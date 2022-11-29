https://sputnikarabic.ae/20221129/مكتب-أردوغان-تركيا-نسقت-إجراءاتها-مع-روسيا-خلال-العمليات-الجوية-في-شمال-سوريا-والعراق-1070654554.html
مكتب أردوغان: تركيا نسقت إجراءاتها مع روسيا خلال العمليات الجوية شمالي سوريا والعراق
مكتب أردوغان: تركيا نسقت إجراءاتها مع روسيا خلال العمليات الجوية شمالي سوريا والعراق
قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين، اليوم الثلاثاء، إن أنقرة نسقت إجراءاتها مع موسكو خلال العملية الجوية شمالي سوريا والعراق. 29.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-29T09:53+0000
2022-11-29T09:53+0000
2022-11-29T10:18+0000
أخبار تركيا اليوم
روسيا
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وأضاف قالين في تصريحات لقناة -A Haber التركية: "تتم مناقشة هذه القضايا فيما يتعلق بخططنا لعمليات القوات الجوية. كيف دخلنا المجال الجوي في تل رفعت؟ ناقشنا هذا [مع روسيا]، ونسقنا أعمالنا. نحن نخطط ونناقش وننسق ونتصرف".ومنذ 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، تشن تركيا عملية جوية ضد قواعد مسلحة لوحدات حماية الشعب (YPG) وحزب العمال الكردستاني (PKK) (المحظورين في تركيا) شمالي سوريا والعراق. ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العملية بأنها ناجحة، مما أثار احتمال إجراء عملية برية إضافية قريبا.وأمس الاثنين، قال الرئيس التركي إن لدى بلاده "حق التصرف في المناطق التي حددتها خارج حدودها من أجل حماية أمنها".وقال أردوغان، في تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول" التركيـة، إن بلاده "لديها حق مشروع ولا أحد بإمكانه أن يقف أمام ممارسة حقها"، مؤكدًا "تحييد 480 إرهابيا في العمليات العسكرية الجارية في العراق وسوريا".
https://sputnikarabic.ae/20221127/أردوغان-تركيا-لها-حق-التصرف-في-المناطق-التي-حددتها-خارج-حدودها-لحماية-أمنها-1070600928.html
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أخبار تركيا اليوم, روسيا
مكتب أردوغان: تركيا نسقت إجراءاتها مع روسيا خلال العمليات الجوية شمالي سوريا والعراق
09:53 GMT 29.11.2022 (تم التحديث: 10:18 GMT 29.11.2022) تابعنا عبر
قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين، اليوم الثلاثاء، إن أنقرة نسقت إجراءاتها مع موسكو خلال العملية الجوية شمالي سوريا والعراق.
وأضاف قالين في تصريحات لقناة -A Haber التركية: "تتم مناقشة هذه القضايا فيما يتعلق بخططنا لعمليات القوات الجوية. كيف دخلنا المجال الجوي في تل رفعت؟ ناقشنا هذا [مع روسيا]، ونسقنا أعمالنا. نحن نخطط ونناقش وننسق ونتصرف".
ومنذ 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، تشن تركيا عملية جوية ضد قواعد مسلحة لوحدات حماية الشعب (YPG) وحزب العمال الكردستاني (PKK) (المحظورين في تركيا) شمالي سوريا والعراق.
ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
العملية بأنها ناجحة، مما أثار احتمال إجراء عملية برية إضافية قريبا.
وأمس الاثنين، قال الرئيس التركي إن لدى بلاده "حق التصرف في المناطق التي حددتها خارج حدودها من أجل حماية أمنها".
وقال أردوغان، في تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول" التركيـة، إن بلاده "لديها حق مشروع ولا أحد بإمكانه أن يقف أمام ممارسة حقها"، مؤكدًا "تحييد 480 إرهابيا في العمليات العسكرية الجارية في العراق وسوريا".