https://sputnikarabic.ae/20221129/كوريا-الجنوبية-تعلن-مساهمتها-في-توفير-الحبوب-للدول-الفقيرة-1070654434.html
كوريا الجنوبية تعلن مساهمتها في توفير الحبوب للدول الفقيرة
كوريا الجنوبية تعلن مساهمتها في توفير الحبوب للدول الفقيرة
أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، انها تسهم في برنامج الغذاء العالمي لتوفير الحبوب بما قيمته 3 ملايين دولار كمساعدات إنسانية. 29.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-29T10:06+0000
2022-11-29T10:06+0000
2022-11-29T10:06+0000
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وحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، تعمل كوريا على توفير الحبوب الأوكرانية للدول المعرضة للمجاعة والجفاف. وانضمت كوريا الجنوبية إلى مبادرة "حبوب من أوكرانيا" لتوفير الحبوب المصدرة عبر البحر الأسود لدول فقيرة مثل الصومال وإثيوبيا والسودان واليمن.وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أكد أهمية زيادة تلك الشحنات لتخفيض أسعار المواد الأساسية في الأسواق العالمية.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن
العالم, أخبار العالم الآن
كوريا الجنوبية تعلن مساهمتها في توفير الحبوب للدول الفقيرة
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أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، انها تسهم في برنامج الغذاء العالمي لتوفير الحبوب بما قيمته 3 ملايين دولار كمساعدات إنسانية.
وحسب وكالة
الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، تعمل كوريا على توفير الحبوب الأوكرانية للدول المعرضة للمجاعة والجفاف.
وانضمت كوريا الجنوبية إلى مبادرة "حبوب من أوكرانيا" لتوفير الحبوب المصدرة عبر البحر الأسود لدول فقيرة مثل الصومال وإثيوبيا والسودان واليمن.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أكد أهمية زيادة تلك الشحنات
لتخفيض أسعار المواد الأساسية في الأسواق العالمية.