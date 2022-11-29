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Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221129/كأس-العالم-هولندا-والسنغال-تتأهلان-إلى-الأدوار-الإقصائية-1070676124.html
كأس العالم... هولندا والسنغال تتأهلان إلى الأدوار الإقصائية
كأس العالم... هولندا والسنغال تتأهلان إلى الأدوار الإقصائية
تأهل منتخبا هولندا والسنغال في ختام منافسات المجموعة الأولى من نهائيات كأس العالم بكرة القدم 2022، اليوم الثلاثاء، بعد فوزهما على قطر والإكوادور. 29.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-29T20:53+0000
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تصدرت المجموعة الأولى بنهاية الجولة الثالثة بعد فوزها بهدفين مقابل لا شيء على قطر، البلد المنظم للبطولة والذي تذيل المجموعة، فيما فازت السنغال على الإكوادور بهدفين لهدف لتحل في المركز الثاني.ومن المقرر أن تواجه هولندا وصيف المجموعة الثانية في منافسات دور الستة عشر، والتي تعد بداية الأدوار الإقصائية في البطولة، فيما ستلعب السنغال ضد متصدر نفس المجموعة.يتنافس في المجموعة الثانية كل من منتخب إنجلترا والولايات المتحدة وإيران وويلز، والتي تلعب ضمن منافسات الجولة الأخيرة اليوم أيضا، وتمتلك جميعها فرصا للتأهل إلى الجولة التالية.ينظر إلى إنجلترا باعتبارها الأوفر حظا لتصدر المجموعة الثانية، فيما تظل المنافسة مشتعلة على المركز الثاني بين إيران والولايات المتحدة. إلى جانب هولندا والسنغال تأهلت حتى الآن منتخبات فرنسا والبرازيل والبرتغال.
https://sputnikarabic.ae/20221128/البرتغال-يفوز-على-أوروغواي-2--0-ويتأهل-لدور-الـ-16-في-كأس-العالم-قطر-2022-1070645119.html
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رياضة, السنغال, قطر, أخبار قطر اليوم, العالم, مجتمع
رياضة, السنغال, قطر, أخبار قطر اليوم, العالم, مجتمع

كأس العالم... هولندا والسنغال تتأهلان إلى الأدوار الإقصائية

20:53 GMT 29.11.2022 (تم التحديث: 20:54 GMT 29.11.2022)
© AP Photo / Natacha Pisarenkoمنتخب الإكوادور ينجح في الفوز بهدفين مقابل لاشئ على المنتخب القطري، في افتتاح دورالمجموعات ببطولة كأس العالم 2022 في قطر، اليوم الأحد، 20 نوفمبر/ تشرين الثاني2022.
منتخب الإكوادور ينجح في الفوز بهدفين مقابل لاشئ على المنتخب القطري، في افتتاح دورالمجموعات ببطولة كأس العالم 2022 في قطر، اليوم الأحد، 20 نوفمبر/ تشرين الثاني2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
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تأهل منتخبا هولندا والسنغال في ختام منافسات المجموعة الأولى من نهائيات كأس العالم بكرة القدم 2022، اليوم الثلاثاء، بعد فوزهما على قطر والإكوادور.
تصدرت المجموعة الأولى بنهاية الجولة الثالثة بعد فوزها بهدفين مقابل لا شيء على قطر، البلد المنظم للبطولة والذي تذيل المجموعة، فيما فازت السنغال على الإكوادور بهدفين لهدف لتحل في المركز الثاني.
منتخبا البرتغال وأوروغواي في كأس العالم قطر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2022
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البرتغال تفوز على أوروغواي وتتأهل لدور الـ 16 في كأس العالم قطر 2022
أمس, 21:25 GMT
ومن المقرر أن تواجه هولندا وصيف المجموعة الثانية في منافسات دور الستة عشر، والتي تعد بداية الأدوار الإقصائية في البطولة، فيما ستلعب السنغال ضد متصدر نفس المجموعة.
يتنافس في المجموعة الثانية كل من منتخب إنجلترا والولايات المتحدة وإيران وويلز، والتي تلعب ضمن منافسات الجولة الأخيرة اليوم أيضا، وتمتلك جميعها فرصا للتأهل إلى الجولة التالية.
ينظر إلى إنجلترا باعتبارها الأوفر حظا لتصدر المجموعة الثانية، فيما تظل المنافسة مشتعلة على المركز الثاني بين إيران والولايات المتحدة. إلى جانب هولندا والسنغال تأهلت حتى الآن منتخبات فرنسا والبرازيل والبرتغال.
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