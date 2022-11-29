https://sputnikarabic.ae/20221129/كأس-العالم-هولندا-والسنغال-تتأهلان-إلى-الأدوار-الإقصائية-1070676124.html
كأس العالم... هولندا والسنغال تتأهلان إلى الأدوار الإقصائية
كأس العالم... هولندا والسنغال تتأهلان إلى الأدوار الإقصائية
تأهل منتخبا هولندا والسنغال في ختام منافسات المجموعة الأولى من نهائيات كأس العالم بكرة القدم 2022، اليوم الثلاثاء، بعد فوزهما على قطر والإكوادور. 29.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-29T20:53+0000
2022-11-29T20:53+0000
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تصدرت المجموعة الأولى بنهاية الجولة الثالثة بعد فوزها بهدفين مقابل لا شيء على قطر، البلد المنظم للبطولة والذي تذيل المجموعة، فيما فازت السنغال على الإكوادور بهدفين لهدف لتحل في المركز الثاني.ومن المقرر أن تواجه هولندا وصيف المجموعة الثانية في منافسات دور الستة عشر، والتي تعد بداية الأدوار الإقصائية في البطولة، فيما ستلعب السنغال ضد متصدر نفس المجموعة.يتنافس في المجموعة الثانية كل من منتخب إنجلترا والولايات المتحدة وإيران وويلز، والتي تلعب ضمن منافسات الجولة الأخيرة اليوم أيضا، وتمتلك جميعها فرصا للتأهل إلى الجولة التالية.ينظر إلى إنجلترا باعتبارها الأوفر حظا لتصدر المجموعة الثانية، فيما تظل المنافسة مشتعلة على المركز الثاني بين إيران والولايات المتحدة. إلى جانب هولندا والسنغال تأهلت حتى الآن منتخبات فرنسا والبرازيل والبرتغال.
https://sputnikarabic.ae/20221128/البرتغال-يفوز-على-أوروغواي-2--0-ويتأهل-لدور-الـ-16-في-كأس-العالم-قطر-2022-1070645119.html
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رياضة, السنغال, قطر, أخبار قطر اليوم, العالم, مجتمع
رياضة, السنغال, قطر, أخبار قطر اليوم, العالم, مجتمع
كأس العالم... هولندا والسنغال تتأهلان إلى الأدوار الإقصائية
20:53 GMT 29.11.2022 (تم التحديث: 20:54 GMT 29.11.2022) تابعنا عبر
تأهل منتخبا هولندا والسنغال في ختام منافسات المجموعة الأولى من نهائيات كأس العالم بكرة القدم 2022، اليوم الثلاثاء، بعد فوزهما على قطر والإكوادور.
تصدرت المجموعة الأولى بنهاية الجولة الثالثة بعد فوزها بهدفين مقابل لا شيء على قطر، البلد المنظم للبطولة والذي تذيل المجموعة، فيما فازت السنغال على الإكوادور بهدفين لهدف لتحل في المركز الثاني.
ومن المقرر أن تواجه هولندا وصيف المجموعة الثانية في منافسات دور الستة عشر
، والتي تعد بداية الأدوار الإقصائية في البطولة، فيما ستلعب السنغال ضد متصدر نفس المجموعة.
يتنافس في المجموعة الثانية كل من منتخب إنجلترا والولايات المتحدة وإيران وويلز، والتي تلعب ضمن منافسات الجولة الأخيرة اليوم أيضا، وتمتلك جميعها فرصا للتأهل إلى الجولة التالية.
ينظر إلى إنجلترا باعتبارها الأوفر حظا لتصدر المجموعة الثانية، فيما تظل المنافسة مشتعلة على المركز الثاني بين إيران والولايات المتحدة. إلى جانب هولندا والسنغال تأهلت حتى الآن منتخبات فرنسا والبرازيل والبرتغال
.