عربي
https://sputnikarabic.ae/20221129/مقتل-فلسطيني-وإصابة-عدد-من-المواطنين-في-مواجهات-مع-قوات-الجيش-الإسرائيلي-شمال-الخليل-1070646199.html
مقتل فلسطيني وإصابة عدد من المواطنين في مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي شمال الخليل
مقتل فلسطيني وإصابة عدد من المواطنين في مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي شمال الخليل
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فجر اليوم الثلاثاء، مقتل فلسطيني متأثرًا بإصابته بجروح حرجة أصيب بها برصاص قوات الجيش الإسرائيلي في الرأس خلال مواجهات في بلدة... 29.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-29T01:20+0000
2022-11-29T01:33+0000
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/1f/1069661831_0:61:1387:841_1920x0_80_0_0_d95e4a2e6c53dfb2061934ceed57c957.jpg
رام الله -سبوتنيك. وأفادت الصحة الفلسطينية بوقوع مواجهات الليلة في بلدة بيت أمر عقب اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي، حيث أصيب 11 فلسطينيا بالرصاص الحي والاختناق.وأوضحت وزارة الصحة في بيان مقتضب وصل لوكالة "سبوتنيك"، أن من بين المصابين 9 بالرصاص الحي أحدهم وصفت إصابته بالخطيرة بالرصاص الحي في الرأس وأعلن عن مقتله لاحقا.كما أكدت إصابة متوسطة في الكتف وأخرى في الصدر وحالته مستقرة، وأربع إصابات بالرصاص الحي في اليد وإصابة طفيفة في القدم وأخرى في الساق.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، "بأن "قوات الاحتلال اقتحمت العيادة التي يتعالج فيها المصابون في بيت أمر". كما أغلقت القوات الإسرائيلية المدخل الرئيسي لفرع جامعة خضوري العروب.
https://sputnikarabic.ae/20221128/روسيا-العام-الحالي-هو-الأكثر-دموية-بالنسبة-للفلسطينيين-منذ-2005-بسبب-العنف-الإسرائيلي-1070645189.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/1f/1069661831_92:0:1295:902_1920x0_80_0_0_234af8783acab55dadb3558245179dc0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم

مقتل فلسطيني وإصابة عدد من المواطنين في مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي شمال الخليل

01:20 GMT 29.11.2022 (تم التحديث: 01:33 GMT 29.11.2022)
© AFP 2022 / JAAFAR ASHTIYEHعلم فلسطين
علم فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2022
© AFP 2022 / JAAFAR ASHTIYEH
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فجر اليوم الثلاثاء، مقتل فلسطيني متأثرًا بإصابته بجروح حرجة أصيب بها برصاص قوات الجيش الإسرائيلي في الرأس خلال مواجهات في بلدة بيت أمر شمال الخليل جنوب الضفة الغربية.
رام الله -سبوتنيك. وأفادت الصحة الفلسطينية بوقوع مواجهات الليلة في بلدة بيت أمر عقب اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي، حيث أصيب 11 فلسطينيا بالرصاص الحي والاختناق.
وأوضحت وزارة الصحة في بيان مقتضب وصل لوكالة "سبوتنيك"، أن من بين المصابين 9 بالرصاص الحي أحدهم وصفت إصابته بالخطيرة بالرصاص الحي في الرأس وأعلن عن مقتله لاحقا.
الجيش الإسرائيلي يقمع فعالية ضد الاستيطان في قرية حارس شمالي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2022
روسيا: العام الحالي هو الأكثر دموية بالنسبة للفلسطينيين منذ 2005 بسبب العنف الإسرائيلي
أمس, 21:20 GMT
كما أكدت إصابة متوسطة في الكتف وأخرى في الصدر وحالته مستقرة، وأربع إصابات بالرصاص الحي في اليد وإصابة طفيفة في القدم وأخرى في الساق.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، "بأن "قوات الاحتلال اقتحمت العيادة التي يتعالج فيها المصابون في بيت أمر". كما أغلقت القوات الإسرائيلية المدخل الرئيسي لفرع جامعة خضوري العروب.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Мобилизованные военнослужащие с ручными гранатометами РПГ-7 выдвигаются на рубеж для боевых стрельб на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала