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Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221129/كأس-العالم-إنجلترا-وأمريكا-تتأهلان-إلى-دور-الستة-عشر-على-حساب-ويلز-وإيران-1070676929.html
كأس العالم... إنجلترا وأمريكا تتأهلان إلى دور الستة عشر على حساب ويلز وإيران
كأس العالم... إنجلترا وأمريكا تتأهلان إلى دور الستة عشر على حساب ويلز وإيران
تأهل منتخبا إنجلترا والولايات المتحدة إلى دور الستة عشر، في ختام منافسات المجموعة الثانية من نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022، اليوم الثلاثاء، بعد فوزهما على... 29.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-29T21:38+0000
2022-11-29T21:38+0000
بطولة كأس العالم 2022
رياضة
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إيران
مجتمع
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تصدرت إنجلترا المجموعة بنهاية الجولة الثالثة برصيد 7 نقاط بعد فوزها بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على ويلز، فيما فازت الولايات المتحدة على إيران بهدف دون رد، لتحل في المركز الثاني برصيد 5 نقاط. جاءت إيران ثالثا بثلاث نقاط وويلز رابعا بنقطة واحدة.ومن المقرر أن تواجه إنجلترا وصيف المجموعة الأولى (السنغال) في منافسات دور الستة عشر، والتي تعد بداية الأدوار الإقصائية في البطولة، فيما ستلعب الولايات المتحدة ضد متصدر نفس المجموعة (هولندا).تصدرت إنجلترا المجموعة الأولى بنهاية الجولة الثالثة اليوم برصيد 7 نقاط، بعد فوزها بهدفين مقابل لا شيء على قطر، البلد المنظم للبطولة والذي تذيل المجموعة دون نقاط، فيما فازت السنغال على الإكوادور بهدفين لهدف لتحل في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.إلى جانب هولندا والسنغال وإنجلترا والولايات المتحدة تأهلت حتى الآن منتخبات فرنسا والبرازيل والبرتغال، إلى الدور التالي من المنافسات النهائية لبطولة كأس العالم.
https://sputnikarabic.ae/20221129/كأس-العالم-هولندا-والسنغال-تتأهلان-إلى-الأدوار-الإقصائية-1070676124.html
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رياضة, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, مجتمع
رياضة, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, مجتمع

كأس العالم... إنجلترا وأمريكا تتأهلان إلى دور الستة عشر على حساب ويلز وإيران

21:38 GMT 29.11.2022
© AFP 2022 / Fadel Sennaمدرب منتخب إيران البرتغالي كارلوس كيروش (يسار) يصافح المهاجم الإيراني مهدي تاريمي عقب مباراة قطر 2022 في المجموعة الثانية لكرة القدم بين إنجلترا وإيران على ملعب خليفة الدولي في الدوحة في 21 نوفمبر 2022.
مدرب منتخب إيران البرتغالي كارلوس كيروش (يسار) يصافح المهاجم الإيراني مهدي تاريمي عقب مباراة قطر 2022 في المجموعة الثانية لكرة القدم بين إنجلترا وإيران على ملعب خليفة الدولي في الدوحة في 21 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2022
© AFP 2022 / Fadel Senna
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تأهل منتخبا إنجلترا والولايات المتحدة إلى دور الستة عشر، في ختام منافسات المجموعة الثانية من نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022، اليوم الثلاثاء، بعد فوزهما على ويلز وإيران على التوالي.
تصدرت إنجلترا المجموعة بنهاية الجولة الثالثة برصيد 7 نقاط بعد فوزها بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على ويلز، فيما فازت الولايات المتحدة على إيران بهدف دون رد، لتحل في المركز الثاني برصيد 5 نقاط. جاءت إيران ثالثا بثلاث نقاط وويلز رابعا بنقطة واحدة.
منتخب الإكوادور ينجح في الفوز بهدفين مقابل لاشئ على المنتخب القطري، في افتتاح دورالمجموعات ببطولة كأس العالم 2022 في قطر، اليوم الأحد، 20 نوفمبر/ تشرين الثاني2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2022
بطولة كأس العالم 2022
كأس العالم... هولندا والسنغال تتأهلان إلى الأدوار الإقصائية
20:53 GMT
ومن المقرر أن تواجه إنجلترا وصيف المجموعة الأولى (السنغال) في منافسات دور الستة عشر، والتي تعد بداية الأدوار الإقصائية في البطولة، فيما ستلعب الولايات المتحدة ضد متصدر نفس المجموعة (هولندا).
تصدرت إنجلترا المجموعة الأولى بنهاية الجولة الثالثة اليوم برصيد 7 نقاط، بعد فوزها بهدفين مقابل لا شيء على قطر، البلد المنظم للبطولة والذي تذيل المجموعة دون نقاط، فيما فازت السنغال على الإكوادور بهدفين لهدف لتحل في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.
إلى جانب هولندا والسنغال وإنجلترا والولايات المتحدة تأهلت حتى الآن منتخبات فرنسا والبرازيل والبرتغال، إلى الدور التالي من المنافسات النهائية لبطولة كأس العالم.
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