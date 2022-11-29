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لوكاشينكو: يجب تسوية القضية الفلسطينية في إطار القانون الدولي
لوكاشينكو: يجب تسوية القضية الفلسطينية في إطار القانون الدولي
أكد الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أن بلاده مهتمة بتسوية القضية الفلسطينية وفقًا لقواعد القانون الدولي وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل تحقيق... 29.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-29T06:37+0000
2022-11-29T06:37+0000
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وهنأ الزعيم البيلاروسي الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.وشدد لوكاشينكو على أن بلاده بصفتها إحدى الدول المؤسسة للأمم المتحدة مهتمة بتسوية القضية الفلسطينية وفق قواعد القانون الدولي وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل تحقيق السلام المستدام في الشرق الاوسط.وأشار لوكاشينكو إلى أنه في السنوات الأخيرة عززت مينسك ورام الله تنمية العلاقات الثنائية بروح من الثقة والاحترام المتبادلين.وأكد الرئيس البيلاروسي على إيلاء أهمية كبيرة لتكثيف الحوار السياسي والتعاون في مجالات التعليم والعلوم والتكنولوجيا والزراعة والهندسة والأدوية وكذلك في توريد الآلات الزراعية والمواد الغذائية.
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العالم

لوكاشينكو: يجب تسوية القضية الفلسطينية في إطار القانون الدولي

06:37 GMT 29.11.2022
© Sputnik . Sergey Bobylev/Pool / الانتقال إلى بنك الصور16 سبتمبر 2022. رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة.
16 سبتمبر 2022. رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2022
© Sputnik . Sergey Bobylev/Pool
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أكد الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أن بلاده مهتمة بتسوية القضية الفلسطينية وفقًا لقواعد القانون الدولي وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط.
وهنأ الزعيم البيلاروسي الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
وشدد لوكاشينكو على أن بلاده بصفتها إحدى الدول المؤسسة للأمم المتحدة مهتمة بتسوية القضية الفلسطينية وفق قواعد القانون الدولي وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل تحقيق السلام المستدام في الشرق الاوسط.
وأشار لوكاشينكو إلى أنه في السنوات الأخيرة عززت مينسك ورام الله تنمية العلاقات الثنائية بروح من الثقة والاحترام المتبادلين.
وأكد الرئيس البيلاروسي على إيلاء أهمية كبيرة لتكثيف الحوار السياسي والتعاون في مجالات التعليم والعلوم والتكنولوجيا والزراعة والهندسة والأدوية وكذلك في توريد الآلات الزراعية والمواد الغذائية.
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