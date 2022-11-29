https://sputnikarabic.ae/20221129/مكتب-أردوغان-تركيا-نسقت-إجراءاتها-مع-روسيا-خلال-العمليات-الجوية-في-شمال-سوريا-والعراق-1070654554.html

مكتب أردوغان: تركيا نسقت إجراءاتها مع روسيا خلال العمليات الجوية شمالي سوريا والعراق

مكتب أردوغان: تركيا نسقت إجراءاتها مع روسيا خلال العمليات الجوية شمالي سوريا والعراق

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين، اليوم الثلاثاء، إن أنقرة نسقت إجراءاتها مع موسكو خلال العملية الجوية شمالي سوريا والعراق. 29.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-29T09:53+0000

2022-11-29T09:53+0000

2022-11-29T10:18+0000

أخبار تركيا اليوم

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104383/54/1043835434_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_d04e5f6965d258b2850f477151a346a1.jpg

وأضاف قالين في تصريحات لقناة -A Haber التركية: "تتم مناقشة هذه القضايا فيما يتعلق بخططنا لعمليات القوات الجوية. كيف دخلنا المجال الجوي في تل رفعت؟ ناقشنا هذا [مع روسيا]، ونسقنا أعمالنا. نحن نخطط ونناقش وننسق ونتصرف".ومنذ 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، تشن تركيا عملية جوية ضد قواعد مسلحة لوحدات حماية الشعب (YPG) وحزب العمال الكردستاني (PKK) (المحظورين في تركيا) شمالي سوريا والعراق. ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العملية بأنها ناجحة، مما أثار احتمال إجراء عملية برية إضافية قريبا.وأمس الاثنين، قال الرئيس التركي إن لدى بلاده "حق التصرف في المناطق التي حددتها خارج حدودها من أجل حماية أمنها".وقال أردوغان، في تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول" التركيـة، إن بلاده "لديها حق مشروع ولا أحد بإمكانه أن يقف أمام ممارسة حقها"، مؤكدًا "تحييد 480 إرهابيا في العمليات العسكرية الجارية في العراق وسوريا".

https://sputnikarabic.ae/20221127/أردوغان-تركيا-لها-حق-التصرف-في-المناطق-التي-حددتها-خارج-حدودها-لحماية-أمنها-1070600928.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار تركيا اليوم, روسيا