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https://sputnikarabic.ae/20221129/وصول-مليوني-جرعة-من-لقاح-الكوليرا-إلى-سوريا-1070677443.html
وصول مليوني جرعة من لقاح الكوليرا إلى سوريا
وصول مليوني جرعة من لقاح الكوليرا إلى سوريا
قالت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، إن مليوني جرعة من لقاحات الكوليرا الفموية وصلت إلى سوريا، حيث تم تسجيل عشرات الآلاف من حالات الإسهال المائي الحاد في... 29.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-29T23:46+0000
2022-11-29T23:46+0000
أخبار سوريا اليوم
الكوليرا
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وأكدت منظمة الصحة العالمية، أن شاحنات تحمل مليوني جرعة من لقاح الكوليرا الفموي وصلت إلى دمشق اليوم.ومنذ إعلان تفشي المرض في 10 سبتمبر/أيلول الماضي، أُبلغ عن عشرات الآلاف من حالات الإسهال المائي الحاد المشتبه بها في جميع المحافظات.وأشارت منظمة الصحة العالمية، إلى أن حملة التطعيم باستخدام اللقاحات ستبدأ في الرابع من ديسمبر/كانون الأول المقبل. مضيفة أن محافظات حلب والرقة والحسكة ودير الزور هي الأكثر تضررا من المرض.تم الكشف عن أولى حالات الإصابة بالكوليرا في حلب في أغسطس/آب الماضي، وأعلن عن تفشي المرض في الشهر التالي. بحلول نوفمبر/تشرين الثاني، انتشر المرض بالفعل في 14 محافظة سورية ولبنان المجاورة.في 25 أكتوبر/ تشرين الأول، قالت مديرة قسم العمليات والمناصرة بالأمم المتحدة رينا غيلاني، إن هناك 24000 حالة مشتبه بإصابتها بالكوليرا في سوريا، وما لا يقل عن 80 حالة وفاة مرتبطة بالكوليرا.وقالت وزارة الصحة السورية في أكتوبر، إن محافظة حلب كانت أكبر بؤرة للكوليرا، حيث سجلت 576 حالة إصابة مؤكدة، تليها محافظات دير الزور والحسكة واللاذقية.وسجلت في دمشق 14 حالة كوليرا وحالة وفاة واحدة بالمرض، واقترب عدد حالات الكوليرا المؤكدة في المحافظة من 1000 حالة.
https://sputnikarabic.ae/20221102/سوريا-الكوليرا-والاحتلال-الأمريكي-والحصار-المائي-تعددت-الأسباب-والموت-واحد-فيديو-1069756482.html
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أخبار سوريا اليوم, الكوليرا
أخبار سوريا اليوم, الكوليرا

وصول مليوني جرعة من لقاح الكوليرا إلى سوريا

23:46 GMT 29.11.2022
© Sputnik . Atia Al atiaتفشي "الكوليرا" في مناطق نفوذ الجيش الأمريكي شرقي سوريا
تفشي الكوليرا في مناطق نفوذ الجيش الأمريكي شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2022
© Sputnik . Atia Al atia
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قالت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، إن مليوني جرعة من لقاحات الكوليرا الفموية وصلت إلى سوريا، حيث تم تسجيل عشرات الآلاف من حالات الإسهال المائي الحاد في البلاد.
وأكدت منظمة الصحة العالمية، أن شاحنات تحمل مليوني جرعة من لقاح الكوليرا الفموي وصلت إلى دمشق اليوم.
ومنذ إعلان تفشي المرض في 10 سبتمبر/أيلول الماضي، أُبلغ عن عشرات الآلاف من حالات الإسهال المائي الحاد المشتبه بها في جميع المحافظات.
وأشارت منظمة الصحة العالمية، إلى أن حملة التطعيم باستخدام اللقاحات ستبدأ في الرابع من ديسمبر/كانون الأول المقبل. مضيفة أن محافظات حلب والرقة والحسكة ودير الزور هي الأكثر تضررا من المرض.
الكوليرا والاحتلال الأمريكي والحصار المائي.. تعددت الأسباب والموت واحد - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2022
سوريا... الكوليرا والاحتلال الأمريكي والحصار المائي... تعددت الأسباب والموت واحد... فيديو
2 نوفمبر, 14:39 GMT
تم الكشف عن أولى حالات الإصابة بالكوليرا في حلب في أغسطس/آب الماضي، وأعلن عن تفشي المرض في الشهر التالي. بحلول نوفمبر/تشرين الثاني، انتشر المرض بالفعل في 14 محافظة سورية ولبنان المجاورة.
في 25 أكتوبر/ تشرين الأول، قالت مديرة قسم العمليات والمناصرة بالأمم المتحدة رينا غيلاني، إن هناك 24000 حالة مشتبه بإصابتها بالكوليرا في سوريا، وما لا يقل عن 80 حالة وفاة مرتبطة بالكوليرا.
وقالت وزارة الصحة السورية في أكتوبر، إن محافظة حلب كانت أكبر بؤرة للكوليرا، حيث سجلت 576 حالة إصابة مؤكدة، تليها محافظات دير الزور والحسكة واللاذقية.
وسجلت في دمشق 14 حالة كوليرا وحالة وفاة واحدة بالمرض، واقترب عدد حالات الكوليرا المؤكدة في المحافظة من 1000 حالة.
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