https://sputnikarabic.ae/20221129/مقتل-3-فلسطينيين-في-مواجهات-مع-الجيش-الإسرائيلي-وسط-وجنوبي-الضفة-1070648921.html
مقتل 3 فلسطينيين في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي وسط وجنوبي الضفة
مقتل 3 فلسطينيين في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي وسط وجنوبي الضفة
قُتل 3 فلسطينيين في مواجهات مع قوات إسرائيلية اقتحمت مناطق في الضفة الغربية الليلة الماضية لتنفيذ اعتقالات. 29.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-29T06:48+0000
2022-11-29T06:48+0000
2022-11-29T06:48+0000
أخبار الضفة الغربية
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
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وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن "اقتحامات لقوات الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية خلفت ثلاثة شهداء".وأشارت على ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إلى "استشهاد الشقيقين جواد وظافر عبد الرحمن عبد الجواد ريماوي (22 و21 عاماً)، بعد إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليهما في كفر عين شمال غرب رام الله"، وسط الضفة الغربية.وأوضحت أن الشقيقين الريماوي قضيا جراء اصابتهما بالرصاص في منطقتي الحوض والصدر.وفي وقت سابق، أعلنت الصحة الفلسطينية "استشهاد الشاب مفيد محمد محمود خليل ( 44 عاما)، متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في الرأس، في بلدة بيت أمر، شمال الخليل"، جنوبي الضفة.واندلعت مواجهات عنيفة في البلدة، عقب اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي لها خلال ساعات الليل، ما أسفر أيضا عن إصابة 11 فلسطينيا بالرصاص الحي الاختناق جراء استنشاق الغازات المسيلة للدموع.من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي في بيان: "علقت سيارتا جيب عسكريتان كانتا في دورية عمليات في قرية بيت أمر في منطقة فرقة عتصيون الإقليمية (تابعة للجيش) نتيجة عطل فني".وأضاف: "حدثت عند هذه النقطة اضطرابات بمشاركة العشرات من مثيري الشغب الذين رشقوا الحجارة وألقوا العبوات الناسفة وأطلقوا النار على القوات التي ردت بإجراءات تفريق المتظاهرين وبالذخيرة الحية. تم رصد وقوع إصابات".وتابع: "نجحت قوات الجيش الإسرائيلي التي دخلت القرية في إنقاذ سيارتي الجيب. ولم تقع إصابات لقواتنا ولحقت أضرار طفيفة بالسيارتين ويجري التحقيق في الحادث".وأظهرت مقاطع فيديو بثها فلسطينيون على موقع تويتر، مواجهات عنيفة مع القوات الإسرائيلية التي اقتحمت بيت أمر، فيما اندلعت النيران في إحدى سيارات الجيب الإسرائيلية.وتشهد الضفة الغربية خلال الأشهر الأخيرة توترا متصاعدا بين قوات الأمن الإسرائيلية التي تنفذ عملية عسكرية واسعة اعتقلت خلالها نحو 2500 فلسطيني وقتلت عددا آخر، والفلسطينيين الذين يحاولون الرد.
إسرائيل
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
مقتل 3 فلسطينيين في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي وسط وجنوبي الضفة
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قُتل 3 فلسطينيين في مواجهات مع قوات إسرائيلية اقتحمت مناطق في الضفة الغربية الليلة الماضية لتنفيذ اعتقالات.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن "اقتحامات لقوات الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية خلفت ثلاثة شهداء".
وأشارت على ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إلى "استشهاد الشقيقين جواد وظافر عبد الرحمن عبد الجواد ريماوي (22 و21 عاماً)، بعد إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليهما في كفر عين شمال غرب رام الله"، وسط الضفة الغربية.
وأوضحت أن الشقيقين الريماوي قضيا جراء اصابتهما بالرصاص في منطقتي الحوض والصدر.
وفي وقت سابق، أعلنت الصحة الفلسطينية "استشهاد الشاب مفيد محمد محمود خليل ( 44 عاما)، متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في الرأس، في بلدة بيت أمر
، شمال الخليل"، جنوبي الضفة.
واندلعت مواجهات عنيفة في البلدة، عقب اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي لها خلال ساعات الليل، ما أسفر أيضا عن إصابة 11 فلسطينيا بالرصاص الحي الاختناق جراء استنشاق الغازات المسيلة للدموع.
من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي في بيان: "علقت سيارتا جيب عسكريتان كانتا في دورية عمليات في قرية بيت أمر في منطقة فرقة عتصيون الإقليمية (تابعة للجيش) نتيجة عطل فني".
وأضاف: "حدثت عند هذه النقطة اضطرابات بمشاركة العشرات من مثيري الشغب الذين رشقوا الحجارة وألقوا العبوات الناسفة وأطلقوا النار على القوات التي ردت بإجراءات تفريق المتظاهرين وبالذخيرة الحية. تم رصد وقوع إصابات".
وتابع: "نجحت قوات الجيش الإسرائيلي التي دخلت القرية في إنقاذ سيارتي الجيب. ولم تقع إصابات لقواتنا ولحقت أضرار طفيفة بالسيارتين ويجري التحقيق في الحادث".
وأظهرت مقاطع فيديو بثها فلسطينيون على موقع تويتر، مواجهات عنيفة مع القوات الإسرائيلية التي اقتحمت بيت أمر، فيما اندلعت النيران في إحدى سيارات الجيب الإسرائيلية.
وتشهد الضفة الغربية
خلال الأشهر الأخيرة توترا متصاعدا بين قوات الأمن الإسرائيلية التي تنفذ عملية عسكرية واسعة اعتقلت خلالها نحو 2500 فلسطيني وقتلت عددا آخر، والفلسطينيين الذين يحاولون الرد.