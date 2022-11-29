https://sputnikarabic.ae/20221129/مكتب-أردوغان-تركيا-تواصل-الحوار-مع-سوريا-على-مستوى-وكالات-المخابرات-1070654653.html
مكتب أردوغان: تركيا تواصل الحوار مع سوريا على مستوى وكالات المخابرات
مكتب أردوغان: تركيا تواصل الحوار مع سوريا على مستوى وكالات المخابرات
قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالين، اليوم الثلاثاء، إن تركيا تواصل الحوار مع سوريا على مستوى وكالات المخابرات في الدولتين. 29.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-29T09:54+0000
2022-11-29T09:54+0000
2022-11-29T10:16+0000
رجب طيب أردوغان
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موسكو - سبوتنيك. وقال قالين في تصريحات لقناة "أيهابر": "نحن على اتصال بسوريا على مستوى مديريات المخابرات، ويناقش رئيس استخباراتنا التنسيق مع (النظير) السوري في إطار احتياجاتنا". وأضاف المسؤول أن "الحوار مستمر لتقليل التهديدات التي تتعرض لها تركيا من الجماعات الإرهابية، وعلى رأسها حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا".وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شدد، في شهر أغسطس/ آب، على ضرورة الإقدام على خطوات متقدمة مع سوريا لإفساد العديد من المخططات في هذه المنطقة من العالم الإسلامي، على حد قوله.وقال أردوغان في تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول" الرسمية: "الولايات المتحدة وقوات التحالف هم المغذّون للإرهاب في سوريا في المقام الأول، لقد قاموا بذلك دون هوادة ولا يزالون يواصلون ذلك".وأضاف: "يتوجب علينا الإقدام على خطوات متقدمة مع سوريا، يمكننا من خلالها إفساد العديد من المخططات في هذه المنطقة من العالم الإسلامي. هدفنا ليس الفوز على نظام الأسد بل مكافحة الإرهاب شمالي سوريا وشرق الفرات".
https://sputnikarabic.ae/20221129/مكتب-أردوغان-تركيا-نسقت-إجراءاتها-مع-روسيا-خلال-العمليات-الجوية-في-شمال-سوريا-والعراق-1070654554.html
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رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, العالم
رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, العالم
مكتب أردوغان: تركيا تواصل الحوار مع سوريا على مستوى وكالات المخابرات
09:54 GMT 29.11.2022 (تم التحديث: 10:16 GMT 29.11.2022) تابعنا عبر
قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالين، اليوم الثلاثاء، إن تركيا تواصل الحوار مع سوريا على مستوى وكالات المخابرات في الدولتين.
موسكو - سبوتنيك. وقال قالين في تصريحات لقناة "أيهابر": "نحن على اتصال بسوريا على مستوى مديريات المخابرات، ويناقش رئيس استخباراتنا التنسيق مع (النظير) السوري في إطار احتياجاتنا".
وأضاف المسؤول أن "الحوار مستمر لتقليل التهديدات التي تتعرض لها تركيا من الجماعات الإرهابية، وعلى رأسها حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا".
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شدد، في شهر أغسطس/ آب، على ضرورة الإقدام على خطوات متقدمة مع سوريا لإفساد العديد
من المخططات في هذه المنطقة من العالم الإسلامي، على حد قوله.
وقال أردوغان في تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول" الرسمية: "الولايات المتحدة وقوات التحالف هم المغذّون للإرهاب في سوريا في المقام الأول، لقد قاموا بذلك دون هوادة ولا يزالون يواصلون ذلك".
وأضاف: "يتوجب علينا الإقدام على خطوات متقدمة مع سوريا، يمكننا من خلالها إفساد العديد من المخططات في هذه المنطقة من العالم الإسلامي. هدفنا ليس الفوز على نظام الأسد بل مكافحة الإرهاب شمالي سوريا وشرق الفرات".