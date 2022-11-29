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https://sputnikarabic.ae/20221129/كوريا-الجنوبية-تعلن-مساهمتها-في-توفير-الحبوب-للدول-الفقيرة-1070654434.html
كوريا الجنوبية تعلن مساهمتها في توفير الحبوب للدول الفقيرة
كوريا الجنوبية تعلن مساهمتها في توفير الحبوب للدول الفقيرة
أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، انها تسهم في برنامج الغذاء العالمي لتوفير الحبوب بما قيمته 3 ملايين دولار كمساعدات إنسانية. 29.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-29T10:06+0000
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وحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، تعمل كوريا على توفير الحبوب الأوكرانية للدول المعرضة للمجاعة والجفاف. وانضمت كوريا الجنوبية إلى مبادرة "حبوب من أوكرانيا" لتوفير الحبوب المصدرة عبر البحر الأسود لدول فقيرة مثل الصومال وإثيوبيا والسودان واليمن.وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أكد أهمية زيادة تلك الشحنات لتخفيض أسعار المواد الأساسية في الأسواق العالمية.
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كوريا الجنوبية تعلن مساهمتها في توفير الحبوب للدول الفقيرة

10:06 GMT 29.11.2022
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الانتقال إلى بنك الصوربداية حملة الحصاد كجزء من "يوم الحقل الجمهوري - 2022" في حي فولودارسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية، 8 يوليو 2022
بداية حملة الحصاد كجزء من يوم الحقل الجمهوري - 2022 في حي فولودارسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية، 8 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2022
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
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أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، انها تسهم في برنامج الغذاء العالمي لتوفير الحبوب بما قيمته 3 ملايين دولار كمساعدات إنسانية.
وحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، تعمل كوريا على توفير الحبوب الأوكرانية للدول المعرضة للمجاعة والجفاف.
وانضمت كوريا الجنوبية إلى مبادرة "حبوب من أوكرانيا" لتوفير الحبوب المصدرة عبر البحر الأسود لدول فقيرة مثل الصومال وإثيوبيا والسودان واليمن.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أكد أهمية زيادة تلك الشحنات لتخفيض أسعار المواد الأساسية في الأسواق العالمية.
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