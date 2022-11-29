https://sputnikarabic.ae/20221129/كأس-العالم-إنجلترا-وأمريكا-تتأهلان-إلى-دور-الستة-عشر-على-حساب-ويلز-وإيران-1070676929.html
كأس العالم... إنجلترا وأمريكا تتأهلان إلى دور الستة عشر على حساب ويلز وإيران
كأس العالم... إنجلترا وأمريكا تتأهلان إلى دور الستة عشر على حساب ويلز وإيران
تأهل منتخبا إنجلترا والولايات المتحدة إلى دور الستة عشر، في ختام منافسات المجموعة الثانية من نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022، اليوم الثلاثاء، بعد فوزهما على... 29.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-29T21:38+0000
2022-11-29T21:38+0000
2022-11-29T21:38+0000
بطولة كأس العالم 2022
رياضة
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أخبار إيران
مجتمع
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تصدرت إنجلترا المجموعة بنهاية الجولة الثالثة برصيد 7 نقاط بعد فوزها بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على ويلز، فيما فازت الولايات المتحدة على إيران بهدف دون رد، لتحل في المركز الثاني برصيد 5 نقاط. جاءت إيران ثالثا بثلاث نقاط وويلز رابعا بنقطة واحدة.ومن المقرر أن تواجه إنجلترا وصيف المجموعة الأولى (السنغال) في منافسات دور الستة عشر، والتي تعد بداية الأدوار الإقصائية في البطولة، فيما ستلعب الولايات المتحدة ضد متصدر نفس المجموعة (هولندا).تصدرت إنجلترا المجموعة الأولى بنهاية الجولة الثالثة اليوم برصيد 7 نقاط، بعد فوزها بهدفين مقابل لا شيء على قطر، البلد المنظم للبطولة والذي تذيل المجموعة دون نقاط، فيما فازت السنغال على الإكوادور بهدفين لهدف لتحل في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.إلى جانب هولندا والسنغال وإنجلترا والولايات المتحدة تأهلت حتى الآن منتخبات فرنسا والبرازيل والبرتغال، إلى الدور التالي من المنافسات النهائية لبطولة كأس العالم.
https://sputnikarabic.ae/20221129/كأس-العالم-هولندا-والسنغال-تتأهلان-إلى-الأدوار-الإقصائية-1070676124.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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رياضة, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, مجتمع
رياضة, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, مجتمع
كأس العالم... إنجلترا وأمريكا تتأهلان إلى دور الستة عشر على حساب ويلز وإيران
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تأهل منتخبا إنجلترا والولايات المتحدة إلى دور الستة عشر، في ختام منافسات المجموعة الثانية من نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022، اليوم الثلاثاء، بعد فوزهما على ويلز وإيران على التوالي.
تصدرت إنجلترا المجموعة بنهاية الجولة الثالثة برصيد 7 نقاط بعد فوزها بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على ويلز، فيما فازت الولايات المتحدة على إيران بهدف دون رد، لتحل في المركز الثاني برصيد 5 نقاط. جاءت إيران ثالثا بثلاث نقاط وويلز رابعا بنقطة واحدة.
ومن المقرر أن تواجه إنجلترا وصيف المجموعة الأولى (السنغال) في منافسات دور الستة عشر
، والتي تعد بداية الأدوار الإقصائية في البطولة، فيما ستلعب الولايات المتحدة ضد متصدر نفس المجموعة (هولندا).
تصدرت إنجلترا المجموعة الأولى
بنهاية الجولة الثالثة اليوم برصيد 7 نقاط، بعد فوزها بهدفين مقابل لا شيء على قطر، البلد المنظم للبطولة والذي تذيل المجموعة دون نقاط، فيما فازت السنغال على الإكوادور بهدفين لهدف لتحل في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.
إلى جانب هولندا والسنغال وإنجلترا والولايات المتحدة تأهلت حتى الآن منتخبات فرنسا والبرازيل والبرتغال
، إلى الدور التالي من المنافسات النهائية لبطولة كأس العالم.