس العالم عام 2022.وعما إذا كانت معايير الصحة والسلامة جيدة بما فيه الكفاية في بداية المشروع، قال الذوادي: "أعتقد بشكل عام أن الحاجة إلى إصلاح العمل نفسه تملي القول بنعم، ويجب أن تحدث تحسينات".وأضاف: "فقط حتى نكون واضحين، كان هذا أمر أدركناه قبل أن نقدم العرض، التحسينات التي حدثت ليست بسبب كأس العالم، وكنا نعلم أنه يتعين علينا القيام بهذه التحسينات بسبب قيمنا الخاصة".
https://sputnikarabic.ae/20191011/قطر-تصدر-بيانا-بشأن-مطالب-بالتحقيق-الفوري-في-وفيات-العمال-الوافدين-1043121363.html
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قطر, رياضة
قطر تؤكد أن عدد العمال المتوفين في مشاريع كأس العالم "بين 400 إلى 500 عامل"
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كشف حسن الذوادي، أمين عام اللجنة العليا للمشاريع والإرث، المعنية بشؤون بطولة كأس العالم "قطر 2022" عن عدد العمال الذين ماتوا خلال تنفيذ المشاريع المرتبطة بالبطولة.
وأضاف الذاودي في مقابلة مع المذيع البريطاني
الشهير بيرس مورغان، إن "التقديرات تشير إلى حوالي 400، ما بين 400 - 500... ليس لدي الرقم الدقيق، هذا شيء تم مناقشته، حيث إن موت واحد يعني موت كثيرين".
وكانت صحيفة "الغارديان" البريطانية قد ذكرت، العام الماضي، أن 6500 عامل مهاجر من جنوب آسيا، توفوا في قطر منذ حصول البلاد في 2010 على حق تنظيم كأس العالم عام 2022.
11 أكتوبر 2019, 12:04 GMT
وتابع الذاودي "أعتقد أن معايير الصحة والسلامة في المواقع آخذة في التحسن كل عام، على الأقل في مواقعنا، مواقع كأس العالم التي كنا مسؤولين عنها، وبالتأكيد إلى الحد الذي يوجد فيه نقابات عمالية، فقد أشاد ممثلو النقابة العمالية الألمانية وممثلو النقابة العمالية السويسرية بالعمل والتحسن الذي تم إنجازه في مواقع كأس العالم".
وعما إذا كانت معايير الصحة والسلامة جيدة بما فيه الكفاية في بداية المشروع، قال الذوادي: "أعتقد بشكل عام أن الحاجة إلى إصلاح العمل نفسه تملي القول بنعم، ويجب أن تحدث تحسينات".
وأضاف: "فقط حتى نكون واضحين، كان هذا أمر أدركناه قبل أن نقدم العرض، التحسينات التي حدثت ليست بسبب كأس العالم، وكنا نعلم أنه يتعين علينا القيام بهذه التحسينات بسبب قيمنا الخاصة".