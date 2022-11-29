https://sputnikarabic.ae/20221129/لحظة-إنقاذ-طاقم-طائرة-خاصة-عالقة-في-برج-كهرباء-1070667692.html
لحظة إنقاذ طاقم طائرة خاصة عالقة في برج كهرباء
لحظة إنقاذ طاقم طائرة خاصة عالقة في برج كهرباء
تمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ طيار وراكب بعد اصطدام طائرة خاصة في برج كهرباء بولاية ماريلاند الأمريكية، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن 120 ألف شخص. 29.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-29T15:38+0000
2022-11-29T15:38+0000
2022-11-29T15:39+0000
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وكانت السلطات قد حذرت وقت وقوع الحادث من وجود "سحب منخفضة ورؤية سيئة"، وهذا أحد العوامل التي سيأخذها المجلس الوطني لسلامة النقل في الاعتبار عند بدء التحقيق في الحادث، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
لحظة إنقاذ طاقم طائرة خاصة عالقة في برج كهرباء
15:38 GMT 29.11.2022 (تم التحديث: 15:39 GMT 29.11.2022) تابعنا عبر
تمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ طيار وراكب بعد اصطدام طائرة خاصة في برج كهرباء بولاية ماريلاند الأمريكية، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن 120 ألف شخص.
وكانت السلطات قد حذرت وقت وقوع الحادث من وجود "سحب منخفضة ورؤية سيئة"، وهذا أحد العوامل التي سيأخذها المجلس الوطني لسلامة النقل في الاعتبار عند بدء التحقيق في الحادث، وفقا لوسائل إعلام أمريكية
.