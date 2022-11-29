https://sputnikarabic.ae/20221129/مقتل-فلسطيني-وإصابة-عدد-من-المواطنين-في-مواجهات-مع-قوات-الجيش-الإسرائيلي-شمال-الخليل-1070646199.html
مقتل فلسطيني وإصابة عدد من المواطنين في مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي شمال الخليل
مقتل فلسطيني وإصابة عدد من المواطنين في مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي شمال الخليل
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فجر اليوم الثلاثاء، مقتل فلسطيني متأثرًا بإصابته بجروح حرجة أصيب بها برصاص قوات الجيش الإسرائيلي في الرأس خلال مواجهات في بلدة... 29.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-29T01:20+0000
2022-11-29T01:20+0000
2022-11-29T01:33+0000
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
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رام الله -سبوتنيك. وأفادت الصحة الفلسطينية بوقوع مواجهات الليلة في بلدة بيت أمر عقب اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي، حيث أصيب 11 فلسطينيا بالرصاص الحي والاختناق.وأوضحت وزارة الصحة في بيان مقتضب وصل لوكالة "سبوتنيك"، أن من بين المصابين 9 بالرصاص الحي أحدهم وصفت إصابته بالخطيرة بالرصاص الحي في الرأس وأعلن عن مقتله لاحقا.كما أكدت إصابة متوسطة في الكتف وأخرى في الصدر وحالته مستقرة، وأربع إصابات بالرصاص الحي في اليد وإصابة طفيفة في القدم وأخرى في الساق.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، "بأن "قوات الاحتلال اقتحمت العيادة التي يتعالج فيها المصابون في بيت أمر". كما أغلقت القوات الإسرائيلية المدخل الرئيسي لفرع جامعة خضوري العروب.
https://sputnikarabic.ae/20221128/روسيا-العام-الحالي-هو-الأكثر-دموية-بالنسبة-للفلسطينيين-منذ-2005-بسبب-العنف-الإسرائيلي-1070645189.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
مقتل فلسطيني وإصابة عدد من المواطنين في مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي شمال الخليل
01:20 GMT 29.11.2022 (تم التحديث: 01:33 GMT 29.11.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فجر اليوم الثلاثاء، مقتل فلسطيني متأثرًا بإصابته بجروح حرجة أصيب بها برصاص قوات الجيش الإسرائيلي في الرأس خلال مواجهات في بلدة بيت أمر شمال الخليل جنوب الضفة الغربية.
رام الله -سبوتنيك. وأفادت الصحة الفلسطينية بوقوع مواجهات الليلة
في بلدة بيت أمر عقب اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي، حيث أصيب 11 فلسطينيا بالرصاص الحي والاختناق.
وأوضحت وزارة الصحة في بيان مقتضب وصل لوكالة "سبوتنيك"، أن من بين المصابين 9 بالرصاص الحي أحدهم وصفت إصابته بالخطيرة بالرصاص الحي في الرأس وأعلن عن مقتله لاحقا.
كما أكدت إصابة متوسطة في الكتف وأخرى في الصدر وحالته مستقرة، وأربع إصابات بالرصاص الحي في اليد وإصابة طفيفة في القدم وأخرى في الساق.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، "بأن "قوات الاحتلال اقتحمت العيادة التي يتعالج فيها المصابون في بيت أمر". كما أغلقت القوات الإسرائيلية المدخل الرئيسي لفرع جامعة خضوري العروب.