https://sputnikarabic.ae/20221129/منصة-تواصل-اجتماعي-تسمح-بالنشر-مرة-واحدة-يوميا-تفوز-بأفضل-تطبيق-على-آيفون-في-2022-1070659682.html
منصة تواصل اجتماعي تسمح بالنشر "مرة واحدة يوميا" تفوز بأفضل تطبيق على "آيفون" في 2022
منصة تواصل اجتماعي تسمح بالنشر "مرة واحدة يوميا" تفوز بأفضل تطبيق على "آيفون" في 2022
فازت منصة تواصل اجتماعي مبتكرة بجائزة "أفضل تطبيق" على متجر تطبيقات شركة "آبل" الأمريكية للعام الحالي 2022. 29.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-29T12:10+0000
2022-11-29T12:10+0000
2022-11-29T12:10+0000
شركة آبل
مجتمع
منوعات
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والتطبيق الفائز "BeReal" هو عبارة عن نظام أساسي لمشاركة الصور، يطلب من المستخدمين نشر صورة واحدة يوميا، لإظهار لمتابعيهم ما يفعلونه في الوقت الفعلي، وفقا لبيان رسمي من "آبل".ويركز تطبيق "BeReal" على الأصالة، ويطلب من المستخدمين أن يكونوا حقيقيين، ويمنح لمستخدميه نظرة أصيلة على حياة أسرهم وأصدقائهم، ونظرا لأن التطبيق يسمح للجميع بالنشر مرة واحدة فقط يوميا، فإنه يمكن للمستخدمين تجنب الوجود في التطبيق لعدة ساعات على مدار اليوم، مما يجعله متميزا عن منصات الوسائط الاجتماعية السائدة حاليا.وتم تأسيس تطبيق "BeReal"، في ديسمبر/ كانون الأول 2019، بواسطة إليكسيس باريات، وتتوافر منه نسخة على هواتف "أندرويد" إلى جانب "آيفون".
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
شركة آبل, مجتمع, منوعات
منصة تواصل اجتماعي تسمح بالنشر "مرة واحدة يوميا" تفوز بأفضل تطبيق على "آيفون" في 2022
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فازت منصة تواصل اجتماعي مبتكرة بجائزة "أفضل تطبيق" على متجر تطبيقات شركة "آبل" الأمريكية للعام الحالي 2022.
والتطبيق الفائز "BeReal" هو عبارة عن نظام أساسي لمشاركة الصور، يطلب من المستخدمين نشر صورة واحدة يوميا، لإظهار لمتابعيهم ما يفعلونه في الوقت الفعلي، وفقا لبيان رسمي
من "آبل".
ويركز تطبيق "BeReal" على الأصالة، ويطلب من المستخدمين أن يكونوا حقيقيين، ويمنح لمستخدميه نظرة أصيلة على حياة أسرهم وأصدقائهم، ونظرا لأن التطبيق يسمح للجميع بالنشر مرة واحدة فقط يوميا، فإنه يمكن للمستخدمين تجنب الوجود في التطبيق لعدة ساعات على مدار اليوم، مما يجعله متميزا عن منصات الوسائط الاجتماعية السائدة حاليا.
وتم تأسيس تطبيق "BeReal"، في ديسمبر/ كانون الأول 2019، بواسطة إليكسيس باريات، وتتوافر منه نسخة على هواتف "أندرويد" إلى جانب "آيفون".